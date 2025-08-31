México

Oposición tilda de “Porra” a Claudia Sheinbaum antes su primer informe de gobierno: la verdad de su lucha social

La Presidenta ha destacado la influencia de sus padres y se ha mostrado orgullosa de su participación en movimientos libertarios desde la infancia siempre por la vía pacífica

Por Merary Nuñez

Guardar
CRÉDITO: Izquierda (Presidencia) | Derecha
CRÉDITO: Izquierda (Presidencia) | Derecha X(@SocCivilMx)

La organización denominada “Sociedad Civil México”, a través de su cuenta de ‘X’, realizó una publicación donde cuestionó la comparación hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde describió a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI como un “porro”, tras la riña en entre él y el senador, Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadoras.

“Que compare al Senado con porros de la UNAM es casi autobiográfico: si alguien sabe de grupos violentos y daños a instalaciones, es ella”, declaró la Sociedad.

Figuras políticas de afiliación al Partido Acción Nacional (PAN), como la excandidata a la presidencia Xóchitl Gálvez y la senadora Lilly Téllez, son seguidoras de dicha cuenta, atribuida a simpatizantes de partidos de oposición, e incluso han compartido publicaciones.

Estos señalamientos surgen a tan solo un día antes de que la jefa del Ejecutivo presente su “Primer informe de Gobierno”.

Activismo y lucha social

Documental de la vida de
Documental de la vida de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (X/@Pelcastreeee)

En la pieza audiovisual Claudia: El documental, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió detalles sobre su trayectoria personal y política, vinculando sus orígenes con el Movimiento estudiantil de 1968 a través de la participación de sus padres.

Relató que tenía seis años durante la masacre en Tlatelolco el 2 de octubre y destacó la labor de su madre como maestra del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Sheinbaum señaló que, a los 15 años, se unió a las actividades encabezadas por Rosario Ibarra de Piedra y otras madres que buscaban a sus hijos desaparecidos por el Estado mexicano.

Posteriormente, participó en el Movimiento estudiantil de 1986-1987, cuando el rector Jorge Carpizo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impulso reformas en los reglamentos universitarios donde se planeaba cobrar cuotas a los estudiantes.

La mandataria sostiene su participación en dicho movimiento, “Participé en el movimiento estudiantil (...) uno de los primeros movimientos estudiantiles que se enfrentaba a las políticas neoliberales”.

Asimismo, en el 2024, publicó en su perfil de Instagram un fragmento del documental, donde se le escucha decir:

“Siempre he creído que la educación debe ser pública y gratuita. La educación es un derecho, no un privilegio”, fue lo de respondió a la interrogante del motivo de su protesta pacífista, por vía de la razón y palabra .

Entre las frases citadas por Sheinbaum se incluye “¡No caigamos en provocaciones!" y a mantener la organización durante las movilizaciones estudiantiles, refiriéndose de manera específica a los integrantes del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) e instó a no actuar con violencia en ningún sentido.

Sheinbaum comparte su participación en movimientos sociales. (Crédito: IG /claudia_shein)

Recordó la creación de la Corriente Democrática liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, y resaltó la participación universitaria en la consolidación de ese nuevo movimiento político.

¿Claudia Sheinbaum en la huelga de la UNAM de 1999?

La Biblioteca Central, una de
La Biblioteca Central, una de las joyas de Ciudad Universitaria (Imagen: Instagram)

En el 2024, Animal Político realizó una verificación de información respecto a la circulación de imágenes “fuera de contexto” en redes sociales sobre la supuesta participación de Claudia Sheinbaum Pardo en la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1999.

Según informó el medio en una verificación, los contenidos difundidos en plataformas digitales no corresponden con los hechos comprobados, señaló que Sheinbaum no integró el Comité de Huelga ni participó en los grupos que encabezaron el paro.

Su intervención se limitó a actividades como académica y profesora dentro de la propia UNAM, donde expresó opiniones sobre el conflicto sin asumir cargos de liderazgo o vocería entre los estudiantes.

Lilly Téllez llama “Porra” a la presidenta

(Jovani Pérez/ Infobae México)
(Jovani Pérez/ Infobae México)

La senadora Lilly Téllez, durante una conversación con Víctor Trujillo, conocido como ‘Brozo’, recordó que hace 26 años ejercía labores periodísticas de denuncia y documentación sobre la presencia de narcotraficantes en México.

Téllez cuestionó la actividad de Claudia Sheinbaum en ese periodo, señalando que ella misma mencionaba con nombres y apellidos a los cárteles que operaban en el país. En el diálogo, Trujillo y Téllez afirmaron que Sheinbaum se encontraba como “porra” en Ciudad Universitaria.

En ese contexto, Trujillo comentó que en aquellos años Sheinbaum participaba en actividades políticas en los patios de Ciudad Universitaria, sumándose a movimientos estudiantiles que buscaban influir en las autoridades universitarias.

Sin embargo ambos se han sumado a la opisición y han hecho señalamientos fuera de contexto para hacer quedar mal a la mandataria.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumManifestacionesSociedad Civilmexico-noticias

Más Noticias

Tren Interurbano México - Toluca: así luce la terminal Observatorio a cuatro meses de su apertura

La SICT aseguró que concluirán la obra este año para que en diciembre pueda dar servicio al público

Tren Interurbano México - Toluca:

Popocatépetl registra una explosión, 30 emisiones y más de 700 minutos de tremor este 31 de agosto

Durante la mañana y al momento de este reporte, se observa una emisión constante de vapor de agua y gases volcánicos en el volcán

Popocatépetl registra una explosión, 30

Estos son los mejores platillos mexicanos para preparar en las fiestas patrias

México cuenta con una amplia variedad de platillos, ideales para conmemorar la Independencia

Estos son los mejores platillos

EDC 2025: cuántos artistas estarán en la edición 2026 por su aniversario 12… la respuesta es brutal

Doce años de Electric Daisy Carnival en México: el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica

EDC 2025: cuántos artistas estarán

“No tengo que pagar predial”: Noroña se lanza contra alcalde de Tepoztlán por decir que no cubre impuestos

El senador de Morena calificó como “un incopetente” a Perseo Quiróz por señalar que la casa que adquirió en Morelos no está al corriente con el pago de impuestos

“No tengo que pagar predial”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan prisión preventiva a “Tormenta

Dan prisión preventiva a “Tormenta Junior”, juez lo asegura en cárcel del Edomex

Buscó trabajo en el campo junto amigo de 15 años: Josué Guerrero tenía 17 años y fue hallado muerto, fue reclutado por Los Mayos

Oaxaca difundirá alertas de búsqueda en pantallas digitales tras convenio de la Fiscalía con empresa tecnológica

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

EEUU exige indagatoria a Frank Pérez, defensor de El Z 40, exlíder de Los Zetas, por posible conflicto de interés

ENTRETENIMIENTO

EDC 2025: cuántos artistas estarán

EDC 2025: cuántos artistas estarán en la edición 2026 por su aniversario 12… la respuesta es brutal

La Casa de los Famosos México: sigue la tarde de eliminación hoy 31 de agosto

Abelito sangra tras accidente en La Casa de los Famosos México 3: el momento exacto

Pepe Aguilar vs. Emiliano: sus polémicas y el arresto que fracturó la relación del cantante con su hijo

¿Es o no es trans? Priscila Valverde responde a quienes dudan de su identidad | Entrevista

DEPORTES

Dominio etíope en el Maratón

Dominio etíope en el Maratón de la CDMX 2025: Tadu Abate Deme y Belekelech Gudeta Borecha triunfan

Tras el peor arranque de Chivas en 20 años, Grabriel Milito revela si considera irse de Guadalajara

Esta fue la reacción de The Undertaker al enterarse que Cibernético hacía uno de sus movimientos

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa