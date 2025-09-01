Magistrados y ministros de la Corte no podrán ganar más de 133 mil pesos mensuales

El Senado y el Congreso organizaron comités de evaluación y procedimientos de insaculación pública para garantizar la idoneidad de las candidaturas. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La renovación del Poder Judicial de la Federación en México marcará una nueva era este 1 de septiembre, cuando 881 nuevas ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces asumirán sus cargos tras haber sido elegidos por voto popular el pasado 1 de junio.

La ceremonia se desarrollará en el salón de sesiones del Senado de la República, marcando la culminación de una reforma constitucional que transformó de raíz el mecanismo de selección de las personas juzgadoras en el país.

En materia de remuneraciones, la reforma establece que magistradas, magistrados, juezas y jueces recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, que no podrá superar la asignada a la persona titular de la Presidencia de la República.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, su salario bruto como presidenta de la República es de 191 mil pesos, pero descontando impuestos, precibe 133 mil pesos mensuales.

CIUDAD DE MÉXICO, 15JUNIO2025.- Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahif, María Estela Ríos González, Hugo Ortiz, Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa Mejía, y Sara Irene Herrerías Guerra, muestran sus constancias de mayoría como ministros electos de la SCJN de la elección del Poder Judicial, durante una sesión extraordinaria en el INE. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La mandataria federal adelantó que durante 2026 su salario no aumentará, razón por la cual los funcionarios públicos deberán mantenerse en un nivel similar.

Además, para los nuevos integrantes del Poder Judicial queda prohibida la creación o mantenimiento de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley.

La reforma introduce cambios estructurales, como la reducción de 11 a nueve en el número de ministros de la SCJN y la disminución de la duración del cargo de 15 a 12 años.

El Tribunal de Disciplina Judicial sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, asumiendo la función de investigar y sancionar las faltas cometidas por integrantes del Poder Judicial de la Federación.

La reforma judicial fue impulsada por Morena

El proceso de elección directa, universal y secreta celebrado el 1 de junio permitió a la ciudadanía designar a la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a quienes ocuparán las magistraturas vacantes de la Sala Superior y todas las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Además, se eligieron los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), junto con la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito. La otra mitad de estos cargos será renovada en 2027, conforme al nuevo esquema.

INE entrega 801 constancias a magistrados y jueces, resultado de la histórica elección judicial. Foto: INE

La reforma responde a una demanda social orientada a fortalecer la legitimidad y la independencia de los órganos jurisdiccionales.

El mecanismo previo de designación era percibido como proclive a intereses políticos, lo que, según la opinión pública, comprometía la autonomía de jueces, ministros y magistrados.

El origen de esta transformación se remonta al 5 de febrero de 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El objetivo era una reforma integral del Poder Judicial de la Federación.

La reforma constitucional fue aprobada por la LXVI Legislatura en las sesiones del 3 y 10 de septiembre de 2024, respectivamente. Tras obtener el voto favorable de la mayoría de los congresos estatales, se emitió la declaratoria de constitucionalidad, lo que permitió su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

El 15 de octubre de 2024, el Senado de la República convocó a los Poderes de la Unión para que integraran e instalaran sus respectivos comités de evaluación.

Además, realizó la insaculación pública para determinar los cargos de magistradas y magistrados de circuito, así como de juezas y jueces de distrito que serían elegidos en la jornada electoral del primer domingo de junio de 2025 y en la elección federal de 2027.

El Instituto Nacional Electoral asumió la responsabilidad de las etapas de preparación, la jornada electoral y el cómputo de resultados. Así, el 1 de junio, la ciudadanía eligió a cinco ministras y cuatro ministros de la SCJN, tres magistradas y dos magistrados del TDJ, y una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

Además, se designaron 10 magistradas y cinco magistrados de las salas regionales del TEPJF, con sedes en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca, junto con 464 magistrados de Circuito y 386 juezas y jueces de Distrito.