México

Se formó la tormenta tropical Kiko en el Pacífico, esta será su trayectoria

Este fenómeno se formó a partir de la depresión Tropical Once-E

Por Aura Reyna

Guardar
Conagua Clima informó que este
Conagua Clima informó que este fenómeno no representa peligro para las costas mexicanas (x/ @conagua_clima)

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Servicio Meteorológico Nacional, informó este domingo sobre la formación de la Tormenta Tropical Kiko en aguas del océano Pacífico.

De acuerdo con el reporte más reciente, el sistema se localiza aproximadamente a 1,680 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, sin que represente peligro para el territorio nacional.

Según datos de CONAGUA Clima, Kiko presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con rachas de hasta 75 km/h, y mantiene un desplazamiento hacia el oeste a 15 km/h.

Por el momento, no genera efectos en el país y no se han emitido avisos ni alertas costeras.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) confirmó en su boletín de las 5:00 a.m. (hora local de Hawái) que la depresión tropical evolucionó a tormenta tropical en las últimas horas.

El organismo estadounidense señaló que el sistema podría fortalecerse en los próximos dos días y alcanzar la categoría de huracán para el martes, aunque se mantiene en el océano abierto, con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden hasta 55 km desde su centro.

La presión central mínima se estimó en 1007 mb (29.74 pulgadas).

Tanto CONAGUA como el NHC continuarán con el monitoreo del fenómeno y reiteran que, hasta el momento, Kiko no representa riesgo para costas mexicanas.

¿Qué es una tormenta tropical?

Un ciclón tropical puede evolucionar
Un ciclón tropical puede evolucionar de depresión a tormenta y luego a huracán (REUTERS/Jorge Luis Plata)

La tormenta tropical Kiko es una etapa intermedia en la evolución de un ciclón tropical. Se forma cuando una depresión tropical alcanza vientos sostenidos de entre 64 y 117 km/h.

En ese momento, se le asigna un nombre oficial, en este caso, “Kiko”.

  • Depresión tropical: vientos de hasta 64 km/h.
  • Tormenta tropical: vientos de 64 a 117 km/h. En esta etapa se le asigna un nombre oficial.
  • Huracán: vientos iguales o superiores a 118 km/h, divididos en categorías del 1 al 5, siendo esta última la más destructiva.

Temas Relacionados

Tormenta tropical Kikodepresión Tropical Once-EClimaCONAGUAmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Paty Cantú conquista La Maraka con espectacular show en vivo: “Momentos inolvidables”

La cantante pop deslumbró en el arranque de su nueva gira ' Sagitario Tour’

Paty Cantú conquista La Maraka

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

La jornada de memoria y protesta en la capital guerrerense sumó voces de familiares, colectivos y estudiantes que reclaman justicia y acciones urgentes ante la crisis de desapariciones forzadas

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo

Cómo preparar ensalada de papas al pesto, una receta saludable y llena de vitaminas

Prepara una deliciosa ensalada con ingredientes naturales que contienen un alto valor nutrimental

Cómo preparar ensalada de papas

Aarón Mercury enloquece a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 3 y le ruega: “Eres perfecto, dame unos besos”

Los influencers están nominados y en peligro de ser eliminados esta noche

Aarón Mercury enloquece a Aldo
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

EEUU exige indagatoria a Frank Pérez, defensor de El Z 40, exlíder de Los Zetas, por posible conflicto de interés

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo clandestino, aseguran armas y equipo táctico

Reclutamiento forzado: hallan sin vida a dos menores que peleaban por el CJNG en Sinaloa, UdeG advierte repunte de secuestros

ENTRETENIMIENTO

Paty Cantú conquista La Maraka

Paty Cantú conquista La Maraka con espectacular show en vivo: “Momentos inolvidables”

Aarón Mercury enloquece a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 3 y le ruega: “eres perfecto, dame unos besos”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

La famosa cantante argentina Emilia Mernes se burla de Ángela Aguilar con frase sobre Nodal y redes le aplauden

90’s Pop Tour convertirá el Auditorio Nacional en un “Antro”: fechas, elenco y todo lo que debes saber

DEPORTES

Alcalde de Benito Juárez amenaza

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”