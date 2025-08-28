Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: qué hacer si perdí la tarjeta para cobrar mi dinero

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que comenzó a implementarse desde el 2019 con el objetivo de beneficiar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita para que así generen experiencia laboral.
Este 2025, el programa entrega un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos a cada aprendiz, mismo que se puede cobrar de forma directa con la tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos o ventanillas del mismo banco. Cabe indicar que los participantes también pueden acceder al seguro médico del IMMS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.
¿Qué hacer si perdí mi tarjeta Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro?
A través de sus redes sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro informó los pasos que se necesitan para solicitar una nueva tarjeta Bienestar en caso de haberla extraviado.
- Reporta el extravío. Llama a la línea del Bienestar 800 900 2000 y obtén tu número de reporte.
- Solicita la reposición. Ingresa a la plataforma digital del programa y captura tu número de reporte.
- Espera la respuesta. Te llegará un mensaje en la plataforma si tu solicitud fue aprobada.
- Recoge tu nueva tarjeta. El personal del programa se pondrá en contacto para informarte dónde recogerla
- Recibe la notificación de activación. Una vez que tengas tu tarjeta, debes esperar el aviso en la plataforma que confirma que ya está activa.
Registro abierto a Jóvenes Construyendo el Futuro
Las inscripciones al programa comenzaron desde el pasado 1 de agosto y aún permanecen abiertas, estas son totalmente en línea en la página del programa jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde es necesario tener a la mano los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de haber sido expedido)
- Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones no modificaciones, sosteniendo ficha de registro, proporcionada por el programa.
Una vez registrado, las personas interesadas deberán postularse a cualquier centro de trabajo por medio de la misma plataforma digital. Ahí se encontrará un mapa donde se podrán ver lo municipios del país que participan y los espacios disponibles que quedan.
Asimismo, para cualquier duda o aclaración, el programa pone a disposición el Centro de Atención Telefónica al 800 841 2020, de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas, así como sus redes sociales oficiales (Facebook, Instagram o X).