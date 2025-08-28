“Tenemos 1989 razones”: Soriana se postula para ser padrino del pastel de bodas de Taylor Swift y Travis Kelce

(Zurisaddai González/Infobae)

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya empezó a mover todo tipo de reacciones en el mundo, pero lo que nadie vio venir fue que Soriana, la cadena de supermercados mexicana, levantara la mano para encargarse del pastel de bodas de la cantante más influyente del momento.

El 27 de agosto de 2025, la marca sorprendió con un ingenioso post en Facebook que desató carcajadas entre los usuarios y, de paso, le ganó el cariño de miles de swifties mexicanos.

Taylor Swift y Travis Kelce: ¡se nos casa la güera!

Después de dos años de relación, Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce anunciaron su compromiso matrimonial, confirmando lo que los rumores ya venían calentando desde hace semanas: la pareja está lista para caminar hacia el altar.

El anuncio, publicado este 26 de agosto, rompió internet. Millones de fans celebraron que la cantante, de 35 años y con una fortuna de más de 1,500 millones de dólares, diera este paso junto al tight end estrella de los Kansas City Chiefs, quien también presume sus propios millones y contratos millonarios.

Entre la euforia y los memes, todo apuntaba a que serían las grandes marcas internacionales quienes capitalizaran el momento. Sin embargo, en México, Soriana se encargó de robarse el show con un toque de humor bien local.

El post de Soriana que conquistó a los swifties

En su página oficial de Facebook, Soriana publicó una captura de pantalla falsa de una supuesta conversación por DM con Taylor Swift. En el chat, la cantante supuestamente preguntaba:

“Hola, Soriana, sé que es muy de imprevisto pero me voy a casar. Una duda, ¿tendrán pronto oferta en vinos y licores? Para anticiparme y ahorrar lo más que pueda.”

La respuesta del supermercado fue oro puro:

“Hola! No te preocupes, güera, en México no se dice ‘me voy a casar’, se dice ‘ya me amarré’. Tenemos 1989 razones para que compren todo para su bodorrio aquí, de que ahorras, ahorras. Oye, ¿y ya tienen padrino de pastel? Sino ese va por nuestra cuenta.”

La publicación rápidamente se volvió viral y los comentarios no se hicieron esperar:

“Denle un aumento al becario”

“Se la volaron”

“Punto para el CM de Soriana”

“Se viene colaboración Soriana x Taylor Swift”

Aunque es evidente que Taylor Swift probablemente no encargará su pastel en Soriana (a menos que nos sorprenda con un giro de telenovela), el ingenio del community manager dejó claro que el humor mexicano siempre encuentra cómo colarse en las tendencias globales.

Con frases como “de que ahorras, ahorras” y referencias al álbum 1989, Soriana convirtió la boda más mediática del año en un guiño divertido para sus clientes y seguidores en redes sociales.

Al final, lo que sí quedó asegurado es que, si Taylor y Travis llegan a querer un pastel de tres pisos con relleno de cajeta, ya tienen quién se ofrezca como padrino oficial en México.