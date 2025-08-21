México

Las armas y drogas no paran en Sinaloa: esto fue lo decomisado en nueva revisión al Penal de Aguaruto

Las nuevas incautaciones se dieron tras una revisión al interior de los módulos 8 y 21 del centro penitenciario

Por Diego Mendoza López

Recientemente, el penal de Aguaruto
Recientemente, el penal de Aguaruto registró una nueva riña y tiroteo al interior que dejó tres reclusos heridos | Facebook / La policíaca de Los Noticieristas

Una operación conjunta entre autoridades federales y estatales permitió el decomiso de armas, drogas y objetos prohibidos en el penal de Aguaruto, en Culiacán, el miércoles 20 de agosto. El despliegue incluyó la inspección de áreas específicas, mientras elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano brindaron seguridad en las zonas cercanas a las instalaciones

La revisión concluyó sin incidentes y bajo el respeto de los derechos humanos de los internos, señalaron las autoridades. Así pues, todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información oficial, en el operativo participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Policía Estatal Preventiva (PEP), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar).

Todas estas instituciones intervinieron coordinadamente en los módulos 8 y 21 del centro penitenciario.

También se hallaron cigarros y
También se hallaron cigarros y algunas dosis de marihuana | Secretaría de Seguridad Pública Estatal

¿Cuál es la cantidad de drogas y el arsenal decomisado?

Durante el operativo, los agentes incautaron lo siguiente:

Armas y municiones:

  • Diez armas cortas con respectivo cargador
  • Tres armas largas
  • Un cargador de disco calibre 7.62 x 39 milímetros (mm) abastecido
  • Cinco cargadores calibre 7.62 x 39 mm abastecidos
  • Tres cargadores calibre 5.56 x 45 mm abastecidos
  • 30 cartuchos calibre 9 mm

Sustancias y objetos prohibidos:

  • 500 dosis de marihuana
  • 800 cigarros de marihuana
  • 80 paquetes de cigarrillos “GREEN CHERRY”
  • 41 cigarros “Padrinos Mágicos”
  • 600 cajetillas de cigarrillos Marlboro
  • Doce botellas de licor de 300 ml cada una
  • 40 teléfonos celulares de diferentes marcas
  • Una banda ancha
  • Doce radios de comunicación
Entre lo decomisado se encuentran
Entre lo decomisado se encuentran armas cortas y cartuchos con balas de distintos calibres | Secretaría de Seguridad Pública Estatal

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) quedaron a cargo del armamento, drogas y objetos localizados, de acuerdo con la normatividad vigente. Los elementos retenidos serán objeto de análisis para determinar su procedencia y posibles responsables.

Nueva riña con tiroteo en penal de Aguaruto deja tres heridos

En el marco de este nuevo aseguramiento, una nueva riña con tiroteo se registró la mañana del 15 de agosto de 2025 entre los internos en este centro de reclusión. El incidente ocurrió en al menos tres módulos del centro y dejó un saldo de tres internos heridos: dos de los cuales tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

La SSPE de Sinaloa confirmó que, tras aplicar el protocolo de reacción del Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”, la situación quedó completamente controlada. Se reforzó la vigilancia con el apoyo de custodios, la policía estatal y la Guardia Nacional para contener el conflicto y evitar que escalara a una nueva ola de violencia.

Las incautaciones dentro del penal
Las incautaciones dentro del penal de Aguaruto también ha llevado a descubrir que los internos contaban con conexión WiFi y un "túnel clandestino" para el abasto de armas y drogas igualmente | X / @sspsinaloa1

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló en conferencia de prensa que los disparos fueron aislados y no constituyeron un enfrentamiento generalizado. De igual forma, indicó que uno de los tres internos heridos presentó un impacto de bala en el glúteo, aunque aclaró que su estado no es de gravedad y que el control sobre el lugar se mantiene.

