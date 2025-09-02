Emiliano Aguilar pone fin a los mensajes sobre su papá y la polémica con los Aguilar: “Dije lo que tenía que decir de estos lacras”

Tras exhibir conversación con Nodal, El cantante aseguró que nadie lo amenazó. (emiliano_aguilar.r / Instagram)

La controversia en torno a la familia de Pepe Aguilar continúa con la decisión de Emiliano Aguilar de no abordar públicamente asuntos relacionados con ellos. La postura del joven artista llega tras varios días de tensión derivada de publicaciones en redes sociales que involucraron a distintos miembros de su familia paterna y surgió nuevamente la conversación sobre su distanciamiento.

La disputa se reavivó luego de una publicación en la cuenta de Instagram de “El Gordo” Aguilar, el perro mascota de la familia, donde se difundió un montaje fotográfico ubicando al animal frente a la residencia de Emiliano Aguilar comparándolo con él. Este contenido fue interpretado por muchos seguidores como una provocación hacia el rapero, quien en diversas ocasiones ha manifestado críticas hacia su familia.

En redes sociales, la fotografía generó respuestas inmediatas. Usuarios manifestaron que se trataba de “una falta de respeto hacia Emiliano”, y la polémica escaló tras observarse la interacción de otros miembros de los Aguilar: Aneliz Álvarez, esposa de Pepe, compartió la publicación; Ángela Aguilar reaccionó con un “like”, mientras que Leonardo Aguilar dejó comentarios y se reía de la publicación contra su medio hermano. Ante la presión de los comentarios y críticas, la publicación fue retirada días más tarde.

La polémica respuesta de Emiliano Aguilar a la imagen compartida por la supuesta mascota de Pepe Aguilar. (Instagram)

La cuenta de la mascota emitió un comunicado: “Quiero ofrecer una disculpa por el post que subí, que evidentemente ofendió a miembros de mi familia”, mensaje que buscó frenar el conflicto. No obstante, Emiliano Aguilar respondió con ironía, publicando él mismo un montaje y mensajes dirigidos a sus parientes: “De nadie me voy a dejar, me vale quién sea”.

La controversia alcanzó otro nivel cuando, según imágenes difundidas en Instagram, Christian Nodal se sumó a la discusión a través de un mensaje privado dirigido a Emiliano. El sonorense cuestionó las letras de las canciones del joven y reveló detalles sobre la expareja de Emiliano: “Deja de hablar de armas y drogas que de eso todo hablan jajaja”, escribió Nodal, y agregó referencias sobre la madre de la hija de Emiliano.

El rapero respondió con un mensaje directo y un meme, desafiando también a su cuñado y a su hermana Ángela. “Pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Y luego me bloqueas, pocos hu***. Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perro”.

Hasta el momento, los Aguilar no han realizado declaraciones públicas respecto. Mientras tanto, Ángela Aguilar compartió en sus historias que la familia se reunió en el rancho El Soyate, en el municipio de Villanueva, Zacatecas.

Emiliano arremetió contra Nodal cuando el sonorense le mandó mensajes privados. (@nodal, @emiliano_aguilar.t, Instagram)

Horas después en uno de sus videos más recientes, Emiliano Aguilar anunció que ha decidido no pronunciarse más sobre el tema, por considerar que su postura ya quedó suficientemente clara.

“Muchísimas a toda la gente por todo el apoyo, hasta me dan ganas de llorar. Nada más les quiero decir algo, a mí nadie me dijo que me callara... todos aquí saben que a mí me vale madre lo que me digan. Pero lo que estaba pensando es que después de que me tiró este wey (Nodal) La neta yo ya no voy a decir ni v***. Ya dije lo que tenía que decir, ya lo mandé a ch*** a su madre, ya no voy decir más”, reveló.

Asimismo, lanzó una advertencia a la familia y a Christian Nodal. “Si este me quiere seguir tirando, échale perro, de por sí, te estás hundiendo solo. Ya no voy a decir nada. No voy a dejar que nadie hable mal de mi mamá, y siempre la voy a defender. Me voy a enfocar nada más en la música, no estoy amenazado (...) Yo ya dije lo que tenía que decir de estos lacras, me vale”, declaró.