Cae “El Boti” en Sonora, objetivo criminal ligado a delitos de alto impacto

Además, fueron aseguradas otras cuatro personas

Por Luis Contreras

Las personas capturadas (FGJES)
Las personas capturadas (FGJES)

En Sonora fue detenido un hombre identificado como objetivo criminal, se trata de Enrique “N”, un hombre apodado El Boti, una persona sobre quien pesan acusaciones por delitos de alto impacto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó el 27 de agosto que fueron detenidas cinco personas. Las personas fueron capturada aseguradas como resultado de un cateo en un domicilio en la calle Albino sin número, colonia Real de Sevilla, en Ciudad Obregón.

El Boti es objeto de cinco órdenes de aprehensión por delitos que incluyen privación de la libertad calificada, desaparición de personas cometida por particulares agravada, así como homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja.

“Dichas órdenes de aprehensión se ejecutarán periódicamente mientras está en reclusión, para así dar inicio a los procesos legales correspondientes”, es parte de lo informado por la Fiscalía de Sonora en sus canales oficiales.

Por su parte, los otros individuos capturados son Azael “N”, de 26 años y Cristian “N”, de 39 años. Junto con ellos estaban José Manuel “N”, de 19 años y Evelyn Guadalupe “N”, de 24 años, estos dos últimos señalados como narcomenudistas.

Durante el cateo, en el que participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), fueron asegurados ocho envoltorios con un cristal blanco, otros 23 envoltorios con marihuana, además de tres motocicletas.

Tanto los materiales como las personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que sean realizadas las averiguaciones pertinentes.

Decomisos de droga en la entidad: cocaína y metanfetamina

El hombre arrestado (Guardia Nacional)
El hombre arrestado (Guardia Nacional)

En Sonora han sido asegurados diversos cargamentos de drogas. El pasado 25 de agosto las autoridades informaron el arresto de un conductor de camión que transportaba millones de pesos en droga.

Agentes de la Guardia Nacional arrestaron al hombre en la localidad de Querobabi, municipio de Opodepe, cuando los uniformados revisaron la unidad encontraron 82 kilos de cocaína y aproximadamente 4 kilos de metanfetamina. Las estimaciones de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) señalan que se trata de un cargamento con un valor de 19.5 millones de pesos.

Mientras que días antes, el 23 de agosto pasado, fue informado el arresto de otro sujeto que trasportaba una tonelada 300 kilos de cocaína, sustancia que fue hallad por integrantes del Ejército en el Puesto Militar de Seguridad Regional “Estación Doctor”, el cual está ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado.

