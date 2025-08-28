Armas y drogas continúan pese a revisiones: esto fue lo asegurado en el Penal de Aguaruto de Culiacán tras conato de riña

Desde el pasado mes de junio se han registrado diversos enfrentamientos en el penal. (Facebook: La policíaca de Los Noticieristas)

Un nuevo conato de riña se registró este miércoles en el Centro Penitenciario de Aguaruto de Culiacán, Sinaloa, el cual dejó como resultado el aseguramiento de armas, dosis de droga, cartuchos y hasta radios.

Esto se realiza luego de más de 7 revisiones al interior del penal tras una serie de riñas registradas desde el pasado mes de mayo que han dejado reclusos heridos y fallecidos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el altercado ocurrió este miércoles por la mañana y fue controlado de manera inmediata sin que se registraran personas lesionadas.

Tras los hechos se efectuó una revisión en tres módulos del centro penitenciario por parte de la Policía Estatal Preventiva en apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad perimetral.

Durante la acción fue decomisado lo siguiente:

5 armas calibre 9 mm con su respectivo cargador abastecido.

2 pistolas calibre .45 con su respectivo cargador abastecido.

1 cargador para arma corta calibre 9 mm desabastecido.

1 cargador para arma corta calibre .45

8 cartuchos calibre .38 Super.

21 cartuchos calibre 9 mm.

Foto: SSP Sinaloa

Además, fueron localizadas diversas dosis de droga: 110 de polvo de blanco con características de la cocaína y 22 envoltorios con hierba verde con características de la marihuana.

Otros de los objetos decomisados fueron 1 módem para internet y 2 radios.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

Un segundo decomiso se realizó el pasado 20 de agosto

Estos hechos ocurren luego de que el pasado miércoles 20 de agosto se realizara una revisión al interior del penal de Aguaruto en los módulos 8 y 21 para localizar posibles objetos prohibidos.

La intervención, en la que participaron de manera coordinada efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), la Policía Estatal Preventiva (PEP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar), se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad.

Entre los objetos se logró incautar lo siguiente:

Armas y municiones

Diez armas cortas con respectivo cargador

Tres armas largas

Un cargador de disco calibre 7.62 x 39 milímetros (mm) abastecido

Cinco cargadores calibre 7.62 x 39 mm abastecidos

Tres cargadores calibre 5.56 x 45 mm abastecidos

30 cartuchos calibre 9 mm

| Secretaría de Seguridad Pública Estatal

Sustancias y objetos prohibidos:

500 dosis de marihuana

800 cigarros de marihuana

80 paquetes de cigarrillos “GREEN CHERRY”

41 cigarros “Padrinos Mágicos”

600 cajetillas de cigarrillos Marlboro

Doce botellas de licor de 300 ml cada una

40 teléfonos celulares de diferentes marcas

Una banda ancha

Doce radios de comunicación

Todo el material incautado fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), que quedaron a cargo del armamento, las drogas y los objetos localizados, conforme a la normatividad vigente.

Al interior del sitio fueron halladas armas de fuego (SSP Sinaloa)

En el contexto de este operativo, ocurre luego de que el 15 de agosto se registró una riña con tiroteo entre internos en al menos tres módulos del centro de reclusión, dejando un saldo de tres internos heridos, de los cuales dos requirieron traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.

La SSPE de Sinaloa informó que, tras activar el protocolo de reacción del Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”, la situación fue controlada y se reforzó la vigilancia con el apoyo de custodios, la policía estatal y la Guardia Nacional para evitar una escalada de violencia.