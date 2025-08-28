MP acude al Senado para tomar denuncia de Noroña contra Alito Moreno y desata ola de críticas: “Justicia a domicilio”

Personal del MP acudieron al Senado para levantar la denuncia de Noroña.

El arribo del Ministerio Público (MP) a la antigua sede del Senado, en Xicoténcatl, para recabar la denuncia de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, contra el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, detonó una fuerte polémica en redes sociales.

Y es que luego del zafarrancho que ambos legisladores protagonizaron la tarde del miércoles en tribuna, personal del MP se desplazó hasta las oficinas legislativas para tomar declaración a Noroña y su colaborador Emiliano González. Estos hechos hicieron que ciudadanos y activistas reclamaran el trato diferenciado en el acceso a la justicia.

Noroña anunció en conferencia de prensa que presentaría denuncias penales por lesiones, amenazas de muerte y daño en propiedad ajena tras el enfrentamiento con Moreno y otros legisladores del PRI, a quienes acusó de una agresión física “premeditada”.

(@gemonroy)

Horas después del enfrentamiento, personal del Ministerio Público fue visto en las instalaciones, en lugar de que los legisladores acudieran a las oficinas de la Fiscalía, como inicialmente habían dicho que harían. Las imágenes de funcionarios ministeriales en las instalaciones legislativas circularon en redes y reforzaron la percepción de un trato diferenciado hacia quienes ocupan cargos de alto nivel.

“Justicia a domicilio”

Diversos activistas, políticos, abogados, periodistas y otras figuras públicas denunciaron en X la atención preferencial recibida por los senadores de la Cuarta Transformación.

Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, cuestionó: “Los senadores tienen justicia a domicilio, mientras las madres tenemos que rascar tierra para buscarla”.

Estas expresiones reflejan inconformidad de sectores sociales que enfrentan obstáculos para presentar denuncias ordinarias en agencias ministeriales.

Leti Robles, periodista, escribió: “Servicio a domicilio. El MP llega hasta Xicoténcatl 9 para levantar la denuncia contra Alito Moreno y otros diputados del PRI. No fueran las madres buscadoras…”.

La diputada Lorena Piñón se sumó a la crítica señalando: “Mientras el pueblo hace filas, Noroña tiene servicio a domicilio el senador burgués. Dos México: VIP para los de Morena, otro para nosotros”.

Usuarios en redes destacaron la diferencia respecto al trato cotidiano que reciben miles de ciudadanos, quienes deben acudir personalmente a agencias del MP para denunciar delitos, en ocasiones tras esperar largas horas.

El periodista Luis Cárdenas publicó: “¡Servicio a domicilio! El MP en el Senado. Aunque Fernández Noroña y Emilio González dijeron que acudirían a presentar denuncia, fue el Ministerio Público quien llegó a Xicoténcatl para tomarles declaración.”

En tanto, Juan Ortíz cuestionó: “¿Quién ha realizado denuncia a MP? A Noroña le llevaron MP al Senado para tomarle su declaración.”

En X y otras redes sociales, se difundieron numerosos mensajes de usuarios que señalaron la disparidad de trato. Opiniones como la del usuario David Castruita, quien escribió: “¿Cuánta gente se quedó sin poder presentar su denuncia en la agencia del MP por el servicio VIP y a domicilio del senador Noroña? Le irán a decir como a la mayoría de ciudadanos de a pie: ni te hizo nada, no hay delito, busquen llegar a un acuerdo”, reflejaron la molestia social.

El origen del conflicto

El altercado inició cuando integrantes del PRI reclamaron el uso de la palabra durante la sesión, tras una jornada marcada por discusiones relacionadas con la postura de la senadora Lilly Téllez sobre la seguridad y la intervención militar extranjera en México.

Al término del himno nacional, Alejandro Moreno enfrentó a Noroña en la tribuna, lo que derivó en forcejeos y agresiones, captados en video y difundidos por medios y redes.

Durante el incidente legislativo se registraron varios intercambios verbales. Alejandro Moreno reclamó a Noroña: “¡Te estoy pidiendo la palabra!”. Al producirse la confrontación física, se escucharon expresiones como: “¡Te parto tu madre, cabrón! ¡Te rompo tu madre! ¡Eres un put, cabrón! Te estoy pidiendo la palabra, hijo de la chingada.”

El propio Noroña respondió: “¡No me toques!” antes de que otros legisladores intervinieran para separarlos. Además, la diputada de Morena, Dolores Padierna, trató de llevarse a Noroña fuera del pleno cuando el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla lo jaló de la gabardina y lo golpeó en la cabeza.

En ese contexto, el asesor de Noroña, Emiliano González, resultó herido en el brazo y el cuello tras intervenir para calmar la situación, y recibió también agresiones verbales por parte de otros legisladores (“no te metas, cabrón”, le dijo Rubén Moreira, según los registros de la sesión).

Fernández Noroña responsabilizó directamente a Moreno, al senador Pablo Angulo, Manuel Añorve y a los diputados Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla de agresiones físicas, indicando que su colaborador Emiliano González resultó herido. El legislador anunció que pedirá el desafuero de los legisladores implicados y que será la FGR la que determine los pasos legales a seguir.

Alejandro Moreno, en respuesta, declaró que la agresión física partió de Noroña y enmarcó el suceso dentro de una supuesta estrategia política.

“No es un hecho aislado ni un accidente: es parte de la estrategia de Morena para imponer silencio y control. Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia. Pero conmigo se equivocan. Yo no me doblo, no me rajo y no me dejo.”