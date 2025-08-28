Lo ocurrido entre ‘Alito’ Moreno y Fernández Noroña muestra como es el PRIAN, fue una escena autoritaria: Sheinbaum

(Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que al ver a Alejandro Alito Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) agrediendo físicamente al senador morenista Gerardo Fernández Noroña, y a otro de los senadores priistas agrediendo a un trabajador de la Cámara de Senadores en el piso, el pasado miércoles, le vino a la memoria los “porros” que se encontraban en Ciudad Universitaria, de la UNAM, cuando ella era estudiante, y agredían a las personas.

“Muy autoritario, por eso decía, cuando decías el Milagro Mexicano, si fue un periodo muy importante de nuestra economía con una visión muy nacionalista y de desarrollo industrial, pero había un proceso muy autoritario, el caso de López Mateos, de Díaz Ordaz, con las virtudes de López Mateos que nacionalizó la industria eléctrica y muchas otras cosas, pero era un periodo muy autoritario”, señaló.

“Ayer lo que vi, pues fue, siguen siendo lo mismo en el fondo”, expuso.

