Abuelos, padres, hermanos e hijos: éste es el árbol genealógico de Gerardo Fernández Noroña

Noroña ha estado en el ojo público en los últimos días. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En los últimos días, el senador Gerardo Fernández Noroña se ha visto involucrado en una serie de escándalos, desde que se dio a conocer que tenía una casa en Tepoztlán, Morelos, con un valor de 12 millones de pesos, y él reclamó que se le criticara por ello, hasta la trifulca que tuvo en la tribuna del Senado de la República con el presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno.

Por ello, muchas personas se han preguntado qué es de la vida del senador morenista, más allá de la vida pública.

¿Quién es la familia de Noroña?

Gerardo Fernández Noroña nació el 19 de marzo de 1960 en la Ciudad de México y es hijo de Rosa María Noroña Velásquez, aunque no hay información pública sobre quien fue su padre.

Sus abuelos maternos fueron Daniel Noroña y María de la Luz Velásquez Villalobos. De esta última hay que recordar que el político, en alguna ocasión, recordó la difícil vida de su abuela tras huir de un matrimonio violento.

La historia la compartió el pasado mes de marzo, en el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, cuando senadoras leyeron en tribuna diversos testimonios de mujeres que vivieron en carne propia casos de violencia sexual y doméstica.

Hace unos días, el senador morenista tuvo un pleito con Alito Moreno. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“Soy María de la Luz Velázquez Villalobos, nací en 1903. Soy más lista que el hambre y mi sueño es estudiar y ser una profesional, pero nací mujer, pobre, indígena y huérfana”, narró el senador en aquella ocasión.

Noroña se conmovió hasta las lágrimas y contó que su abuela se divorció de su marido cuando era mal visto hacerlo, y tuvo que criar sola a tres hijos.

Noroña ha sido en tres ocasiones diputado federal y aspirante presidencial de Morena en 2024. El legislador tiene cuatro hermanos: Mónica Gabriela, Rosa Luz, Víctor Manuel y Sergio Raúl.

El periodista Jorge García Orozco señaló que Mónica Gabriela fue asistente de Noroña cuando fue diputado en 2019 en la LXIV Legislatura y se desempeñaba como secretario de la Mesa Directiva y Vicecoordinador del grupo parlamentario del PT.

García Orozco señala que durante ese periodo, la hermana del senador “firmaba oficios y compraba boletos de avión con dinero público”, pues, asegura, estaba en la “nómina secreta” de Fernández Noroña.

Noroña tiene tres exparejas, y actualmente tiene una relación de más de 20 años. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En cuanto a su vida amorosa, Noroña ha tenido tres exparejas: Martha Angélica Ojeda Nava,Carmen Pérez Téllez y Claudia Villafaña Morán.

Su pareja actual es Emma Ocampo Silva, con quien mantiene una relación desde hace ya 20 años y a quien conoció cuando ella trabajaba en la aerolínea Aeroméxico.

Martha Angélica Ojeda junto con otro colaborador de Noroña -quien entonces era diputado del PT-irrumpieron en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados en febrero de 2020.

Ambos desplegaron una manta donde lo acusaban de ser un “traidor al pueblo”, así como un “violento”.

Posteriormente, la expareja de Noroña ofreció una entrevista a los medios de comunicación, donde lo acusó de despedirla sin justificación y sin pagarle la indemnización marcada por la ley. También señaló al entonces diputado de tener seis familiares trabajando en la Cámara de Diputados, incluyendo a sus hermanos Mónica, Raúl y Manuel Fernández Noroña, así como a sus sobrinos Gerardo Fernández Medina y Aura Quintana Fernández.

Gerardo Fernández Noroña tiene dos hijos. Foto: x.com/senadomexicano

Noroña, ante estas acusaciones, negó que incurriera en nepotismo, y aunque admitió que tenía a familiares trabajando para él, aseguró que lo hacían sin cobrar un sueldo.

Noroña tiene dos hijos, producto de sus relaciones con Carmen Pérez Téllez y Claudia Villafaña Morán. Se trata de Alí Zoé Fernández Pérez, de 32 años y Kin Yael Villafaña Morán, de 29 años.