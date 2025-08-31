Mujer intenta apuñalar a médico del IMSS en Chihuahua por sugerirle “bajar de peso”

Mujer intenta apuñalar a médico del IMSS. Foto: Fiscalía General de Chihuahua

Una consulta médica en la Clínica 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Ávalos de la ciudad de Chihuahua, se transformó en escenario de un intento de homicidio luego de que una paciente agredió a su doctor tras recibir una sugerencia médica sobre el control de peso. El caso, calificado oficialmente como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, ha generado un amplio debate en torno a la seguridad en hospitales y la violencia hacia el personal de salud.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), los hechos sucedieron el 28 de julio, alrededor de las 09:00, en el consultorio de la citada clínica. La imputada, identificada como Claudia T. G., se encontraba en consulta médica cuando, de manera inesperada, intentó apuñalar con una navaja al doctor luego de que este le sugiriera cuidar su salud mediante la reducción de peso corporal.

Grasa visceral, obesidad, sobrepeso, grasa.- (Imagen ilustrativa Infobae)

“La víctima logró cubrirse con una silla y fue auxiliada por personal de la Unidad Médica, quienes pidieron la intervención de los cuerpos de seguridad pública”, señala el comunicado. La rápida acción de los empleados permitió evitar lesiones mayores y facilitó la detención de la agresora dentro de la clínica.

Tras lo sucedido, se presentó la denuncia penal correspondiente y se activó el protocolo de investigación. El 23 de agosto, el Juez de control del Distrito Judicial Morelos, responsable de la causa penal 3376/2025, emitió la orden de aprehensión. Este martes, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cumplieron la disposición judicial y detuvieron a Claudia T. G., quien fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida. Las autoridades formularon la imputación y solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva.

Una mujer con sobrepeso se encuentra en una consulta médica, buscando asesoramiento sobre su salud, cuidado, nutrición y alimentación. La imagen muestra a una mujer sentada frente a un médico, con una expresión de preocupación en su rostro. La obesidad es un problema de salud que afecta a muchas personas y requiere atención médica y cambios en los hábitos alimenticios y de estilo de vida. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Juez de Control programó para el viernes 29 de agosto la audiencia donde se determinará la posible vinculación a proceso. Mientras tanto, el caso se analiza bajo el enfoque de reforzar los protocolos de protección para el personal médico, luego de que este episodio pusiera de relieve la vulnerabilidad existente en las instalaciones de salud.

Conforme a la normatividad vigente, la persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial. Los hechos continúan bajo investigación, en un contexto de demanda social por mayor seguridad en el sector salud.