México

Desalojo en República de Cuba: adultos mayores en la calle, patrimonio en riesgo por gentrificación en la CDMX

Los afectados instalaron un campamento tras perder sus hogares y negocios; reclaman falta de apoyo oficial, denuncian violencia y robo durante el desalojo en el Centro Histórico

Por Fabián Sosa

Guardar
Adultos mayores fueron desalojados sin
Adultos mayores fueron desalojados sin previo aviso en el Centro Histórico de CDMX; denuncian gentrificación. (Cuartoscuro)

La mañana del 28 de agosto de 2025, adultos mayores que habitaban el edificio de República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fueron desalojados de sus viviendas sin previo aviso.

Los afectados instalaron un campamento en la calle tras el operativo, denunciando que la medida responde a procesos de gentrificación que impactan a sectores vulnerables.

Entre los testimonios recopilados por Animal Político, destaca el de Xóchitl Pérez, quien residió 51 años en el inmueble y se dedicaba al cuidado de un adulto mayor. “Parece que estoy en situación de calle”, relató al medio, identificando como su hogar actual las sillas cubiertas bajo una lona en el campamento que levantaron para proteger sus pertenencias y resguardarse de la lluvia.

Los hechos desde el relato de las personas desalojadas

Vecinos de República de Cuba
Vecinos de República de Cuba 11 acampan en la calle tras desalojo y exigen solución a autoridades. (Cuartoscuro)

La puerta principal del edificio fue soldada y sellada la misma mañana, por lo que varias personas, incluyendo a adultos mayores con salud delicada, han tenido que pernoctar en la vía pública.

Una parte del grupo recibió apoyo temporal para hospedaje en hoteles, pero la mayoría vigila sus objetos personales sobre la banqueta ante la mirada de transeúntes y el ruido constante de la zona.

Según los testimonios recabados por Animal Político, la autoridad responsable no presentó oferta de solución directa. Una brigada médica revisó el estado de salud de las personas mayores y personal del gobierno solo propuso mesas de diálogo con el Instituto para la Vivienda.

Los inquilinos insisten en que nadie del gobierno se acercó a respaldarlos durante el desalojo, cuyos detalles describen como “violentos”, al señalar que las personas contratadas para ejecutar la medida actuaron sin mostrar orden judicial clara ni dar tiempo para empacar pertenencias. “Nos abrazamos preguntándonos qué íbamos a hacer. Nadie del gobierno vino a vernos”, relató una de las vecinas.

Manuel Gómez, quien ocupaba un departamento desde 1975, narra que el miércoles anterior una persona se identificó como actuario, tocó en los 18 departamentos y exigió a los residentes salir inmediatamente.

Negocios afectados por el desalojo
Negocios afectados por el desalojo en República de Cuba 11 reportan pérdidas y falta de ayuda gubernamental. (Cuartoscuro)

Gómez pidió ver la orden judicial, pero solo recibió hojas agitadas en su rostro y tuvo que evacuar con lo mínimo a la mano: “No soy invasor de ningún predio, hice mi contrato”, aseguró al medio, aunque subrayó que todos sus documentos estaban dentro del edificio.

Mientras tanto, sus dos gatos lograron salir con él, pero su mobiliario y colecciones terminaron apilados en la calle o se extraviaron. Gómez cree que el inmueble será remodelado y rentado a nuevos habitantes bajo los efectos de la gentrificación, ya que la construcción está catalogada como patrimonio histórico.

Por su parte, Diana González, de 62 años, explicó que tres generaciones de su familia vivieron en el inmueble, pero ahora duerme en la calle para vigilar lo poco que pudo recuperar tras la medida.

González detalló que durante el operativo, varios objetos personales fueron robados. “Cuando estaban desalojando nos robaron cosas” y relató que los “cargadores” a quienes se pagó para ejecutar el desalojo, se llevaron su teléfono móvil y dinero en efectivo.

“Esto no fue un desalojo o un despojo, fue un robo” aseguró, destacando la falta de ayuda de las fuerzas policiales presentes, que únicamente formaron una valla para vigilar sin intervenir en los abusos.

Trabajadores afectados

Testimonios narran violencia y falta
Testimonios narran violencia y falta de apoyo oficial durante el desalojo en el Centro Histórico. (Cuartoscuro)

También los locatarios de negocios en la planta baja se vieron afectados. Maricarmen, quien operaba una imprenta en dos locales del edificio, logró sacar equipo y materiales con ayuda de sus hijos, aunque no evitó pérdidas al tener que continuar su trabajo desde otro sitio tras mudarse de manera forzada.

En su caso, la afectación económica se debe a la interrupción de los pedidos y el costo de continuar sus labores a distancia. Serafín Sánchez, reparador de máquinas de escribir, descubrió que varias de sus herramientas y el dinero que tenía en su local desaparecieron, y encontró sus pertenencias apiladas sin explicación ni protección. El resto de su equipo fue resguardado por otros comerciantes cercanos.

Los afectados sostienen que hasta ahora los negocios afectados no han recibido apoyo oficial para reactivar sus actividades, y que lo único ofrecido a los exhabitantes fueron mesas de diálogo y apoyos médicos en caso de emergencia.

La calle República de Cuba permanece cerrada por el campamento donde vecinos y comerciantes se niegan a abandonar sus pertenencias, exigiendo una solución a las autoridades de la Ciudad de México. Carteles pegados en la zona invitan a los transeúntes a informarse sobre la situación.

El caso se suma a una serie de desalojos a causa del encarecimiento de la vivienda y la presión inmobiliaria en zonas de alto valor histórico y turístico, en lo que los afectados identifican como parte de los procesos de gentrificación de la ciudad, según lo documentado por Animal Político.

Temas Relacionados

GentrificaciónCDMXDesalojoRobomexico-noticias

Más Noticias

Emiliano Aguilar llama “pocos huevos” a Nodal y tacha de “poco inteligente” a su hermana Ángela por casarse con él

El hijo mayor de Pepe Aguilar desató una guerra mediática contra su padre, en la que sus medios hermanos y su cuñado han quedado involucrados

Emiliano Aguilar llama “pocos huevos”

Resultados preliminares colocan a Julio Pérez al frente en elecciones de Pantelhó, Chiapas

Con 4 mil 580 votos, el candidato de Redes Sociales Progresistas de Chiapas encabeza el PREP en la región; la jornada electoral extraordinaria se llevó a cabo este domingo en un “ambiente de civilidad y paz”, informó el INE

Resultados preliminares colocan a Julio

Metro de la Ciudad de México refuerza medidas de seguridad para el regreso a clases 2025-2026

Niños, niñas y adolescentes iniciaron un nuevo ciclo escolar por lo que se espera que el transporte público se encuentre saturado durante esta primera semana

Metro de la Ciudad de

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el despliegue federal permitió confiscar armas y grandes cantidades de sustancias ilegales

Harfuch confirma decomiso de arsenal,

Las “cenizas” de Mariana Botas ya están en el altar de La Casa de los Famosos México 3: habitantes la despiden entre aplausos

La comediante fue la quinta eliminada de este programa de Televisa

Las “cenizas” de Mariana Botas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch confirma decomiso de arsenal,

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

Gobernador de Sinaloa destaca avances en identificación de desaparecidos; colectivos y familias sostienen exigencia de búsqueda

Exigía 8 millones de pesos por la vida de aguacatero michoacano: capturan a presunta responsable en Baja California

Exgafe revela cómo El Mencho, líder del CJNG, escapó de un operativo militar en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar llama “pocos huevos”

Emiliano Aguilar llama “pocos huevos” a Nodal y tacha de “poco inteligente” a su hermana Ángela por casarse con él

Las “cenizas” de Mariana Botas ya están en el altar de La Casa de los Famosos México 3: habitantes la despiden entre aplausos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 1 de septiembre: cortan la señal del 24/7 tras posicionamientos agresivos

Mariana Botas se habría colocado mal su vestido y pruebas provocan burlas en redes: “Como Angelique Boyer”

¿Cuántos días estuvo realmente Mariana Botas encerrada en La Casa de los Famosos México 3?

DEPORTES

Monterrey sigue en la cima

Monterrey sigue en la cima de la tabla de posiciones y Chivas no sale del sótano de la Liga MX

México vs Japón: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri frente a los nipones en partido amistoso

Efraín Juárez fortalece a Pumas y suma 15 partidos invictos

Autoridades del Maratón CDMX 2025 niegan afectaciones por baches; reportan saldo blanco

Los mejores memes de la victoria de Pumas ante Atlas con gol de Aaron Ramsey