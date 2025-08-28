México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: qué hacer si perdí la tarjeta para cobrar mi dinero

Durante este mes la iniciativa abrió un periodo de registros para que nuevos aprendices se incorporen

Por César Márquez

Guardar
Jóvenes Construyendo el Futuro es
Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que busca apoyar a las personas que no estudien ni trabajen (Crédito: Programas para el Bienestar)

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que comenzó a implementarse desde el 2019 con el objetivo de beneficiar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita para que así generen experiencia laboral.

Este 2025, el programa entrega un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos a cada aprendiz, mismo que se puede cobrar de forma directa con la tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos o ventanillas del mismo banco. Cabe indicar que los participantes también pueden acceder al seguro médico del IMMS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

¿Qué hacer si perdí mi tarjeta Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro?

A través de sus redes sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro informó los pasos que se necesitan para solicitar una nueva tarjeta Bienestar en caso de haberla extraviado.

  • Reporta el extravío. Llama a la línea del Bienestar 800 900 2000 y obtén tu número de reporte.
  • Solicita la reposición. Ingresa a la plataforma digital del programa y captura tu número de reporte.
  • Espera la respuesta. Te llegará un mensaje en la plataforma si tu solicitud fue aprobada.
  • Recoge tu nueva tarjeta. El personal del programa se pondrá en contacto para informarte dónde recogerla
  • Recibe la notificación de activación. Una vez que tengas tu tarjeta, debes esperar el aviso en la plataforma que confirma que ya está activa.
Los aprendices de Jóvenes Construyendo
Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben cada mes un apoyo económico de 8, 480 pesos (Foto: Programas para el Bienestar )

Registro abierto a Jóvenes Construyendo el Futuro

Las inscripciones al programa comenzaron desde el pasado 1 de agosto y aún permanecen abiertas, estas son totalmente en línea en la página del programa jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde es necesario tener a la mano los siguientes documentos:

  1. Identificación oficial vigente
  2. Clave Única de Registro de Población (CURP)
  3. Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de haber sido expedido)
  4. Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones no modificaciones, sosteniendo ficha de registro, proporcionada por el programa.
El registro a Jóvenes Construyendo
El registro a Jóvenes Construyendo el Futuro estará disponible hasta que se terminen los lugares disponibles (@apoyosbienestar)

Una vez registrado, las personas interesadas deberán postularse a cualquier centro de trabajo por medio de la misma plataforma digital. Ahí se encontrará un mapa donde se podrán ver lo municipios del país que participan y los espacios disponibles que quedan.

Asimismo, para cualquier duda o aclaración, el programa pone a disposición el Centro de Atención Telefónica al 800 841 2020, de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas, así como sus redes sociales oficiales (Facebook, Instagram o X).

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoProgramas socialesCapacitaciones laboralesProgramas para el BienestarTarjeta Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Se burlan de Priscila Valverde por decir que Ninel Conde es un ícono cultural mexicano que debería estar en los libros

La modelo fue atacada en redes tras alabar a la eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’

Se burlan de Priscila Valverde

Estos son los rivales del Athletic de Bilbao de Álex Padilla en la UEFA Champions League

El equipo vasco regresa al máximo torneo europeo tras una década de ausencia, con ocho rivales confirmados en la nueva fase de liga

Estos son los rivales del

Aspirante a rectoría de la BUAP se desmaya tras ser rechazado por falsificar documentos

El contendiente presuntamente habría presentado documentación falsa para el proceso

Aspirante a rectoría de la

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a delegación de Brasil y felicita a Lula Da Silva

El grupo encabezado por el vicepresidente Geraldo Alckmin se reunió con la presidenta y miembros de su gabinete tras una serie de encuentros con empresarios y autoridades mexicanos

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio

Valor de cierre del dólar en México este 28 de agosto de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madre permitió que el padrastro

Madre permitió que el padrastro los quemara y sumergiera en tambos; Fiscalía detiene a pareja en Edomex

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, visitará México para dialogar sobre cárteles, fentanilo y migración

Desmantelan narcolaboratorio e incautan casi 76 kilos de marihuana y drogas sintéticas en Jalisco

FGR va por judicializar el caso de Emilio Zebadúa: el hombre siniestro en la “Estafa Maestra” de Peña Nieto

Incautan arsenal y explosivo improvisado en campamento clandestino de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Se burlan de Priscila Valverde

Se burlan de Priscila Valverde por decir que Ninel Conde es un ícono cultural mexicano que debería estar en los libros

Junior H afirma que no pretende desafiar a las autoridades en los conciertos de su nueva gira: “Son shows familiares”

Emiliano Aguilar da un gancho a su hermana Ángela: promueve pelea contra Yahritza y Su Esencia “por el perdón de México”

Tito Double P en el Palacio de los Deportes: estos son los precios oficiales de los boletos para su concierto

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 28 de agosto?

DEPORTES

Estos son los rivales del

Estos son los rivales del Athletic de Bilbao de Álex Padilla en la UEFA Champions League

¡Acercamiento desde la Casa Blanca! Representante de Gilberto Mora confirma interés por parte del Real Madrid

Muere Estela Molina, la primera luchadora mexicana en consagrarse campeona mundial

Real Madrid confiesa su interés por Gilberto Mora, la joven promesa del futbol mexicano; esto dijo su representante

¿Ninguneo a la Liga MX? Pese a buen momento con Tigres, Ángel Correa queda descartado con la Selección Argentina