Novio de Galilea Montijo estaría planeando pedirle matrimonio a la conductora en plena gala de La Casa de los Famosos 3

Galilea Montijo podría llegar nuevamente al altar junto a su actual pareja. (Fotos: Instagram/@isaacmoreno/@galileamontijo)

Galilea Montijo sigue sorprendiendo al público de La Casa de los Famosos México con sus impactantes vestidos; sin embargo, existe la posibilidad de que en las próximas semanas ocurra algo inesperado en el programa.

Desde antes de convertirse en conductora del exitoso reality show, se dejó muy enamorada de su actual pareja, Isaac Moreno, a quien recientemente le agradeció por los cambios físicos que ha ayudado a lograr.

Ahora, ante el éxito de la conductora con su imagen personal y su participación en el programa de Televisa, se ha revelado que podría dar un paso más en su relación sentimental.

Galilea Montijo e Isaac Moreno podrían llegar al altar el próximo año. (Fotos: Instagram/@galileamontijo)

Novio de Galilea Montijo estaría planeando pedirle matrimonio en La Casa de los Famosos México

El periodista Jorge Carbajal, a través del programa de YouTube ‘Productora 69′, dio a conocer que el modelo tiene planeado pedirle matrimonio a Galilea Montijo durante una de las galas de eliminación de La Casa de los Famosos México.

“El novio de Galilea se prepara para la gran pedida de mano”, compartió Carbajal.

Posteriormente, señaló que la pedida de mano está en planes, pero existe la posibilidad de que sea a nivel nacional en el programa que actualmente conduce su pareja.

“Están en platicas con Isaac Moreno, el novio de Galilea Montijo, porque el plan es que en una de estas transmisiones de eliminación haya un enlace en vivo y resulte que Isaac Moreno entre al foro, se hinque y le pida matrimonio”, agregó.

(Instagram: @galileamontijo)

Cuándo podría ser la boda de Galilea Montijo e Isaac Moreno

Además de la revelación de Jorge Carbajal, la periodista Elisa Beristain dio a conocer que una vez que termine la tercera temporada de La Casa de los Famosos México comenzarán los preparativos del gran día.

De ser realidad, el momento se convertiría en uno de los más esperados del próximo año; sin embargo, Beristain detalló que la unión matrimonial podría ocurrir en Europa.

Hasta el momento, la conductora no se ha pronunciado al respecto, pero cabe recordar que anteriormente también se especuló que Isaac Moreno estaba muy de su novia en La Casa de los Famosos, pues sería quien escoge parte de su imagen.

“El novio de Galilea Montijo ya es el que decide absolutamente todo. No se le despega a Galilea, él decide cómo va peinada, casi casi cómo la van a vestir”, se reveló en el programa de Gustavo Adolfo Infante en YouTube.

Isaac Moreno y Galilea Montijo. IG/ipmoreno