Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: qué hacer si perdí la tarjeta para cobrar mi dinero

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que busca apoyar a las personas que no estudien ni trabajen (Crédito: Programas para el Bienestar)

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que comenzó a implementarse desde el 2019 con el objetivo de beneficiar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita para que así generen experiencia laboral.

Este 2025, el programa entrega un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos a cada aprendiz, mismo que se puede cobrar de forma directa con la tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos o ventanillas del mismo banco. Cabe indicar que los participantes también pueden acceder al seguro médico del IMMS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

¿Qué hacer si perdí mi tarjeta Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro?

A través de sus redes sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro informó los pasos que se necesitan para solicitar una nueva tarjeta Bienestar en caso de haberla extraviado.

Reporta el extravío. Llama a la línea del Bienestar 800 900 2000 y obtén tu número de reporte.

Solicita la reposición. Ingresa a la plataforma digital del programa y captura tu número de reporte.

Espera la respuesta. Te llegará un mensaje en la plataforma si tu solicitud fue aprobada.

Recoge tu nueva tarjeta. El personal del programa se pondrá en contacto para informarte dónde recogerla

Recibe la notificación de activación. Una vez que tengas tu tarjeta, debes esperar el aviso en la plataforma que confirma que ya está activa.

Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben cada mes un apoyo económico de 8, 480 pesos (Foto: Programas para el Bienestar )

Registro abierto a Jóvenes Construyendo el Futuro

Las inscripciones al programa comenzaron desde el pasado 1 de agosto y aún permanecen abiertas, estas son totalmente en línea en la página del programa jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde es necesario tener a la mano los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente Clave Única de Registro de Población (CURP) Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de haber sido expedido) Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones no modificaciones, sosteniendo ficha de registro, proporcionada por el programa.

El registro a Jóvenes Construyendo el Futuro estará disponible hasta que se terminen los lugares disponibles (@apoyosbienestar)

Una vez registrado, las personas interesadas deberán postularse a cualquier centro de trabajo por medio de la misma plataforma digital. Ahí se encontrará un mapa donde se podrán ver lo municipios del país que participan y los espacios disponibles que quedan.

Asimismo, para cualquier duda o aclaración, el programa pone a disposición el Centro de Atención Telefónica al 800 841 2020, de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas, así como sus redes sociales oficiales (Facebook, Instagram o X).