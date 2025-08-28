México

“Alito no estás solo”: simpatizantes del PRI marchan en apoyo a Alejandro Moreno tras confrontación con Noroña

Decenas de personas se reunieron en la Diana Cazadora para marchar hacia el Senado, mostraron apoyo al líder del PRI luego del altercado con Fernández Noroña

Por Aura Reyna

Alejandro Moreno asegura que Noroña
Alejandro Moreno asegura que Noroña fue el primero en empujar, pese a videos del incidente (X/ @SCPPyBG)

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, varias decenas de personas se congregaron en la Diana Cazadora, ubicada sobre Paseo de la Reforma, CDMX, para marchar al Senado de la República.

La manifestación tiene como objetivo mostrar apoyo a Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de la confrontación que tuvo con Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado el día de ayer, 27 de agosto.

“Alito no estás solo”, es una de las consignas de los manifestantes, quienes respaldan al dirigente del PRI.

El enfrentamiento

En la sesión se discutió
En la sesión se discutió la agenda política en referencia a los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN quien solicitó en una entrevista la intervención militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, agredió al presidente de la mesa directiva del Senado y de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, al finalizar la sesión del 27 de agosto de 2025.

Luego de la sesión en la Casona de Xicoténcatl, y mientras se entonaba el Himno Nacional, Moreno se aproximó a la mesa directiva y se posicionó detrás de Fernández Noroña. Al finalizar el acto, reclamó no haber recibido el uso de la palabra.

Moreno, alterado, exigió ser escuchado, lo que motivó a Dolores Padierna a intervenir y apartar a Noroña. Cuando Fernández Noroña intentaba retirarse dando la espalda, Moreno Cárdenas lo sujetó con fuerza del brazo para impedir su salida.

Esto provocó incomodidad en Noroña, quien respondió alejando las manos del priista y exigiendo que no lo tocara. Acto seguido, Moreno lo empujó y lo insultó.

Durante la confrontación, Emiliano González González, colaborador de Noroña, intentó intervenir, pero también fue agredido por Moreno, quien lo tiró al suelo. Moreno además le propinó una patada mientras permanecía en el piso, ya lejos de la disputa con Noroña.

Mientras tanto, otra persona situada cerca de la mesa directiva quiso frenar el avance de Noroña y lanzó golpes hacia él y hacia Dolores Padierna.

Rubén Moreira, legislador testigo de la escena, no intervino. Moreno también empujó a un integrante del equipo de la mesa directiva cuando buscó interponerse.

Posteriormente, Noroña declaró sentirse indignado por los hechos y señaló que presentará una denuncia ante la Fiscalía, indicando que Emiliano González resultó más lesionado, pues acudió después con un brazo inmovilizado y un collarín.

En respuesta, aunque existen videos del incidente, Alejandro Moreno aseguró en conferencia de prensa que Noroña fue el primero en empujar.

Temas Relacionados

Alito MorenoPRINoroñaMorenaDiana CazadoraCDMXSenado

