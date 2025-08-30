México

Novio de Galilea Montijo estaría planeando pedirle matrimonio a la conductora en plena gala de La Casa de los Famosos 3

Jorge Carbajal reveló los supuestos planes que tiene Isaac Moreno para su futuro junto a la presentadora de “Hoy”

Por Jazmín González

Guardar
Galilea Montijo podría llegar nuevamente
Galilea Montijo podría llegar nuevamente al altar junto a su actual pareja. (Fotos: Instagram/@isaacmoreno/@galileamontijo)

Galilea Montijo sigue sorprendiendo al público de La Casa de los Famosos México con sus impactantes vestidos; sin embargo, existe la posibilidad de que en las próximas semanas ocurra algo inesperado en el programa.

Desde antes de convertirse en conductora del exitoso reality show, se dejó muy enamorada de su actual pareja, Isaac Moreno, a quien recientemente le agradeció por los cambios físicos que ha ayudado a lograr.

Ahora, ante el éxito de la conductora con su imagen personal y su participación en el programa de Televisa, se ha revelado que podría dar un paso más en su relación sentimental.

Galilea Montijo e Isaac Moreno
Galilea Montijo e Isaac Moreno podrían llegar al altar el próximo año. (Fotos: Instagram/@galileamontijo)

Novio de Galilea Montijo estaría planeando pedirle matrimonio en La Casa de los Famosos México

El periodista Jorge Carbajal, a través del programa de YouTube ‘Productora 69′, dio a conocer que el modelo tiene planeado pedirle matrimonio a Galilea Montijo durante una de las galas de eliminación de La Casa de los Famosos México.

“El novio de Galilea se prepara para la gran pedida de mano”, compartió Carbajal.

Posteriormente, señaló que la pedida de mano está en planes, pero existe la posibilidad de que sea a nivel nacional en el programa que actualmente conduce su pareja.

“Están en platicas con Isaac Moreno, el novio de Galilea Montijo, porque el plan es que en una de estas transmisiones de eliminación haya un enlace en vivo y resulte que Isaac Moreno entre al foro, se hinque y le pida matrimonio”, agregó.

(Instagram: @galileamontijo)
(Instagram: @galileamontijo)

Cuándo podría ser la boda de Galilea Montijo e Isaac Moreno

Además de la revelación de Jorge Carbajal, la periodista Elisa Beristain dio a conocer que una vez que termine la tercera temporada de La Casa de los Famosos México comenzarán los preparativos del gran día.

De ser realidad, el momento se convertiría en uno de los más esperados del próximo año; sin embargo, Beristain detalló que la unión matrimonial podría ocurrir en Europa.

Hasta el momento, la conductora no se ha pronunciado al respecto, pero cabe recordar que anteriormente también se especuló que Isaac Moreno estaba muy de su novia en La Casa de los Famosos, pues sería quien escoge parte de su imagen.

El novio de Galilea Montijo ya es el que decide absolutamente todo. No se le despega a Galilea, él decide cómo va peinada, casi casi cómo la van a vestir”, se reveló en el programa de Gustavo Adolfo Infante en YouTube.

Isaac Moreno y Galilea Montijo. IG/ipmoreno
Isaac Moreno y Galilea Montijo. IG/ipmoreno

Temas Relacionados

Galilea MontijoIsaac MorenoLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaViXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto hoy del partido de la jornada 7 del Apertura 2025

El conjunto de Gabriel Milito recibirá esta noche al cuadro cementero en el Estadio Akron

Chivas vs Cruz Azul EN

Las propiedades nutrimentales de las fresas con yogurt griego

Este postre contiene diversos beneficios para la salud

Las propiedades nutrimentales de las

Un Zócalo tomado y un país dividido, así fue el Grito de Independencia en el 2006

Por primera vez desde la Invasión Estadounidense de 1847, el presidente no tuvo la posibilidad de hacer la conmemoración en la Plaza de la Constitución

Un Zócalo tomado y un

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

El estadounidense escalará dos divisiones de peso para retar al mexicano por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Terence Crawford y su reacción

¿Lloverá en el concierto de Shakira del Estadio GNP Seguros? Este es el clima de hoy 30 de agosto en CDMX

La colombiana se prepara para el cuarto show de esta segunda parte de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

¿Lloverá en el concierto de
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR impugna libertad condicional de

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. tras ser vinculado a proceso

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden de captura contra Tomás Zerón mientras “El Cepillo” demanda por tortura

Extorsión, secuestro y homicidio: la caída de la célula “M4″ del CJNG en operativos simultáneos en Edomex | VIDEO

Detienen a “El Jony”, presunto líder de “Los Torrijos”, grupo delictivo en Edomex

Un camino de zapatos vacíos visibiliza la crisis de desaparecidos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Lloverá en el concierto de

¿Lloverá en el concierto de Shakira del Estadio GNP Seguros? Este es el clima de hoy 30 de agosto en CDMX

¿Mariana o Aldo? Este es el habitante con más chance de salir de ‘La Casa de los Famosos México’ el 31 de agosto

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan una actividad tras la fiesta temática la tarde de hoy 30 de agosto

En defensa de Pepe Aguilar, su hijo Leonardo se lanza contra su hermano Emiliano tras serie de indirectas

The Weeknd hace guiño a México para su próxima gira en Latinoamérica

DEPORTES

Chivas vs Cruz Azul EN

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto hoy del partido de la jornada 7 del Apertura 2025

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

Pumas vs Atlas, IA revela al ganador del encuentro

Novios se vuelven virales por sustituir su baile de boda por combate de Lucha Libre

Maratón CDMX 2025: guía para encontrar tu bloque de salida, horario y zona en CU