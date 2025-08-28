Por qué la SEP cambió el día de regreso a clases para el ciclo escolar 2025-2026

Cuartoscuro/ Andrea Murcia Monsivais

Una semana adicional de vacaciones distinguirá el ciclo escolar 2025-2026 para millones de estudiantes y docentes de educación básica en México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó oficialmente que el próximo calendario escolar reducirá los días efectivos de clase a 185, cinco menos que en ciclos anteriores, y otorgará un periodo de descanso más amplio tanto para alumnos como para el personal docente. A diferencia de otros años, el ciclo iniciará el 1 de septiembre de 2025 y finalizará el 15 de julio de 2026.

La medida implica que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de una semana adicional de vacaciones. Esta reducción de días lectivos, en comparación con los 190 del ciclo anterior, busca reconocer y dignificar la labor de los profesores, quienes también contarán con más tiempo para el descanso.

La disposición será obligatoria para todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades federativas, aunque algunas fechas podrían ajustarse por condiciones climáticas regionales.

La SEP explicó que la decisión de añadir una semana extra de vacaciones responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien solicitó fortalecer el bienestar físico, emocional y familiar de las comunidades escolares.

En comparación con ciclos anteriores, la principal diferencia radica en la reducción de cinco días efectivos de clase y la adición de una semana de vacaciones. El ciclo previo contemplaba 190 días lectivos, mientras que el nuevo calendario oficial establece 185. Ante rumores sobre un supuesto adelanto del inicio de clases al 25 de agosto de 2025, la SEP aclaró que esa fecha corresponde únicamente al inicio de actividades intensivas del Consejo Técnico Escolar, en las que solo participará el personal docente y administrativo.

Puentes, vacaciones y días de descanso oficiales SEP 2025-2026

2025

16 de septiembre - suspensión clases por Día de la Independencia de México

26 de septiembre - Consejo Técnico Escolar

31 de octubre - CTE

17 de noviembre - Suspensión de labores docentes por Día de la Revolución Mexicana

28 de noviembre - CTE

22 al 31 de diciembre - Vacaciones Año Nuevo, Navidad

2026

1 al 6 de enero - Vacaciones

7 enero - taller para personal directivo

8 enero - taller para personal docente

9 enero - taller para personal docente

30 de enero - CTE

2 de febrero - suspensión de labores docentes

27 de febrero - CTE

16 de marzo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Expropiación Petrolera

27 de marzo - CTE

30 y 31 de marzo - vacaciones

1 al 10 de abril - vacaciones

1 de mayo - suspensión de labores docentes por Día del Trabajo

5 de mayo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Batalla de Puebla

15 de mayo - suspensión de labores docentes por el Día de la maestra y el maestro

29 de mayo - CTE

26 de junio - CTE