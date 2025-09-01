Marina asegura equipo y más de 300 kilos de precursores para la elaboración de drogas sintéticas en Nayarit

Parte de las labores en el sitio (Semar)

Elementos de seguridad realizaron el aseguramiento de sustancias y objetos posiblemente usados en la fabricación de drogas sintéticas en Nayarit.

Agentes de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron al poblado de Boca del Asadero en el municipio de San Blas. Fue el pasado 29 de agosto que, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) los elementos de la Marina encontraron los indicios.

En el sitio los uniformados hallaron sustancias sólidas y líquidas además de artefactos usados en la fabricación de sustancias ilícitas. De manera específica, los elementos encontraron 344 litros y 50 kilogramos de distintas sustancias químicas usadas como precursores.

En el sitio fue hallado un vehículo (Semar)

También fue hallado un vehículo y diversos utensilios, lo anterior como resultado de trabajos de vigilancia en el marco de las operaciones para la localización, neutralización y destrucción de plantíos ilícitos y laboratorios clandestinos.

Tras el hallazgo, los elementos aseguraron y destruyeron en el lugar el material mencionado. Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a los agentes de la Marina con trajes especiales realizando labores en el sitio.

“Se localizaron aproximadamente 344 (trescientos cuarenta y cuatro litros), 50 kilogramos de diversos precursores químicos, así como herramientas y material diverso”, es parte de lo informado el 31 de agosto.

Parte de lo asegurado (Semar)

La unida vehicular hallada no cuenta con placas y al aparecer era usada para transportar los objetos y sustancias. No fueron reportadas personas detenidas ni el valor económico que alcanzarían las sustancias.

Laboratorio clandestino en territorio de Los Chapitos y con valor millonario

En el estado gobernado por Miguel Ángel Navarro Quintero fue localizado un laboratorio clandestino en el que había más de una docena de toneladas de metanfetamina El pasado 14 de agosto la Marina ubicó y desmanteló las instalaciones ubicadas en el municipio de San Blas.

Fueron aseguradas alrededor de 12.8 toneladas de metanfetamina en el poblado de Boca del Asadero, lugar identificado como territorio de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa. Aunado a ellos, en el lugar fueron hallados 54 mil 500 litros de sustancias químicas, 13 mil 830 kilos de precursores sólidos, 18 reactores, 20 condensadores, cinco mezcladoras, 22 centrifugadoras de 30 kilos y material diverso.

Foto: Semar

Las estimaciones de las autoridades refieren que el decomiso representa una afectación económica de 3 mil 481 millones 502 mil 208 pesos.

Mientras que en julio pasado fue deshabilitado un laboratorio clandestino en el municipio de Jala, sitio donde fueron hallados mil 120 kilogramos de sustancias químicas, además de metanfetamina.