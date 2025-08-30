México

The Weeknd hace guiño a México para su próxima gira en Latinoamérica

El artista canadiense se dará cita por diferentes países del continente americano durante el 2026

Por Alex Domínguez

(Instagram/The Weeknd)
(Instagram/The Weeknd)

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, ha vuelto a encender la emoción de sus seguidores mexicanos con un guiño en sus redes sociales, donde insinuó su regreso a Latinoamérica para 2026. Aunque todavía no se han dado a conocer fechas oficiales, la posibilidad de que México forme parte de esta nueva etapa de conciertos ha generado una gran expectativa entre los fans que mantienen la ilusión de ver al cantante canadiense.

Hoy, con el guiño a su regreso en gran parte del continente americano, la expectativa crece y los seguidores ya sueñan con nuevas fechas. Curiosamente, todo esto se da a conocer a escasos días de que su expareja, Selena Gómez anunciará su compromiso y festejará su despedida de soltera en tierras mexicanas.

De momento no se sabe cuando pueda dar una fecha estimada para su regreso a Latinoamérica y por ende, en México, pero se especula que de concretarse su arribo a territorio azteca, lo hará en las mismas sedes que visitó durante su última gira hace un par de años.

La última vez que The Weeknd visitó nuestro país fue en 2023 con su exitosa gira After Hours Til Dawn. Aquella ocasión marcó uno de los regresos más esperados y, al mismo tiempo, uno de los más mediáticos de la escena musical internacional en México. Su recorrido comenzó el 26 de septiembre en el Estadio BBVA de Monterrey, donde miles de personas se dieron cita para presenciar un espectáculo lleno de luces, visuales impresionantes y una producción de primer nivel.

El artista canadiense anunció una
El artista canadiense anunció una nueva gira en Latinoamérica. (Instagram/The Weeknd)

Posteriormente, el artista se presentó en la Ciudad de México con dos noches inolvidables en el Foro Sol, los días 29 y 30 de septiembre. Ambas fechas reunieron a decenas de miles de asistentes que disfrutaron de un repertorio cargado de sus mayores éxitos, desde “Starboy” hasta “Blinding Lights”, pasando por los temas más recientes de su discografía.

El cierre de su paso por México se dio el 25 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara, consolidando una gira que demostró la magnitud de su convocatoria en el país. En total, fueron cuatro conciertos que confirmaron la estrecha conexión de The Weeknd con el público mexicano.

Twitter/theweeknd
Twitter/theweeknd

Antes de esa visita, el cantante había estado en México en 2018, cuando se presentó en el festival Live Out en Monterrey, Nuevo León, así como también ofreció dos conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

