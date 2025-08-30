México

¿Qué podrás aprender en la clase masiva de primeros auxilios en la CDMX? Esto se sabe

Este evento se realizará en el marco de la conmemoración de los 40 años del Sismo de 1985, el cuál dejó miles de víctimas mortales y heridos

Por Jesús Tovar Sosa

El gobierno capitalino organizará una
El gobierno capitalino organizará una clase masiva de primeros auxilios. Foto: (iStock)

En el marco del programa “40 años, memoria de un terremoto, cuando el pueblo salvó al pueblo”, el Gobierno de la Ciudad de México presentó una serie de actividades conmemorativas para honrar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, así como para reforzar la cultura de la prevención y la organización ciudadana.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación del programa, en el que se contemplan 14 actividades que se desarrollarán del 1 al 30 de septiembre en distintos espacios públicos, recintos culturales y unidades habitacionales.

Uno de los eventos centrales es la Mega Clase de Primeros Auxilios y RCP, que se llevará a cabo en la explanada del Monumento a la Revolución. En esta clase masiva, se espera la participación de alrededor de 2 mil elementos de cuerpos de atención a emergencias, además de ciudadanos que deseen aprender maniobras de reanimación, control de hemorragias, atención a quemaduras y activación de servicios de emergencia.

Saber aplicar correctamente técnicas como
Saber aplicar correctamente técnicas como la RCP será una clave fundamental que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Foto: (iStock)

El objetivo es dotar a la población de herramientas básicas que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte en una situación de emergencia. Como lo señaló la secretaria de Salud, Nadine Gasman, “esto salva vidas”.

Además de la clase masiva, la campaña contempla la entrega de 3 mil 500 “mochilas de vida” en unidades habitacionales. Estos kits de emergencia incluyen artículos clave como botiquín de primeros auxilios, silbato, linterna, USB con documentos personales, manta térmica y una tarjeta con datos médicos esenciales.

También se diseñaron versiones específicas para niños y mascotas, lo que demuestra un enfoque inclusivo y preventivo ante cualquier contingencia.

En el proyecto de planteó
En el proyecto de planteó la repartición de mochilas y botiquines de emergencia a unidades habitacionales. Foto: (iStock)

La mandataria capitalina destacó que, a 40 años del terremoto de 1985 y a ocho del de 2017, la ciudad cuenta con un sólido sistema de protección civil, tecnologías como la alerta sísmica, monitoreo sísmico y más de 27 mil altavoces que permiten alertar a la población. Sin embargo, enfatizó que el recurso más valioso sigue siendo la organización ciudadana: “Seguimos teniendo, principalmente, lo que nos sostuvo en 1985: la fuerza de la gente”.

También se anunció que el Segundo Simulacro Nacional 2025 se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, y se desarrollará bajo dos escenarios principales: uno en la Torre Insignia y otro en Reforma 222, además de otros ejercicios en los sótanos de las 16 alcaldías. A la fecha, ya se han registrado cerca de 12 mil inmuebles en la plataforma www.preparado.gob.mx.

La jefa de Gobierno cerró su mensaje con un llamado a la acción colectiva: “Nunca más permitiremos que la tragedia nos encuentre desprevenidos. Honor y memoria a las víctimas, reconocimiento a la fuerza de nuestro pueblo, compromiso con una ciudad más segura en la que tenemos que trabajar todos los días”.

