Luto en TV Azteca: muere Luis Canseco, productor de ’100 mexicanos’ y deja pendiente ‘La Granja VIP’ con Adal Ramones

El fallecimiento de Luis Canseco, director de producción de Fremantle México, conmociona al mundo del entretenimiento nacional (IG)

El fallecimiento de Luis Canseco, quien se desempeñaba como Director de Producción de Fremantle México, ha dejado en suspenso el estreno de ‘La Granja VIP’, el nuevo reality de TV Azteca previsto para octubre y que contaría con la conducción de Adal Ramones.

La noticia, confirmada el miércoles 27 de agosto de 2025, ha generado conmoción en el ámbito del entretenimiento nacional, donde Canseco era ampliamente reconocido por su trayectoria y liderazgo en la producción televisiva.

La empresa Fremantle México, filial de la británica Fremantle —especializada en la creación y distribución de contenido televisivo internacional y parte del RTL Group de Bertelsmann, el mayor conglomerado europeo de televisión, radio y producción—, fue la encargada de comunicar el deceso de su director de producción.

Luis Canseco impulsó éxitos como '100 mexicanos' y '100 mexicanos VIP' durante su gestión en Fremantle México (IG

En un comunicado difundido a través de redes sociales, la compañía expresó: “Don Luis se unió a la familia FM en 2013 y desde entonces aportó su profesionalismo, su calidez humana y su abrazo compañero”. La productora también destacó su extenso recorrido en la industria, señalando que “lideró equipos y producciones de gran estructura con grandes resultados. Siempre con su sonrisa presente y un consejo a mano. Fremantle despide hoy a un compañero, amigo y faro espiritual. Los vamos a extrañar mucho, Don Luis”.

No se mencionó la causa del fallecimiento del productor ni tampoco la edad a la que lamentablemente murió.

Durante su gestión, Luis Canseco estuvo al frente de proyectos emblemáticos para la televisión mexicana, entre los que sobresalen los programas conducidos por el ‘Capi’ Pérez, como ‘100 mexicanos’ y ‘100 mexicanos VIP’. Su labor fue fundamental en la consolidación de estos formatos, que forman parte del catálogo de éxitos recientes de Fremantle México.

La muerte de Luis Canseco deja en suspenso el estreno de 'La Granja VIP', el nuevo reality de TV Azteca (IG)

La relación profesional de Canseco con TV Azteca se intensificó en los últimos años, consolidando una alianza que permitió la realización de contenidos de alto impacto para la audiencia nacional.

La empresa que dirigía también ha producido en México títulos como ‘Atínale al precio’, ‘100 mexicanos dijeron’, ‘100 mexicanos dijieron’, todos ellos adaptaciones de formatos internacionales que han gozado de amplia aceptación.

El anuncio de la muerte de Luis Canseco ha sido recibido con pesar en el mundo del espectáculo, donde su figura era apreciada tanto por su profesionalismo como por su calidad humana.

Fremantle México destaca el legado y liderazgo de Luis Canseco en la producción televisiva mexicana (IG)

El legado de Canseco permanece en los programas que ayudó a construir y en el equipo que lideró desde 2013, año en que se integró a Fremantle México. Su partida ocurre en un momento clave para la productora, que tenía en agenda el lanzamiento de ‘La Granja VIP’ en la señal de TV Azteca, un proyecto que ahora queda marcado por su ausencia.