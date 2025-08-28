México

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué seguirá después del registro de septiembre?

El programa abrirá un nuevo periodo de inscripciones y ampliará su cobertura para estudiantes de preescolar y primaria

Por César Márquez

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura en septiembre para que alumnos de preescolar y primaria se integren

La Beca Rita Cetina es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que comenzó a implementarse a principios de 2025 con el objetivo de ayudar a los estudiantes de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país. Sin embargo, aunque en su primera etapa el programa se enfocó solamente en beneficiar a alumnos de secundaria, en septiembre podrán incorporarse niños de preescolar y primaria.

La beca entrega a cada padre de familia un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, además, también reciben 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tengan inscrito. Asimismo, los beneficiarios pueden cobrar de manera directa su dinero a través de la Tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La finalidad de la iniciativa es brindar un respaldo económico que contribuya a que los estudiantes no abandonen la escuela por falta de recursos, promoviendo así la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo nacional.

Una vez concluido el registro, las autoridades del programa darán a conocer las fechas y lugares para la entrega de la Tarjeta Bienestar.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina en septiembre?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) indicó que el registro para nuevos alumnos de secundaria comenzará a partir del 15 de septiembre y se realizará a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, donde es importante tener a la mano los documentos de manera digital, ya sea en formato PDF o JPG.

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

  • CURP del menor
El registro para nuevos alumnos de secundaria comenzará a partir del 15 de septiembre

Reunir la documentación solicitada antes de septiembre facilitará el proceso de incorporación, según lo recomendado por la dependencia.

¿Qué seguirá después del registro a la Beca Rita Cetina?

Una vez concluido el registro, las autoridades del programa darán a conocer las fechas y lugares para la entrega de la Tarjeta Bienestar. Así que en caso de ser beneficiario de la beca o de algún programa del Bienestar, se recomienda mantenerse informado frecuentemente a través de los canales oficiales para conocer las fechas exactas de pago y cualquier actualización sobre la iniciativa.

Mientras tanto, para resolver dudas o solicitar aclaraciones, se encuentra disponible el teléfono 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes entre las 8:00 y las 22:00, y los sábados de 9:00 a 14:00 (hora del centro de México). También se ofrecen todos los canales oficiales de redes sociales como vías de comunicación.

