Maribel Guardia, José Ron, Cecilia Galeano y otros artistas acompañan a Marco Di Mauro en ‘Esto es México’

‘Esto es México’ es una canción escrita y compuesta por el artista italiano Marco Di Mauro, donde plasmará el cariño que siente por el país azteca.

En una conferencia de prensa donde Infobae México estuvo presente, el cantante reveló detalles de esta nueva melodía, la cual se estrenará en todas las plataformas digitales en los próximos días.

Artistas como Maribel Guardia, José Ron, Cecilia Galeano, entre otros más, colaboraron junto con Di Mauro para esta nueva composición.

Otros de los artistas que acompañaron a cantar al extranjero en este nuevo lanzamiento fueron: Faisy, Mariazel, Armando Hernández, Karla Gómez, Gaby Elizalde, Blue Demon Jr, Mario Cuevas y Bazooka.

La presentación de la canción ocurrió en una conferencia de prensa este sábado 30 de agosto en el Hotel Marquiz Reforma. En un principio, estaba programado que en la conferencia de prensa estuvieran presentes Marco Di Mauro, Cecilia Galeano, José Ron, Maribel Guardia, por mencionar algunos, pero debido a una manifestación en Avenida Reforma, solamente estuvieron presentes Marco y Cecilia, ya que a los demás se les complicó la llegada.

Marco Di Mauro revela fecha de estreno de ‘Esto es México’

Marco Di Mauro informó a todos los medios de comunicación que será el lunes 8 de septiembre el día que su canción ‘Esto es México’ sea estrenada para todas las plataformas digitales.

Asimismo, reiteró el cariño que le tiene al país, al cual mencionó que es muy diverso y diferente dependiendo del lugar donde estés, ya que aseguró que no es lo mismo “Monterrey que Veracruz” o el “norte que el centro”, por mencionar alguna comparación.

En tanto, la actriz y modelo Cecilia Galeano mencionó que fue un gusto trabajar con Marco, al cual destacó que es muy querido y respetado por los artistas.

En tanto, el compositor italiano expresó y agradeció a todas las personas y artistas que colaboraron para ‘Esto es México’; refirió que todos tenían agenda ocupada y diferentes compromisos, por lo que reiteró el tiempo que cada personalidad le dio a la canción.

“México es un país que amo; México es una chulada”, expresó ante todos los medios de comunicación Marco Di Mauro.

Señaló que lo que recaude esta canción será destinado a diferentes organizaciones para ayudar a mujeres migrantes. En el lugar estuvieron presentes dos representantes de dichas organizaciones.