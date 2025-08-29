México

El Museo de la Indumentaria Mexicana reabre con exposición sobre el Escudo Nacional

Talleres, visitas guiadas y conversatorios enriquecen la experiencia de quienes buscan acercarse a la memoria textil y a la diversidad cultural del país

Por Eduardo Marsan

Guardar
Museo de la Indumentaria Mexicana,
Museo de la Indumentaria Mexicana, Claustro de Sor Juana. Cortesía Claustro de Sor Juana

El Museo de la Indumentaria Mexicana ha reabierto sus puertas en un renovado espacio dentro de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, con la exposición “La libertad también se borda”.

La muestra estará abierta al público hasta el 16 de octubre, la cual reúne 35 prendas que exploran la representación del Escudo Nacional y el águila en la indumentaria tradicional, subrayando su papel como emblemas de identidad mexicana y soberanía.

Retorno esperado

La exposición, que marca el regreso del museo tras más de una década de cierre, se estructura en tres ejes temáticos:

  • “El águila como símbolo de libertad”.
  • “Puntadas de resistencia”.
  • “El cuerpo vestido: un acto político”.

Cada apartado invita a reflexionar sobre el significado cultural, histórico y político de las prendas, y a reconocer el valor del arte textil como vehículo de memoria y resistencia. Además de su dimensión estética, la muestra busca fomentar una mirada crítica y sensible hacia el patrimonio cultural mexicano, especialmente en vísperas de la fiesta nacional del 15 de septiembre.

Durante la inauguración del evento, el rector de la Universidad del Claustro de Sor Juana Rafael Tovar y López-Portillo destacó la pertinencia de dedicar la exposición al Escudo Nacional, al considerarlo un elemento que une a la nación y refuerza la identidad colectiva, al tiempo que subrayó la importancia de la colección de indumentaria y el papel fundamental de Martha Ríos Basurto, directora de la colección.

Por su parte, Ríos Basurto, compartió su experiencia personal al frente del acervo y expresó su gratitud por la oportunidad de estudiar y difundir las costumbres textiles de los pueblos originarios y mestizos de México.

Claustro de Sor Juana, Museo
Claustro de Sor Juana, Museo de la Indumentaria Mexicana. Cortesía

Piezas emblemáticas

La muestra también incluye vestuarios emblemáticos utilizados en películas de la Época de Oro del Cine Mexicano, como trajes de china poblana, algunos de los cuales fueron portados por la reconocida cantante Lola Beltrán. Estas piezas reflejan la riqueza del diseño textil mexicano y evocan momentos clave de la cultura popular y el cine nacional.

Armando Valdivieso Martínez, gestor cultural y responsable de la indumentaria de la colección, advirtió sobre el impacto de la industrialización, que ha propiciado la aparición de productos que imitan las prendas originales, replicando sus formas, colores y diseños. Esta situación, según el especialista, resalta la importancia de conservar y valorar las piezas auténticas que resguarda la colección.

Como parte de la programación, la exposición ofrece actividades complementarias dirigidas a estudiantes y público general, entre las que se incluyen visitas guiadas, talleres de bordado y conversatorios. Estas iniciativas buscan enriquecer la experiencia de los asistentes y fortalecer el vínculo entre la comunidad universitaria y el patrimonio textil mexicano.

Por último, se anunció que la próxima exposición estará dedicada a Amalia Hernández, en conmemoración del 25 aniversario de su fallecimiento. La muestra contará con piezas de la destacada bailarina, coreógrafa y productora, facilitadas por su familia, y se complementará con un altar de muertos en noviembre.

Temas Relacionados

Museo de la Indumentaria MexicanaEscudo Nacional de MéxicoIndumentaria mexicanaUniversidad del Claustro de Sor JuanaIndependencia de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Cuándo es el último día para recoger mi kit del Maratón de la CDMX 2025?

Te decimos todos los detalles para que estés lo más preparado posible.

¿Cuándo es el último día

Lucía Méndez rompe el silencio tras darse a conocer que su ex Pedro Torres padece una grave enfermedad incurable

La artista mexicana conmovió en redes sociales al compartir una imagen familiar con el padre de su hijo

Lucía Méndez rompe el silencio

La conferencia de hoy 29 de agosto | Pensiones exorbitantes, visita de Marco Rubio, linchamiento mediático contra Noroña y Mundial 2026, entre lo relevante

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de hoy 29

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cómo y cuándo registrar a alumnos de primaria?

Padres, madres y tutores podrán registrar a sus hijos de nivel primaria, tras participar en las asambleas informativas

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cómo

MC tampoco irá a la sesión de la Comisión Permanente para “seguir” el pleito entre “Alito” Moreno y Noroña

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido naranja, señaló que esta decisión fue para “no hacerle el juego” al par de políticos

MC tampoco irá a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a exdirector de Seguridad

Procesan a exdirector de Seguridad Pública de Veracruz por desaparición forzada

Militares decomisan arsenal y equipo táctico a sujetos armados que los agredieron en Rosario, Sinaloa

A más de una década de Ayotzinapa: Familiares de los 43 piden al Ejército folios esenciales para el caso

Así lucía Esmeralda FG su vida de lujos en TikTok antes de ser asesinada con su familia en Jalisco

¿Quién era Esmeralda FG, la tiktoker que fue asesinada junto a su esposo e hijos en Guadalajara?

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo es el último día

¿Cuándo es el último día para recoger mi kit del Maratón de la CDMX 2025?

Lucía Méndez rompe el silencio tras darse a conocer que su ex Pedro Torres padece una grave enfermedad incurable

Comparan a Emiliano Aguilar con Pepe Aguilar tras rumores de presunta infidelidad con una misteriosa mujer; él se defiende

El menú de carga de carbohidratos para el Maratón de la Ciudad de México 2025

Ferka y Jorge Losa terminan su relación: esto dijeron sobre las razones de su ruptura

DEPORTES

Sheinbaum busca implementar programa de

Sheinbaum busca implementar programa de salud de FIFA y UNICEF en México: “Queremos usar el mundial para impulsar más el deporte”

Alan Mozo sorprende al afirmar que Chivas está “cerca de ser campeón”

Volador Jr. sueña con ganar su cuarto Grand Prix Internacional del CMLL y advierte que la juventud viene fuerte | Video

Selección Mexicana del CMLL promete dejar la copa del Grand Prix Internacional 2025 en casa

“Estaremos en los ojos del mundo”: Sheinbaum destaca que inauguración del mundial será visto por 6 mil millones de personas