Aplazan audiencia contra presunta agresora de Giovanna Richer, joven que denunció a su mamá por trata de persona en CDMX

Activistas y colectivas protestaron afuera del juzgado donde se realizaría la audiencia. | Instagram Andi Martin del Campo

Activistas feministas y colectivos protestaron esta mañana frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir que el juez Eduardo Esquivel Jasso no le otorgue la libertad condicional a Gema ‘N’, quien fue acusada de trata de personas por su hija Giovanna Richer.

La protesta fue convocada por la activista Andi Martin, quien junto con varias personas bloquearon por varias horas la avenida James Sullivan, en la colonia San Rafael, en apoyo a Giovanna.

Inicialmente la protesta estaba convocada para el 5 de septiembre; sin embargo, el juez Esquivel Jasso, a quien acusan de obstrucción de justicia y de brindar apoyo a la imputada, adelantó la audiencia para este lunes 1 de septiembre, presuntamente después de tener conocimiento de la protesta.

En entrevista con Infobae Mx, Giovanna Richer indicó que el juez determinó aplazar la audiencia en contra de Gema ‘N’, debido a que la imputada no pudo acceder al recinto por la protesta.

Indicó que el juez aún no ha anunciado la nueva fecha de la audiencia, en la que se prevé que la acusada podría obtener libertad condicional, pero se podría informar al respecto durante el transcurso de la tarde-noche de hoy.

Caso Giovanna Richer

Giovanna Richer, una joven de 29 años, denunció públicamente que fue víctima de trata y abuso sexual durante su infancia y adolescencia. Señaló a su madre, Gema ‘N’, como responsable de obligarla a prostituirse desde los 10 hasta los 18 años, tras haber sido previamente abusada por una expareja de su madre cuando era pequeña.

Los encuentros ocurrían en la Ciudad de México, durante visitas quincenales, y continuaron hasta que Giovanna logró huir del entorno familiar.

Años después, tras recibir amenazas, Giovanna denunció penalmente a su madre, quien se encuentra en prisión preventiva por trata de personas.

Sin embargo, la joven acusa al juez Eduardo Esquivel Jasso de obstrucción de justicia, al impedirle presentar pruebas y no permitir la intervención de su defensa en las audiencias, lo que podría derivar en un cambio a libertad condicional para la imputada.

Giovanna y su hermano, testigo en el caso, han denunciado amenazas de muerte y temen represalias si se concede la libertad a su madre. Enfatizó sentirse “defraudada por el sistema judicial”, al considerar que las autoridades han revictimizado su caso y obstaculizado su derecho a la justicia.

En medio de este proceso, Giovanna ha buscado apoyo institucional y sostuvo una reunión con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, luego de que la funcionaria Citlalli Hernández la contactó tras la difusión pública de su situación.