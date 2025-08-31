Dónde ver en streaming el live action de Lilo y Stitch, uno de los estrenos más esperados del 1 al 7 de septiembre

Protagonizada por Maia Kealoha, en su debut como Lilo, y Sydney Elizebeth Agudong como Nani, ambas actrices son originarias de Hawái. (Disney+)

Septiembre comienza con una semana cargada de estrenos en las principales plataformas de streaming, dando inicio al mes con una variada oferta de contenidos para todos los gustos. Desde nuevos capítulos de series populares hasta películas originales, documentales, k-dramas y anime, la primera semana promete entretenimiento de calidad para disfrutar desde casa.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max presentan títulos destacados para los amantes del drama, la acción y la nostalgia, con producciones que exploran desde el mundo del boxeo hasta la reinvención de clásicos animados como el live action de Lilo y Stitch, estrenado en cines el pasado mes de mayo.

A continuación, te presentamos el calendario completo con los estrenos más relevantes del 1 al 7 de septiembre, organizados por plataforma y fecha, para que no te pierdas ninguna de las novedades que dan la bienvenida a este mes.

Qué se estrena en Netflix

Merlina presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada.

Miércoles 3 de septiembre

Merlina (Segunda temporada, parte 2)

En la segunda parte de la temporada 2 de Merlina, sus poderes psíquicos comienzan a fallar justo cuando más los necesita. Ella hará lo que sea para recuperarlos, porque hay algo muy importante en juego: la vida de Enid.

Jueves 4 de septiembre

Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford

Una mirada íntima a los campos de entrenamiento y aspectos personales de Canelo Álvarez y Terence Crawford, en la antesala de su anticipado enfrentamiento en peso supermediano. Este especial documenta la preparación, disciplina y talento de ambos boxeadores, mientras el mundo del deporte se alista para un combate inolvidable.

Concierge Pokémon (Segunda temporada)

Los nuevos episodios se estrenarán en Netflix el próximo 4 de septiembre. (Netflix)

La encantadora miniserie de anime en stop-motion sigue a Haru, la nueva conserje del Pokémon Resort, un pacífico paraíso tropical donde pokemones y entrenadores van a descansar. Mientras cuida de sus adorables y peculiares huéspedes, aprenderá a conocerse a sí misma y a crecer en un mágico entorno lleno de naturaleza y ternura.

Viernes 5 de septiembre

Falso amor y venganza

Varias víctimas de estafas románticas mientras intentan reconstruir sus vidas con el apoyo de Cecilie Fjellhøy, conocida por su caso en El timador de Tinder, y la investigadora privada Brianne Joseph, la serie explora el proceso de sanación, justicia y empoderamiento tras el engaño.

Sábado 7 de septiembre

La nobleza de las flores

La serie se estrenará en Netflix el próximo 7 de septiembre. (Netflix)

La serie de anime con 13 episodios sigue a Rintaro, un estudiante marginado con apariencia ruda pero corazón amable, que conoce a Kaoruko mientras trabaja en la pastelería de su familia. La conexión entre ambos es inmediata, pero todo cambia cuando Rintaro descubre que ella pertenece al exclusivo Instituto Kikyo para chicas de alta sociedad.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

La serie se estrenará en Prime Video el próximo 1 de septiembre. (Amazon Prime Video España)

Lunes 1 de septiembre

The Runarounds

Un grupo de recién graduados de preparatoria forman una banda con la esperanza de escapar del futuro mundano que les espera. Mientras buscan su gran oportunidad y un sueño casi imposible durante un verano, se enamoran y enfrentan problemas por el camino.

Miércoles 3 de septiembre

Ice Road: Venganza

Mike viaja a Nepal para esparcir las cenizas de su hermano en el Everest, pero cuando él y su guía se topan con mercenarios mientras viajan en un autobús, se ven obligados a luchar para salvarse a sí mismos, a los pasajeros y al país.

Sábado 6 de septiembre

El dorama se estrenará en Prime Video el próximo 6 de septiembre. (Franklg)

Reina de la confianza

Basada en el drama japonés Confidence Man JP (2018), esta nueva versión sigue a Yun Yi-rang, una mujer ingeniosa que, junto a los estafadores James y Gu-ho, se dedica a desenmascarar a delincuentes corruptos y quedarse con su dinero en Itaewon, durante la crisis financiera de 1998.

Qué se estrena en Disney+

Lilo y Stitch presenta un nuevo tráiler de su versión live-action.

Miércoles 3 de septiembre

Lilo y Stitch

Este live action narra la historia de Lilo, una niña hawaiana solitaria, y Stitch, un fugitivo extraterrestre que ella adopta creyendo que es un perro. A medida que se desarrolla su vínculo, Stitch descubre el valor del amor y la familia, mientras que Lilo y su hermana Nani buscan reconstruir su vínculo familiar tras la muerte de sus padres.

Domingo 7 de septiembre

Viajando con ‘Snow Man’

Esta nueva serie, realizada en colaboración con Nippon TV, presenta el primer reality show de viajes del grupo pop japonés Snow Man. En cada episodio, los integrantes se alejan de su vida cotidiana para recorrer Japón, compartir sus emociones y sueños con naturalidad, y disfrutar de los paisajes y la cultura local.

Cuáles son los estrenos de HBO Max

La película se estrenará en HBO el próximo 7 de septiembre. (HBO Max Latinoamérica)

Domingo 7 de septiembre

Task

La película tiene lugar en los suburbios obreros de Filadelfia y sigue a un agente del FBI al mando de un grupo especial cuyo objetivo es poner fin a una cadena de robos en casas de drogas protagonizados por un incauto cabeza de familia.