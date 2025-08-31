México

Transición en la SCJN: nuevos ministros alistan designaciones entre reclamos de jueces por incertidumbre laboral

Los ministros electos celebraron su séptima reunión de trabajo en CDMX para alistar la transformación institucional

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
(Jesús Avilés/Infobae)
(Jesús Avilés/Infobae)

A unas horas de la toma de protesta, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundió un informe preliminar tras su séptima reunión previa a su instalación en el máximo tribunal. La investidura está prevista para el 1 de septiembre a las 22:00 horas.

El pasado 28 de agosto, los ministros electos realizaron la séptima reunión de trabajo como parte de la preparación para el inicio de funciones de la nueva SCJN. En la sesión, revisaron las decisiones administrativas que, según su consideración, el Órgano de Administración Judicial debe resolver con prontitud durante el proceso.

Entre las primeras resoluciones de los ministros electos de la SCJN se contempla nombrar, el 1 de septiembre, a las tres personas que integrarán dicho Órgano Judicial.

Séptima sesión previa al inicio de actividades en la SCJN

A través la plataforma de ‘X’, el ministro electo Hugo Aguilar dio a conocer los detalles de la sesión realizada, en la que informó que una de las primeras resoluciones será nombrar a las tres personas que formarán parte del Órgano de Administración Judicial, conforme a lo establecido en los artículos 100 y 101 de la Constitución.

Conforme a lo expedido, se determinó que este nombramiento permitirá que las personas seleccionadas puedan asumir sus responsabilidades de forma inmediata.

Según Aguilar Ortiz, esto facilitará la adopción oportuna de las resoluciones administrativas que corresponden al Órgano de Administración Judicial, lo que contribuirá a mantener la operatividad institucional y ofrecerá certidumbre al conjunto de integrantes del Poder Judicial.

Cabe destacar que, durante la reunión, también se revisaron los avances en la construcción de los proyectos de acuerdos generales que permitirán dotar de un marco jurídico y operativo a la nueva Suprema Corte.

Dichos instrumentos normativos tienen el objetivo de garantizar que el servicio de justicia se desarrolle bajo principios de agilidad, eficiencia y accesibilidad, facilitando que la ciudadanía cuente con vías cercanas para el acceso a la justicia.

Al finalizar la sesión, las ministras y ministros refrendaron su compromiso de salvaguardar y garantizar los derechos laborales de todas las personas que forman parte de la SCJN.

Consideraron que el respeto a estos derechos constituye un principio fundamental para fortalecer la confianza y la relación entre el Poder Judicial y la sociedad, lo que permitirá consolidar una institución comprometida con el bienestar de sus participantes.

Jueces capitalinos desconocer dónde van a trabajar

En días recientes, magistrados y jueces electos manifestaron incertidumbre respecto al procedimiento, ya que la normativa local todavía muestra omisiones y no contempla en su totalidad las figuras del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.

El inicio de actividades del Órgano de Administración Judicial está programado para el 1 de septiembre. Un juez electo, en declaraciones para El Sol de México señaló que aún no se han designado a los integrantes de dicho órgano y que para ello sería necesaria una sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad de México, o que la designación se efectúe el mismo lunes en arranque al nuevo periodo legislativo.

Cabe destacar que, el Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco miembros: tres designados por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, uno propuesto por la gestión de la Ciudad de México y uno nombrado por el Congreso local.

Temas Relacionados

SCJNCDMXToma de protestaElección Judicialmexico-noticias

Más Noticias

Gesto de Shakira hacia Belinda provoca una respuesta que 65 mil personas no vieron venir

La artista mexicana cantó a dueto “Día de enero” durante la presentación de la barranquillera en el Estadio GNP Seguros

Gesto de Shakira hacia Belinda

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Veracruz

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo de 4.0

Temblor en México hoy: Se percibe sismo de 4.2 en Santa Rosalía, Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se

Por qué Mariana Botas es la participante más criticada tanto dentro como afuera de La Casa de los Famosos México

La podcaster se ha enfrentado al escrutinio del público y de algunos de sus compañeros durante las cinco semanas que lleva el reality show

Por qué Mariana Botas es

Luna de Sangre 2025 en septiembre: cuándo y dónde será visible el eclipse lunar total que pintará el cielo de rojo

En este evento astronómico, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural

Luna de Sangre 2025 en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Oaxaca difundirá alertas de búsqueda

Oaxaca difundirá alertas de búsqueda en pantallas digitales tras convenio de la Fiscalía con empresa tecnológica

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

EEUU exige indagatoria a Frank Pérez, defensor de El Z 40, exlíder de Los Zetas, por posible conflicto de interés

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo clandestino, aseguran armas y equipo táctico

ENTRETENIMIENTO

Gesto de Shakira hacia Belinda

Gesto de Shakira hacia Belinda provoca una respuesta que 65 mil personas no vieron venir

Por qué Mariana Botas es la participante más criticada tanto dentro como afuera de La Casa de los Famosos México

Mario Bautista cantará el himno oficial en la final de Leagues Cup 2025 en Seattle previo al duelo con Messi | Entrevista

Guillermo del Toro recibe ovación de 13 minutos en el Festival de Cine de Venecia: conmueve con su Frankenstein

Emiliano Aguilar se burla de su familia por eliminar la foto donde lo comparan con un perro: “Son pocos huev*s”

DEPORTES

Tras el peor arranque de

Tras el peor arranque de Chivas en 20 años, Grabriel Milito revela si considera irse de Guadalajara

Esta fue la reacción de The Undertaker al enterarse que Cibernético hacía uno de sus movimientos

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”