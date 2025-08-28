México

“Tenemos 1989 razones”: Soriana se postula para ser padrino del pastel de bodas de Taylor Swift y Travis Kelce

Usuarios en redes sociales no tardaron en viralizar el momento

Por Zurisaddai González

Guardar
(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya empezó a mover todo tipo de reacciones en el mundo, pero lo que nadie vio venir fue que Soriana, la cadena de supermercados mexicana, levantara la mano para encargarse del pastel de bodas de la cantante más influyente del momento.

El 27 de agosto de 2025, la marca sorprendió con un ingenioso post en Facebook que desató carcajadas entre los usuarios y, de paso, le ganó el cariño de miles de swifties mexicanos.

Taylor Swift y Travis Kelce: ¡se nos casa la güera!

Después de dos años de relación, Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce anunciaron su compromiso matrimonial, confirmando lo que los rumores ya venían calentando desde hace semanas: la pareja está lista para caminar hacia el altar.

El anuncio, publicado este 26 de agosto, rompió internet. Millones de fans celebraron que la cantante, de 35 años y con una fortuna de más de 1,500 millones de dólares, diera este paso junto al tight end estrella de los Kansas City Chiefs, quien también presume sus propios millones y contratos millonarios.

(YouTube)
(YouTube)

Entre la euforia y los memes, todo apuntaba a que serían las grandes marcas internacionales quienes capitalizaran el momento. Sin embargo, en México, Soriana se encargó de robarse el show con un toque de humor bien local.

ARCHIVO - El ala cerrada
ARCHIVO - El ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, y Taylor Swift caminan juntos después de un partido de fútbol americano de la NFL por el Campeonato de la AFC entre los Chiefs y los Ravens de Baltimore, el 28 de enero de 2024, en Baltimore. (Foto AP/Julio Cortez, archivo)

El post de Soriana que conquistó a los swifties

En su página oficial de Facebook, Soriana publicó una captura de pantalla falsa de una supuesta conversación por DM con Taylor Swift. En el chat, la cantante supuestamente preguntaba:

“Hola, Soriana, sé que es muy de imprevisto pero me voy a casar. Una duda, ¿tendrán pronto oferta en vinos y licores? Para anticiparme y ahorrar lo más que pueda.”

La respuesta del supermercado fue oro puro:

“Hola! No te preocupes, güera, en México no se dice ‘me voy a casar’, se dice ‘ya me amarré’. Tenemos 1989 razones para que compren todo para su bodorrio aquí, de que ahorras, ahorras. Oye, ¿y ya tienen padrino de pastel? Sino ese va por nuestra cuenta.”

(Facebook)
(Facebook)

La publicación rápidamente se volvió viral y los comentarios no se hicieron esperar:

  • “Denle un aumento al becario”
  • “Se la volaron”
  • “Punto para el CM de Soriana”
  • “Se viene colaboración Soriana x Taylor Swift”

Aunque es evidente que Taylor Swift probablemente no encargará su pastel en Soriana (a menos que nos sorprenda con un giro de telenovela), el ingenio del community manager dejó claro que el humor mexicano siempre encuentra cómo colarse en las tendencias globales.

Con frases como “de que ahorras, ahorras” y referencias al álbum 1989, Soriana convirtió la boda más mediática del año en un guiño divertido para sus clientes y seguidores en redes sociales.

Al final, lo que sí quedó asegurado es que, si Taylor y Travis llegan a querer un pastel de tres pisos con relleno de cajeta, ya tienen quién se ofrezca como padrino oficial en México.

Temas Relacionados

Taylor SwiftTravis KelcebodaSorianapastelViralmexico-viralesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Alito Moreno acusa a Noroña de impedir acuerdos entre el gobierno y la oposición: “Es el estado terrorista”

El senador dijo que el contexto de la confrontación ente ambos “son siete años de groserías y amenazas”

Alito Moreno acusa a Noroña

¿Son seguras las inyecciones para adelgazar? Lo que debes saber antes de usarlas

Especialistas advierten sobre los riesgos de su consumo sin supervisión médica

¿Son seguras las inyecciones para

Nombran ‘Lord Qué te importa’ a sujeto en estado de ebriedad que encaró a policías en Guadalajara | Video

El hombre presumió que se trataba de un personaje muy importante en la vida política de la capital jalisciense por lo que rápido se hizo viral

Nombran ‘Lord Qué te importa’

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 28 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

Sigue la transmisión 24/7 de Vix completamente en vivo

La Casa de los Famosos

“Voy a demostrar”: Alejandra Carniago niega haber financiado a Mayela Laguna en escándalo con Gustavo Adolfo Infante

Toda la polémica comenzó tras darse a conocer una supuesta relación extramarital del conductor de Imagen TV con Mayela Laguna

“Voy a demostrar”: Alejandra Carniago
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Tijuana a menor

Detienen en Tijuana a menor de edad que atacó a balazos a policías municipales

Detienen a dos presuntos miembros de ‘Los Rusos’ tras balacera en Sonora

Nieta del Chapo Guzmán comparte foto inédita con Julio César Chávez Jr. tras obtener libertad condicional

Si se devuelve dinero del “Mayo” Zambada por sus crímenes, debería haber reparación del daño a México, afirma Sheinbaum

Guerrero y UPOEG van contra la violencia: reiteran vigilancia tras masacre de 13 policías comunales en Ayutla

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 28 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

“Voy a demostrar”: Alejandra Carniago niega haber financiado a Mayela Laguna en escándalo con Gustavo Adolfo Infante

“Nadie lo obligo a hablar”: Adela Micha reacciona a rumores de una posible demanda de Christian Nodal tras polémica entrevista

Emiliano Aguilar recuerda a Antonio Aguilar en el Día del Abuelo con contundente mensaje: “Nunca se dejen humillar”

Supuesto incendio a camioneta de Natanael Cano habría ocurrido durante una visita a Gabito Ballesteros

DEPORTES

Álex Padilla, ex portero de

Álex Padilla, ex portero de Pumas enfrentará al PSG en la fase regular de la Champions League

Aficionados acusan a Joserra de racismo por comentarios contra Allan Saint-Maximin

Ráfaga y Los Calavera Jr. viven una jornada inolvidable con su Atlas a pesar de la derrota ante América

Maternidad inspira a Náutica a retomar su carrera con el CMLL

Rodrigo Huescas debutará en Champions League y visitará España para enfrentar al Barcelona de Lamine Yamal