Noroña reta a Döring tras dejar el senado: “Estoy a sus órdenes, en el terreno que quieras”

Döring exaltó que “le fue a suplicar de rodillas colaboración para combatir el terrorismo y narcotráfico, y hoy viene aquí a renegar, ¿por qué?, porque hay mansiones que no quiere discutir"

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato de bronca entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, en la que se discutió la agenda política en referencia a los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN quien solicitó en una entrevista la intervención militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El día de hoy en el Senado de la República se discutió acaloradamente en varias ocasiones, uno de los intercambios de palabras fue entre Gerardo Fernández Noroña y el panista Federico Döring, quien pidió que se leyera un documento en inglés en el que supuestamente se pide ayuda al gobierno de EEUU.

Döring pidió una moción de ilustración de un documento desclasificado de Wikileaks del Gobierno de Estados Unidos, acerca de una reunión en la que supuestamente participaron el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador; Rogelio Ramírez de la O, exsecretario de Hacienda; José Marìa Perez Gay; y el ex embajador Tony Garza.

Noroña se disculpó ante el pueblo mexicano al no haber emitido traducción, a lo que el panista explicó que se trataba de una petición de ayuda del expresidente López Obrador al gobierno de Estados Unidos; a lo que Döring indicó que es exactamente lo mismo por lo que hoy acusan a la senadora Lilly Téllez.

Döring se jactó del discurso del morenista “No sorprende la osadía del presidente que cree que es pitoniso y que puede interpretar porque solicite las cosas y es la misma parodia política que representa, donde llevamos todo este día discutiendo una injuria y una calumnia en contra de Lilly Téllez, por decir exactamente con punto y coma lo mismo que el ‘rayito de esperanza’ le suplicó al gobierno de Estados Unidos en 2006”.

Exaltó que “le fue a suplicar de rodillas colaboración para combatir el terrorismo y narcotráfico, y hoy viene aquí a renegar, ¿por qué?, porque hay mansiones que no quiere discutir, porque hay huachicoleros en las gasolineras que no quiere discutir, porque es tan poco hombre, que calumnia a Azucena Uresti sin que esté presente y no se pueda defender” y remató “esa es la parodia política que él representa y que hoy quisieron evadir”.

Al finalizar su tiempo, Noroña enfatizó que no toleraría dichos señalamientos “se acabó su tiempo diputado y no voy a aceptar la falta de respeto a la presidencia, además con acciones de macho calado que viene a plantear aquí (...) yo ciertamente, dejaré la presidencia el 31 (de agosto) a la medianoche y el primero de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Doring, a sus órdenes en el terreno que quiera”.

La sesión del día de hoy estuvo marcada por altercados, confrontaciones verbales, abucheos entre bancadas y grupos parlamentarios, entre otros incidentes.

