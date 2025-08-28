México

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, visitará México para dialogar sobre cárteles, fentanilo y migración

El secretario de Estado de EEUU se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la próxima semana

Por Ale Huitron

FOTO DE ARCHIVO: El secretario
FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, participa en una reunión entre el presidente Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 14 de julio de 2025. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, viajará a México la próxima semana para dialogar con las autoridades mexicanas sobre cárteles, fentanilo y migración.

El anuncio lo realizó Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado de ese país, quien a través de redes sociales confirmó la visita de Rubio tanto a México como a Ecuador.

Dicha visita se realizará del 2 al 4 de septiembre para impulsar el desmantelamiento de cárteles, la detención del tráfico de fentanilo, el fin de la migración ilegal y para promover la economía.

“El secretario Marco Rubio viajará a México y Ecuador para impulsar prioridades clave como el desmantelamiento de cárteles, la detención del tráfico de fentanilo, el fin de la inmigración ilegal y la promoción de la prosperidad económica. El compromiso sostenido en estos temas es crucial para impulsar la agenda de política exterior de Donald Trump ‘América Primero’”, detalló el portavoz.

El Departamento de Estado de EEUU detalló que esta visita se enfoca en fortalecer los lazos bilaterales con México y Ecuador para fomentar una mayor distribución de responsabilidades en la región.

Además, señaló que se busca promover la prosperidad económica y “contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”.

Sheinbaum adelantó reunión con Marco Rubio

La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes 25 de agosto. (Gobierno de México)

Durante la conferencia matutina del pasado 25 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que Marco Rubio podría visitar México durante la primera semana de septiembre para firmar un acuerdo bilateral sobre seguridad.

La presidenta detalló que la visita se realizaría, probablemente, la primera semana de septiembre, sin embargo, aún estaba por confirmarse la fecha.

Fue en mayo cuando el secretario de Estado de EEUU anunció su primera visita a México durante una audiencia en la Cámara de Representantes, en la cual destacó la colaboración con el gobierno de Sheinbaum y su interés ante las preocupaciones de seguridad planteadas por la administración del presidente Donald Trump.

Desde la toma de posesión por parte de Trump su gobierno ha solicitado y ejercido presión a México para combatir de manera efectiva el tráfico de drogas -principalmente de fentanilo- a ese país, esto mediante la imposición de aranceles.

El presidente Donald Trump habla
El presidente Donald Trump habla en su mansión de Mar-a-Lago, el martes 18 de febrero de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto compartida vía AP)

Por su parte, la administración de Sheinbaum también se ha enfocado en solicitar que desde los Estados Unidos se combata el tráfico de armas para evitar su ingreso al país, ya que es la principal vía por la que se abastecen de ellas.

En este sentido, Sheinbaum ha insistido en que los acuerdos de colaboración con EEUU se mantienen bajo los principios de soberanía, respeto a la territorialidad, confianza mutua, colaboración y respeto.

