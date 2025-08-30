¿Qué podrás aprender en la clase masiva de primeros auxilios en la CDMX? Esto se sabe

El gobierno capitalino organizará una clase masiva de primeros auxilios. Foto: (iStock)

En el marco del programa “40 años, memoria de un terremoto, cuando el pueblo salvó al pueblo”, el Gobierno de la Ciudad de México presentó una serie de actividades conmemorativas para honrar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, así como para reforzar la cultura de la prevención y la organización ciudadana.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación del programa, en el que se contemplan 14 actividades que se desarrollarán del 1 al 30 de septiembre en distintos espacios públicos, recintos culturales y unidades habitacionales.

Uno de los eventos centrales es la Mega Clase de Primeros Auxilios y RCP, que se llevará a cabo en la explanada del Monumento a la Revolución. En esta clase masiva, se espera la participación de alrededor de 2 mil elementos de cuerpos de atención a emergencias, además de ciudadanos que deseen aprender maniobras de reanimación, control de hemorragias, atención a quemaduras y activación de servicios de emergencia.

Saber aplicar correctamente técnicas como la RCP será una clave fundamental que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Foto: (iStock)

El objetivo es dotar a la población de herramientas básicas que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte en una situación de emergencia. Como lo señaló la secretaria de Salud, Nadine Gasman, “esto salva vidas”.

Además de la clase masiva, la campaña contempla la entrega de 3 mil 500 “mochilas de vida” en unidades habitacionales. Estos kits de emergencia incluyen artículos clave como botiquín de primeros auxilios, silbato, linterna, USB con documentos personales, manta térmica y una tarjeta con datos médicos esenciales.

También se diseñaron versiones específicas para niños y mascotas, lo que demuestra un enfoque inclusivo y preventivo ante cualquier contingencia.

En el proyecto de planteó la repartición de mochilas y botiquines de emergencia a unidades habitacionales. Foto: (iStock)

La mandataria capitalina destacó que, a 40 años del terremoto de 1985 y a ocho del de 2017, la ciudad cuenta con un sólido sistema de protección civil, tecnologías como la alerta sísmica, monitoreo sísmico y más de 27 mil altavoces que permiten alertar a la población. Sin embargo, enfatizó que el recurso más valioso sigue siendo la organización ciudadana: “Seguimos teniendo, principalmente, lo que nos sostuvo en 1985: la fuerza de la gente”.

También se anunció que el Segundo Simulacro Nacional 2025 se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, y se desarrollará bajo dos escenarios principales: uno en la Torre Insignia y otro en Reforma 222, además de otros ejercicios en los sótanos de las 16 alcaldías. A la fecha, ya se han registrado cerca de 12 mil inmuebles en la plataforma www.preparado.gob.mx.

La jefa de Gobierno cerró su mensaje con un llamado a la acción colectiva: “Nunca más permitiremos que la tragedia nos encuentre desprevenidos. Honor y memoria a las víctimas, reconocimiento a la fuerza de nuestro pueblo, compromiso con una ciudad más segura en la que tenemos que trabajar todos los días”.