México

Omar Chaparro rompe el silencio tras ser acusado por su esposa de infidelidad: “Me armé de valor” | VIDEO

Lucy Ruiz de la Peña, esposa del actor y comediante, comentó recientemente en una entrevista que en el pasado su esposo le fue infiel

Por Luis Angel H Mora

Omar Chaparro rompe el silencio
Omar Chaparro rompe el silencio tras ser acusado por su esposa de infidelidad. (Infobae México)

La reciente confesión de Lucy Ruiz de la Peña, conocida como La Mojarrita, sobre una infidelidad pasada de Omar Chaparro generó gran interés en el medio del espectáculo mexicano y en las redes sociales.

El comediante, de 50 años, es una de las figuras más seguidas en la industria del entretenimiento nacional, tanto por su carrera artística como por la exposición de su vida personal. Razón por la que esta noticia de inmediato de convirtió entre las tendencia y en un tema recurrente.

En una entrevista para el podcast ChingonaMente, Lucy Ruiz de la Peña, esposa del comediante, relató cómo fue que se enteró de aquella situación de infidelidad.

“Sí, (me fue infiel). Él estaba en un viaje con sus amigos en moto. Me escribe una conocida y me dice ‘me está presumiendo una amiga que está emocionada de que va a salir con Omar’. Se me cayó el mundo”, contó la esposa del actor.

Omar Chaparro aparece en redes tras controversia

(Instagram/@omarchaparro)
(Instagram/@omarchaparro)

A pesar de la polémica, Omar Chaparro, actor de No manches Frida y uno de los comediantes más reconocidos en México, marcó posición mediante sus redes sociales.

Tras volverse virales las declaraciones de su esposa, el artista compartió un mensaje en Instagram para celebrar el aniversario de su matrimonio, donde expresó que se encontraba feliz y pleno de cumplir 24 años de casado.

“Felices 24 años de casados. No tenía ni la menor idea de cómo poder llamar tu atención, tú con esa sonrisa y yo con tanta prisa de poder ganarme tu corazón, sin pensarla dos veces me armé de valor aquel día, no te dije mi nombre, te dije soy Sagitario y voy a ser el amor de tu vida”, dice el mensaje del comediante.

(Instagram/@omarchaparro)
(Instagram/@omarchaparro)

En la misma publicación, Chaparro agradeció a Lucy Ruiz de la Peña por compartir su vida con él y reiteró el afecto que mantiene después de más de dos décadas de matrimonio.

“Y lo que son las cosas ahora tu nombre lleva mi apellido, qué bendición es despertar contigo, a tu lado, señal de que Dios yo fui el elegido”, publicó el actor acompañando todo de un video del viaje de ambos por Asia.

Aseguró que quiere pasar toda una vida con ella, mínimo “cien años”: “Contigo necesito más de una vida, mínimo cien años, me sobra el mundo si voy de tu mano y me estás debiendo todos los besos que aún no me has dado”.

El actor compartió un viaje para celebrar su 24 aniversario de casados. (Instagram/@Omar Chaparro)

No se conoce con exactitud cuándo ocurrió el episodio mencionado por Ruiz de la Peña; según sus propias palabras, sucedió mientras Omar Chaparro realizaba un viaje con amigos, mientras ella estaba en compañía de sus hijos.

Ambos han optado por mantener en reserva los detalles, limitándose a compartir imágenes recientes donde celebran sus veinticuatro años juntos. Con ello, la pareja deja en claro que, aunque aquel episodio tuvo lugar, no ha representado una complicación para su relación.

Temas Relacionados

Omar ChaparroLucy Ruiz de la PeñaLa MojarritaInfidelidadredes socialesmexico-entretenimiento

