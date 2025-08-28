México

Armas y drogas continúan pese a revisiones: esto fue lo asegurado en el Penal de Aguaruto de Culiacán tras conato de riña

El pasado 15 de agosto ocurrió se registró una riña y tiroteo al interior el centro penitenciario que dejó tres reclusos heridos

Por Ale Huitron

Guardar
Desde el pasado mes de
Desde el pasado mes de junio se han registrado diversos enfrentamientos en el penal. (Facebook: La policíaca de Los Noticieristas)

Un nuevo conato de riña se registró este miércoles en el Centro Penitenciario de Aguaruto de Culiacán, Sinaloa, el cual dejó como resultado el aseguramiento de armas, dosis de droga, cartuchos y hasta radios.

Esto se realiza luego de más de 7 revisiones al interior del penal tras una serie de riñas registradas desde el pasado mes de mayo que han dejado reclusos heridos y fallecidos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el altercado ocurrió este miércoles por la mañana y fue controlado de manera inmediata sin que se registraran personas lesionadas.

Tras los hechos se efectuó una revisión en tres módulos del centro penitenciario por parte de la Policía Estatal Preventiva en apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad perimetral.

Durante la acción fue decomisado lo siguiente:

  • 5 armas calibre 9 mm con su respectivo cargador abastecido.
  • 2 pistolas calibre .45 con su respectivo cargador abastecido.
  • 1 cargador para arma corta calibre 9 mm desabastecido.
  • 1 cargador para arma corta calibre .45
  • 8 cartuchos calibre .38 Super.
  • 21 cartuchos calibre 9 mm.
Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

Además, fueron localizadas diversas dosis de droga: 110 de polvo de blanco con características de la cocaína y 22 envoltorios con hierba verde con características de la marihuana.

Otros de los objetos decomisados fueron 1 módem para internet y 2 radios.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

Un segundo decomiso se realizó el pasado 20 de agosto

Estos hechos ocurren luego de que el pasado miércoles 20 de agosto se realizara una revisión al interior del penal de Aguaruto en los módulos 8 y 21 para localizar posibles objetos prohibidos.

La intervención, en la que participaron de manera coordinada efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), la Policía Estatal Preventiva (PEP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar), se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad.

Entre los objetos se logró incautar lo siguiente:

Armas y municiones

  • Diez armas cortas con respectivo cargador
  • Tres armas largas
  • Un cargador de disco calibre 7.62 x 39 milímetros (mm) abastecido
  • Cinco cargadores calibre 7.62 x 39 mm abastecidos
  • Tres cargadores calibre 5.56 x 45 mm abastecidos
  • 30 cartuchos calibre 9 mm
| Secretaría de Seguridad Pública
| Secretaría de Seguridad Pública Estatal

Sustancias y objetos prohibidos:

  • 500 dosis de marihuana
  • 800 cigarros de marihuana
  • 80 paquetes de cigarrillos “GREEN CHERRY”
  • 41 cigarros “Padrinos Mágicos”
  • 600 cajetillas de cigarrillos Marlboro
  • Doce botellas de licor de 300 ml cada una
  • 40 teléfonos celulares de diferentes marcas
  • Una banda ancha
  • Doce radios de comunicación

Todo el material incautado fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), que quedaron a cargo del armamento, las drogas y los objetos localizados, conforme a la normatividad vigente.

Al interior del sitio fueron
Al interior del sitio fueron halladas armas de fuego (SSP Sinaloa)

En el contexto de este operativo, ocurre luego de que el 15 de agosto se registró una riña con tiroteo entre internos en al menos tres módulos del centro de reclusión, dejando un saldo de tres internos heridos, de los cuales dos requirieron traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.

La SSPE de Sinaloa informó que, tras activar el protocolo de reacción del Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”, la situación fue controlada y se reforzó la vigilancia con el apoyo de custodios, la policía estatal y la Guardia Nacional para evitar una escalada de violencia.

Temas Relacionados

Penal de AguarutoCuliacánSinaloadecomiso armasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué seguirá después del registro de septiembre?

El programa abrirá un nuevo periodo de inscripciones y ampliará su cobertura para estudiantes de preescolar y primaria

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué

Cuál es la fruta que ayuda a desaparecer las arrugas porque está llena de colágeno

Además de ser rica en vitamina C, aporta ácidos grasos y propiedades antiinflamatorias

Cuál es la fruta que

Cuál es el Pueblo Mágico que enamoró a la Emperatriz Carlota y donde se hospedó cuando recorría México

La esposa de Maximiliano de Habsburgo adoró este pintoresco rincón del país

Cuál es el Pueblo Mágico

La Casa de los Famosos México 2025: Comienzan las nominaciones con ruleta

Quinta nominación en el reality show 24/7

La Casa de los Famosos

Cibad Hernández, nuevo novio de Alicia Villarreal, manda fuerte mensaje a ex parejas de la cantante

Con millones de seguidores en redes, Cibad se ha convertido en un referente de apoyo emocional y ahora protagoniza un romance con la reconocida cantante mexicana

Cibad Hernández, nuevo novio de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Nuevo León a

Detienen en Nuevo León a hombre que manejaba un vehículo con 50 kilos de metanfetamina en compartimento oculto

Caen en Morelos dos sujetos tras doble cateo, estarían ligados con la Familia Michoacana

Cae “El Boti” en Sonora, objetivo criminal ligado a delitos de alto impacto

Atacan a tiros a Isis Peralta, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero

Alcalde de Uruapan informa detención de “El Rino”, jefe de plaza del CJNG: pide apoyo a Harfuch y Fuerzas Armadas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: Comienzan las nominaciones con ruleta

Cibad Hernández, nuevo novio de Alicia Villarreal, manda fuerte mensaje a ex parejas de la cantante

Cuál es la fruta que ayuda a desaparecer las arrugas porque está llena de colágeno

Conoce la película de romance que enamora a los usuarios de Prime Video México esta noche

Quinta gala de nominación de La Casa de los Famosos México 3: ¿A qué hora empieza y en qué canal ver en vivo?

DEPORTES

Julio César Chávez niega que

Julio César Chávez niega que su hijo Junior sea un delincuente de algún cártel: “Se tiene que comprobar”

Esta es la figura de Chivas que pudo haber fichado con Cruz Azul luego del traspaso caído de Gonzalo Piovi

Gilberto Mora triplica su valor en el mercado y ahora esto es lo que cuesta la “joya mexicana”

Emilio Fernando Alonso sale del hospital: este es el estado de salud del narrador deportivo de TUDN

“¡Suerte Checo!”, Xóchitl Gálvez manda un mensaje al nuevo piloto de Cadillac en F1