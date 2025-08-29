Qué pasó con la cena de nominados en La Casa de los Famosos México y por qué no se realizó

Normalmente, la noche de los jueves, los participantes celebran la cena de nominados. (Captura de pantalla YouTube)

La Casa de los Famosos México modificó el calendario de una de sus tradiciones más esperadas. La producción decidió que la cena de nominados será reprogramada esta semana, generando sorpresa entre los participantes y provocando reacciones diversas. Hasta ahora, la velada había significado un espacio para que los nominados compartieran experiencias y estrategias mientras disfrutan de una comida patrocinada, pero el cambio alteró las dinámicas habituales del reality.

Facundo, uno de los protagonistas de la edición, expresó abiertamente su deseo de formar parte de la cena, confiando en que esta velada le traería suerte en su salvación. El conductor esperaba acceder a la comida a pesar de que consideraba probable no seguir en lista de nominados. “Yo no voy a ir porque me voy a salvar. Que aburrido”, afirmó el concursante ante la noticia del cambio de fecha, refiriéndose al impacto que tendría perderse el evento en caso de no continuar nominado.

El día originalmente previsto para la cena era el jueves 29 de agosto, pero la postergación generó confusión. Dalílah Polanco informó a sus compañeros sobre la modificación para este sábado 30 de agosto.

Esta semana 8 celebridades se encuentran nominadas. (Captura de pantalla YouTube)

En la más reciente ronda de pruebas, Alexis Ayala se convirtió en uno de los finalistas que podrá competir por la salvación junto a Shiky y Aldo de Nigris. Cada uno se mostró atento a la competencia, ya que solo uno podrá salvarse durante la gala del viernes.

Mientras tanto, Aarón Mercury, nominado por primera vez en la temporada, confesó que le ilusionaba la cena y remarcó la particularidad de esta experiencia: “Ahora como no va a haber gala nadie va a ver lo que nos vamos a platicar ahí”, reveló.

Normalmente, la noche de los jueves, los participantes celebran la cena justo después de que se define la lista de nominados, con la intención de propiciar conversaciones y momentos únicos fuera de la competición directa. La marca patrocinadora provee la comida, lo que añade un incentivo extra al ritual semanal. Esta ocasión será la excepción, ya que la mesa se reunirá un día distinto y con menos comensales, pues uno de los nominados será salvado el viernes.

La esperada cena será el sábado 30 de agosto. (Captura de pantalla YouTube)

Mariana Botas señaló que la audiencia verá solo a siete personas en la cena, por la mecánica de eliminación previa.

Nominados de la quinta semana

Facundo nominado con 7 puntos.

Aldo De Nigris nominado con 5 puntos.

Alexis Ayala nominado con 3 puntos.

Dalílah Polanco nominada con 3 puntos.

Aarón Mercury nominado con 2 puntos.

Mar Contreras nominada con 2 puntos.

Abelito nominada con 2 puntos.

Mariana Botas nominada con 2 puntos.