Los mejores memes que dejó la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado

Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo
Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña se enfrascaron en un debate que pronto escaló a gritos y acusaciones en el Senado.

Las redes sociales convirtieron la pelea entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña en el Senado en un verdadero festival de memes, después de que ambos protagonizaran uno de los enfrentamientos más tensos y comentados de la escena política reciente en México.

El choque no solo impactó el panorama legislativo, sino que desató una ola de ingenio digital que inundó plataformas como X y Facebook, con distintos momentos de series y caricaturas para ilustrar lo sucedido.

Durante la sesión en la que se discutían reformas clave, Alito Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Gerardo Fernández Noroña, senador de Partido del Trabajo (PT), cruzaron acusaciones que fueron subiendo de tono.

Testigos del Senado reportaron que los ánimos escalaron con rapidez y surgieron gritos y señalamientos directos entre los legisladores.

La dinámica legislativa pasó a un segundo plano cuando ambos comenzaron a lanzarse reproches a viva voz. “Eres un traidor”, soltó Noroña, mientras Alito respondía con acusaciones sobre supuestos pactos y traiciones pasadas.

Los memes sobre la pelea
La pelea entre Alito Moreno
El enfrentamiento entre líderes del
Usuarios de X y Facebook
La intensidad del enfrentamiento trasladó rápidamente la discusión parlamentaria al terreno del humor digital. Los memes no tardaron en aparecer y retrataron la escena como si se tratara de una pelea de lucha libre, una telenovela e incluso un videojuego clásico de peleas.

Usuarios de redes crearon imágenes en las que Noroña y Alito aparecían convertidos en personajes animados y series emblemáticas.

La creatividad de los internautas
Los memes sobre la pelea
Otros memes combinaron caras sorprendidas de senadores, escenas de películas y hasta la típica imagen de “Don Ramón” del Chavo del 8 apareció entre las imágenes.

Los Simpson, Bob Esponja entre otros fueron la referencia de muchos internautas, que demostraron su creatividad y sacaron el lado humorístico del momento ocurrido en el Senado.

Incluso circularon ediciones del evento SuperNova Stikers, donde tanto “Alito” como Noroña, protagonizarían la siguiente función como el evento estelar para el año 2026.

Imágenes de Alito y Noroña
Los memes sobre la pelea
El humor digital convierte la
Memes con escenas de Los
El evento SuperNova Stikers imagina
Las imágenes acumulaban miles de reacciones y compartidos en menos de una hora, convirtiendo la polémica sesión en tendencia y generando humor entre los internautas.

A pesar del tono festivo en redes, el trasfondo del altercado entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña fue de total seriedad política.

Ambos se mantuvieron firmes en sus posturas durante la sesión, dejando claro que la disputa no solo fue verbal; reflejó una fractura más profunda en el escenario partidista del país.

El Senado se mantuvo bajo observación tras el incidente y se espera que las tensiones persistan en el próximo periodo legislativo.

