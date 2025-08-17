México

Cae en Matamoros, Tamaulipas, hijo de “Tony Tormenta”

Agentes de seguridad estatales realizaron el arresto del hombre que es hijo de un exlíder del Cártel del Golfo

Por Luis Contreras

Fue capturado durante los primeros
Fue capturado durante los primeros minutos del domingo (Especial)

Durante el domingo 17 de agosto fue detenido en Matamoros, Tamaulipas Ezequiel Cárdenas Rivera, identificado como hijo del antiguo líder del Cártel del Golfo, Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta.

Fue a través del Registro Nacional de Detenciones (RND) que Infobae México pudo comprobar la captura de dicho hombre, quien fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Publica de Tamaulipas.

La captura de quien en su momento fue señalado como uno de los herederos de Tony Tormenta y presunto líder de la facción conocida como Los Escorpiones fue realizada en la colonia Villa Española en un inmueble ubicado frente a una tienda de conveniencia.

(X/@HABLANDO_CLAROM)
(X/@HABLANDO_CLAROM)

Fue durante la tarde del domingo que en redes sociales fueron compartidos reportes sobre la detención de dicho sujeto. Por su parte, el informe oficial señala que dicho hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) tras sus arresto.

Un hombre vestido con una camisa verde, con piel clara, cabello negro y barba es parte de la descripción del hombre detenido, quien también es conocido con el sobrenombre El Junior.

Hasta el momento la Vocería de Seguridad de Tamaulipas no ha compartido información al respecto de la detención.

Parte del informe de las
Parte del informe de las autoridades (Captura de pantalla/RND)

Detención tras salir de una fiesta

Cabe recordar que no es la primera vez que es asegurado Ezequiel Cárdenas Rivera, pues el 25 de noviembre de 2011 fue realizado un operativo en Tamaulipas que dejó cinco personas detenidas, entre ellas estaba Junior.

En dicha ocasión, los reportes señalaban que había sujetos presuntamente ligados al Cártel de Golfo que asistieron a una fiesta. Un grupo de sujetos pretendía usar tres vehículos para poder huir del sitio, sin embargo, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) vieron que dichos hombres iban armados.

Al final, los cinco sujetos fueron capturados.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Tres personas enfrentan cargos por

¿Por qué se celebra hoy

Se incendia un camión de

Beca Rita Cetina 2025: ¿Habrá

Sheinbaum afirma que casi 4
