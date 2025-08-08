México

Marina asegura camioneta “monstruo”, lancha y equipo táctico en Navolato, Sinaloa

Agentes de seguridad hallaron los indicios como consecuencia de recorridos terrestres

Por Luis Contreras

La unidad asegurada (SSP Sinaloa)
En Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron el aseguramiento de un vehículo con blindaje artesanal, también denominado “monstruo”, además de una embrocación, cargadores y cartuchos.

El aseguramiento de los indicios fue informado por las autoridades de Sinaloa el 7 de agosto y realizado como resultado de patrullajes terrestres en el municipio de Navolato. Los elementos de la Marina hallaron:

Un vehículo con blindaje artesanal de color blanco con una estructura color negro en la parte superior de la unidad.

Parte de lo incautado por
Una embarcación tipo Imemsa que tenía 2 motores fuera de borda de 200 HP

Cinco cargadores para calibre 7.62 x 39 mm

138 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm

Seis cartuchos calibre 7.62 x 51 mm

Un chaleco táctico

Un casco café

Una báscula tipo gramera

No hubo personas detenidas que pudieran estar relacionadas con los artefactos hallados en coordinación con personal del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado y la SSP Estatal.

La embarcación asegurada (SSP Sinaloa)
Todo lo asegurado por los elementos de seguridad fue puesto a disposición del Ministerio Público para que sean realizadas las averiguaciones correspondientes.

Detenciones y aseguramientos en Navolato

En el municipio donde fueron asegurados recientemente los vehículos han ocurrido detenciones y otras incautaciones. El pasado 7 de julio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el arresto de 11 sujetos en el poblado de Las Aguamitas.

los informes indican que los sujetos capturados estarían relacionados con la facción del Cártel de Sinaloa antes liderada por Ismael El Mayo Zambada.

Les fueron aseguradas 14 armas
“Se detuvo a 11 personas se les aseguró un fusil Barrett, una ametralladora, 14 armas largas, tres armas cortas, dos aditamentos para granada, 61 cargadores, 13 chalecos tácticos, 2 mil 402 cartuchos de diferentes calibres y cuatro vehículos", es parte del informe de la SSPC.

Días después del anuncio de los arrestos, el 13 de julio, agentes de seguridad fueron atacados por sujetos armados en la sindicatura de Villa Juárez, lo que dejó como resultado la muerte de dos personas y el aseguramiento de cuatro armas largas, seis cargadores, 63 cartuchos y un vehículo de color rojo que cuenta con reporte de robo.

“Se dio vista de los civiles fallecidos para que se lleven a cabo los trámites correspondientes“, se puede leer en el informe de la SSP estatal. En dicha ocasión no fueron reportadas bajas o personal herido por parte de las autoridades.

