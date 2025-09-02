México

‘El Ponchis’: Fiscalía de Sonora apelará fallo que liberó a exjefes penitenciarios tras su fuga

La fiscalía estatal prepara recursos legales contra la resolución, señalando que la decisión contradice la normativa y compromete la vigilancia en centros penitenciarios

Por Fabián Sosa

Guardar
La Fiscalía Anticorrupción de Sonora
La Fiscalía Anticorrupción de Sonora recurrirá la liberación de exfuncionarios implicados en fuga de 'El Ponchis'. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora informó que presentará recursos de revisión tras la resolución dictada por una Jueza de Distrito que liberó a Gerardo “N” y Manuel “N”, quienes fungieron como ex servidores públicos del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Sonora.

La Fiscalía indicó que, aunque se acataron las resoluciones emitidas por la autoridad federal, no se comparten los argumentos utilizados para liberar a los imputados.

De acuerdo con una publicación en X de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, se subrayó que ambos, como servidores públicos, tenían la obligación de aplicar las medidas de seguridad y vigilancia a las personas privadas de la libertad, con el objetivo de prevenir delitos —en particular la evasión de presos— conforme a los protocolos y normatividad aplicables.

Contexto de los hechos y motivo de desacuerdo

La Fiscalía sostiene que los
La Fiscalía sostiene que los exfuncionarios tenían la obligación de prevenir la fuga conforme a los protocolos penitenciarios. (Imagen de Archivo/ X / @michelleriveraa)

Manuel “N”, exmando de seguridad y Gerardo “N”, extitular del Sistema Estatal Penitenciario, ambos procesados por su presunta responsabilidad en la fuga de Salú Francisco “N”, alias ‘El Ponchis’, ocurrida el 4 de mayo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo.

La acusación se basa en que ambos exfuncionarios, en su calidad de servidores públicos y titulares de responsabilidades en el sistema penitenciario, estaban obligados a garantizar la correcta aplicación de las medidas de seguridad, vigilancia y control para prevenir la fuga de internos, siguiendo la normatividad y los protocolos institucionales vigentes.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución a las 20:03 horas del pasado lunes 1 de septiembre, el argumento principal de la resolución judicial fue que la evasión del interno no ocurrió como consecuencia de las omisiones detectadas en el desempeño de las funciones de los ex servidores públicos.

La presunta razón habría sido originada por una orden emitida por un comandante, quien permitió el ingreso y egreso al centro penitenciario de varias personas, incluida la persona evadida, sin observar los protocolos establecidos.

Por tal motivo, la Fiscalía consideró insuficiente y errónea esta justificación y recalcó que las circunstancias no ocurrieron de la manera en la que se está mencionando.

Ante esta situación, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora anunció que presentará en tiempo y forma los recursos de revisión en contra de la resolución, y dará vista al nuevo Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación, considerando que la actuación judicial se realizó en contravención del texto expreso de la ley aplicable.

Finalmente, la Fiscalía reiteró que el Estado de Sonora mantiene su compromiso con el interés superior de la justicia, y manifestó que confía en que, con la nueva composición del Poder Judicial de la Federación, resoluciones de este tipo se eviten por afectar gravemente el estado de derecho.

Temas Relacionados

FGJESonoraSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

“Está de moda”: Sheinbaum ‘ve bien’ que estadounidenses vivan en México, pero les pide respetar las leyes

La presidenta destacó que ha disminuido la migración de mexicanos a Estados Unidos

“Está de moda”: Sheinbaum ‘ve

¿Cómo evitar la hipoglucemia? esto es lo que señalan los expertos

El reto de las personas para no poner en riesgo la salud

¿Cómo evitar la hipoglucemia? esto

Dalilah Polanco se quiebra dentro de La Casa de los Famosos México: la actriz rompió en llanto ante las cámaras

La integrante del cuarto día se quebró durante una charla en el comedor con sus compañeros; el encierro removió recuerdos importantes de la comediante

Dalilah Polanco se quiebra dentro

La mañanera de hoy 2 de septiembre | Nueva era del Poder Judicial, visita de Marco Rubio, campaña contra los refrescos, infraestructura del Sector Salud, entre lo relevante

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 2

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 2 de septiembre

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum rechaza llamados a una

Sheinbaum rechaza llamados a una intervención armada de EEUU para combatir al narco en México: “No es necesario”

Falsa alarma de bomba moviliza a fuerzas federales en Mazatlán, SSP llama a utilizar responsablemente el 911

Sinaloa cerró agosto con 118 homicidios y 473 vehículos robados, según reportes

Intentó apuñalar a un médico del IMSS en Chihuahua, su caso pasa a juez federal con prisión preventiva

Niegan amparo a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Dalilah Polanco se quiebra dentro

Dalilah Polanco se quiebra dentro de La Casa de los Famosos México: la actriz rompió en llanto ante las cámaras

Conductor de ‘La Casa de los Famosos México’ explica si la estrategia de nominación de Guana es posible o es un complot

Aldo de Nigris presenta episodios de sangrado al interior de La Casa de los Famosos México y fans se preocupan

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: las tensiones aumentan en la sexta semana del reality de Televisa

“¿Cuál IA?”: Emiliano Aguilar muestra prueba de que Nodal fue quien le escribió

DEPORTES

Cowboys vs Eagles: ¿A qué

Cowboys vs Eagles: ¿A qué hora y dónde ver en México el kickoff de la NFL 2025?

Luchadores mexicanos brillan en WWE RAW realizado en París con actuaciones destacadas

Los memes que dejó el primer gol de Aaron Ramsey con Pumas y su supuesta maldición

Aficionada denuncia golpiza a su hermano por parte de seguidores de Chivas por portar playera de Cruz Azul en el Akron

Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana