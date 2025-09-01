México

Sorteo Zodiaco 1717: conoce los resultados de la Lotería Nacional de este domingo 31 de agosto

El periodo disponible para reclamar el premio es de 60 días a partir del anuncio de los resultados en el caso de haber adquirido uno de los cachitos ganadores

Por Ricardo Piña

Guardar
Conoce los resultados de la
Conoce los resultados de la Lotería Nacional de este domingo 31 de agosto. (Lotería Nacional)

El Sorteo Zodiaco es un juego tradicional de la Lotería Nacional, que se celebra todos los domingos a las 20:00 horas (hora local del centro de México) en el “Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional”, con un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie.

En esta edición del 31 de agosto de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Zodiaco 1717, rinde homenaje al Bicentenario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, anteriormente conocido como el Colegio del Estado.

En la víspera de su transformación definitiva, el Colegio del Estado de Puebla implementó en 1935 planes de estudio enfocados al bachillerato especializado y a profesiones técnico-administrativas, como contador público, oficinista, auditor y corredor. Estos cambios evidenciaron un modelo educativo adaptado a las demandas del entorno laboral de la época.

“El Colegio del Estado de Puebla, activo hasta 1937, representa una etapa brillante de la historia educativa de México. Fue un espacio de saberes, ciencia y servicio público, comprometido con la formación de ciudadanos críticos y preparados. Su legado continúa vivo en las instituciones que lo sucedieron, como la actual Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, heredera directa de su espíritu formador”, señala la pagina oficial de la Lotería Nacional.

Los resultados del Sorteo Zodiaco 1715 del domingo 17 de agosto de 2025

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 7 millones de pesos: Géminis 5343
  • Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Leo 1074
  • Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Acuario 9196
  • Premio de 176 mil pesos: Tauro 9021
  • Premio de 176 mil pesos: Cáncer 6127
  • Premio de 88 mil pesos: Capricornio 3885
  • Premio de 88 mil pesos: Sagitario 9047
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Piscis 0939
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Aries 9022
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Géminis 4803
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Libra 9042
  • Premio de 44 mil pesos: Acuario 6917
  • Premio de 44 mil pesos: Virgo 6180
  • Premio de 44 mil pesos: Escorpión 6597
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Géminis 2803
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Acuario 2427
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Aries 8470
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Tauro 6409
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Acuario 6383
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Acuario 3679
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Cáncer 4221

La estructura del Sorteo Zodiaco

Puedes participar en el Sorteo
Puedes participar en el Sorteo Zodiaco comprando un cachito de 20 MXN. (Cuartoscuro)

El sorteo celebrado cada semana, utiliza 120,000 números (billetes), que se encuentran numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Cada boleto de lotería se divide en 20 cachitos y el sorteo distribuye 24 millones 42 mil 600 pesos y está conformado por 22,622 premios, realizándose en una sola serie.

El costo por participar en el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional es de:

  • Cachito: $20 MXN
  • Serie (20 cachitos): $400 MXN

El premio mayor del Sorteo Zodiaco asciende a 7 millones de pesos al comprar la serie completa. Un solo cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos. En este sorteo, uno de cada cinco participantes resulta ganador.

El Sorteo Zodiaco otorga 20,799 reintegros distribuidos así: 10,800 corresponden a cachitos cuyo número finaliza igual que el premio mayor, independientemente del signo zodiacal y excluyendo boletos ya premiados; los 9,999 restantes se asignan a cachitos del mismo signo zodiacal que el premio mayor.

¿Cómo se puede cobrar un premio de la lotería?

Los afortunados ganadores tendrán un
Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

El ganador debe consultar si su billete electrónico recibió premio o reintegro verificando el número en la Lista Oficial de Premios disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional y la app de Broxel en la sección de números ganadores, o recibiendo notificación en su dispositivo móvil.

Para cobrar en la Ciudad de México, cualquier monto premiado o reintegro puede cobrarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

El trámite requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio no mayor a tres meses si la identificación carece de domicilio.

Cuando el premio es de $9,999.99 (Nueve mil novecientos noventa y nueve Pesos 99/100 M.N.) o menos, el pago se abona a la cuenta Broxel del ganador, aplicando una retención de impuestos del 7% (1% federal y 6% estatal). Si la cantidad supera los $9,999.99, el pago se realiza mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, descontando igual porcentaje de impuestos. El beneficiario recibe el cheque o efectivo, el original de la carta recibo con el detalle del premio y los impuestos retenidos, además de la devolución de su identificación y comprobante de domicilio.

Durante el cobro, es indispensable proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, identificación oficial, ocupación, teléfono, correo electrónico, país de origen, nacionalidad, país de residencia, entidad federativa, delegación o municipio, ciudad, colonia, código postal, calle, número exterior y número interior. Los datos personales se consideran confidenciales conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no pueden difundirse.

Temas Relacionados

Sorteo ZodiacoLotería Nacionalmexico-noticiasmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México: sigue la gala de eliminación hoy 31 de agosto

Cada domingo un integrante tiene que abandonar el reality por decisión del público

La Casa de los Famosos

Clara Brugada enviará su Primer Informe de Gobierno al Congreso de CDMX

César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, será el encargado de entregarlo

Clara Brugada enviará su Primer

Diputados no logran acuerdo para nombrar nueva mesa directiva, antigua continuará en funciones hasta el 5 de septiembre

El organismo encabezado por Sergio Gutiérrez Luna continuará encabezando las actividades en San Lázaro hasta conseguir un nuevo acuerdo entre grupos parlamentarios

Diputados no logran acuerdo para

Gastos veterinarios podrían ser deducibles en México: Diputados presentan iniciativa

La propuesta busca aliviar la carga económica de quienes cuidan y atienden la salud de sus animales de compañía

Gastos veterinarios podrían ser deducibles

Pensión IMSS e ISSSTE 2025: quién recibe el pago este 1 de septiembre

El noveno pago del año ya comenzó a ser dispersado entre personas que reciben una pensión en México

Pensión IMSS e ISSSTE 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina asegura equipo y más

Marina asegura equipo y más de 300 kilos de precursores para la elaboración de drogas sintéticas en Nayarit

EEUU ofrece recompensa de 10 millones de dólares por captura de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

Caen presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Edomex: pedían miles de pesos como “cobro de piso”

El Mayo no se podía retirar por pagar sobornos al más alto nivel: “Con todos los partidos”, dijo Anabel Hernández

Aseguran camioneta, armas de uso exclusivo y dron modificado tras ataque armado en Morelos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: sigue la gala de eliminación hoy 31 de agosto

Los Aguilar usaron a su perro para desquitarse de Emiliano Aguilar y ahora piden perdón: “Ofendió a miembros de mi familia”

Martha Higareda comparte ultrasonido de sus gemelos, la actriz atraviesa embarazo de alto riesgo a sus 42 años

Madre de familia alerta por stickers de capibara no aptos para niños

Top de las mejores películas de Netflix en México

DEPORTES

Los mejores memes de la

Los mejores memes de la victoria de Pumas ante Atlas con gol de Aaron Ramsey

Aaron Ramsey hace su primer gol con Pumas: esta es la maldición que persigue al futbolista cada que anota

Faitelson criticó a Clara Brugada por los baches en el Maratón CDMX que afectaron a concursantes en sillas de rueda

50 mil dls vs 60 mil pesos: denuncian desigualdad corredores en silla de ruedas en el Maratón de la CDMX

Dominio etíope en el Maratón de la CDMX 2025: Tadu Abate Deme y Belekelech Gudeta Borecha triunfan