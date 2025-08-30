Aarón Mercury empuja a Abelito por festejar salvación de Facundo y lo tunden: “Igualito que Ninel”

Aarón Hernández González, mejor conocido como Aaron Mercury. (Instagram)

La más reciente dinámica del Robo de la Salvación dentro de La Casa de los Famosos México 2025 no solo desató una ola de tensión por la reñida competencia, sino también por situaciones inesperadas entre los participantes.

Durante la jornada, Facundo logró abandonar la placa de nominados, tras ser seleccionado por Shiky del Cuarto Día, quien se impuso frente a Aldo de Nigris y Alexis Ayala por una ajustada diferencia de 50 puntos, según se vivió en la transmisión.

En su anuncio, Shiky se dirigió a los conductores del programa: “Querido Diego y Odalys, lo tengo muy claro… y eres tú… ¡Facundo!”, lo que selló el destino del conductor fuera de peligro esta semana.

La reacción en el Cuarto Noche fue inmediata, marcada por gestos de frustración y resignación ante una nueva derrota estratégica. Sin embargo, Abelito sorprendió al romper con ese clima, aplaudiendo la salvación de Facundo en un gesto de apoyo poco habitual en ese equipo.

El influencer fue comparado con Ninel Conde | crédito: redes sociales

En ese instante, Aarón Mercury intervino obligando a su compañero a detener los aplausos con un ligero empujón; además, ese momento fue captado por las cámaras y comenzó a circular en diversos videos a través de redes sociales.

Este episodio generó debate entre seguidores del reality —en particular, entre quienes no simpatizan con el equipo del Cuarto Noche— que criticaron a Aarón Mercury por su reacción, considerando que refuerza divisiones y actitudes poco tolerantes dentro de la casa. Varios usuarios compararon este comportamiento con el de Ninel Conde, quien semanas atrás protagonizó una situación similar al impedir que algunas compañeras celebraran decisiones ajenas, encendiendo la polémica en plataformas digitales.

Estas secuencias han alimentado la conversación en las redes, donde la rivalidad interna y los gestos durante la competencia trascienden lo estrictamente televisivo, colocándose entre los temas más comentados por la audiencia del programa.

¿Quién está nominado y quién podría salir este domingo 31 de agosto?

Abelito, en riesgo de salir (YT)

Esta semana, los nominados definitivos para abandonar La Casa de los Famosos México el domingo 31 de agosto son Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Mar Contreras y Mariana Botas. Con la lista confirmada, el público ya tiene habilitada la opción de votar para salvar a su participante favorito, y las expectativas en torno a la gala de eliminación crecen con el paso de las horas.

Según los resultados de diversas encuestas y el pulso del entusiasmo registrado en redes sociales —incluyendo consultas realizadas a la inteligencia artificial de la plataforma X—, Alexis Ayala y Mariana Botas figuran entre los concursantes con menos respaldo y, por lo tanto, son considerados los más vulnerables ante una posible expulsión. En contraste, Aldo de Nigris aparece como uno de los favoritos del público, ya que concentra una amplia base de apoyo popular, lo que dificulta proyectar un desenlace seguro y mantiene la incertidumbre de cara al evento.