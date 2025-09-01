Mati González y Evelyn Guijarro vuelven a Exatlón México por esta razón

(Diseño: Jovani Pérez - Infobae México)

Mati Álvarez, Ximena Duggan, Daniel Corral, Doris del Moral y otros deportistas regresan a Exatlón México para una edición especial del programa, los ganadores y ex finalistas son de los favoritos del público, por lo que verlos de nuevo es una gran sorpresa para los fans.

La Exatlón Cup 2025 inicia una nueva temporada el lunes 1 de septiembre a las 19:30 horas con el equipo mexicano listo para buscar la revancha frente a Estados Unidos y medirse ante representantes de Alemania, Rumania y Hungría.

El reality show deportivo regresa con una edición internacional que anticipa duelos de alto nivel y una competencia marcada por la pasión y el orgullo nacional.

La expectativa por el duelo contra Estados Unidos es uno de los principales atractivos de la temporada. Tras ediciones pasadas en las que el equipo mexicano quedó con la sensación de tener cuentas pendientes, la revancha se presenta como una oportunidad para demostrar el nivel y la disciplina de los atletas nacionales. Además, los equipos de Alemania y Hungría han sido señalados por los propios participantes como rivales de gran potencial, lo que incrementa la tensión y el interés en cada enfrentamiento.

Dónde ver Exatlón Cup 2025

La transmisión en vivo de la Exatlón Cup 2025 estará disponible a través de la señal de Azteca Uno en televisión abierta y mediante la aplicación de Azteca Deportes, donde los usuarios pueden acceder tras un registro previo. El evento marca el arranque de una temporada dividida en dos fases: primero la competencia internacional y, posteriormente, la llegada de nuevos aspirantes en Exatlón Draft: El ascenso.

En esta edición, cinco naciones se enfrentan en una batalla de velocidad, fuerza y resistencia. México, Estados Unidos, Alemania, Rumania y Hungría compiten por la copa en una serie de circuitos diseñados para poner a prueba las habilidades físicas y mentales de los atletas. El formato reúne a campeones y figuras emblemáticas de temporadas anteriores, quienes buscarán consolidar el prestigio de su país en la arena internacional.

Quiénes regresan a Exatlón CUP

Mati Álvarez

‘Koke’ Guerrero

Paulette Gallardo

Mario ‘El Mono’ Ozuna

Ximena Duggan

Daniel Corral

Doris del Moral

Ernesto Cazares

Evelyn Guijarro

Heliud Pulido

Nataly Gutiérrez

Javi Márquez

La unidad y la pasión son los valores que los integrantes del equipo nacional destacan como su mayor fortaleza. Javi Márquez, uno de los seleccionados, subraya que el compromiso y el apoyo mutuo dentro del grupo serán determinantes para alcanzar el éxito. “La gran fortaleza de México es la unidad, pues todo el equipo es muy comprometido y se apoya mutuamente. Será la pasión lo que defenderá el éxito del Equipo Nacional”, expresó el atleta. Por su parte, Ximena Duggan y Nataly Gutiérrez han manifestado su orgullo por portar la camiseta de México y su determinación para dejarlo todo en la competencia, especialmente frente a rivales como el equipo alemán.

Tras una semana de competencia internacional, el reality dará paso a Exatlón Draft: El ascenso, que comenzará el lunes 8 de septiembre de 2025. En esta nueva etapa, alrededor de 20 aspirantes competirán por un lugar en la próxima temporada regular del programa. Los mejores se integrarán a los equipos rojo y azul, enfrentando nuevos circuitos y retos durante seis meses. Según Rosique, el objetivo es abrir las puertas a nuevas generaciones de atletas, buscando participantes que, aunque no sean profesionales, hayan mantenido una vida activa en el deporte.