Yolanda Andrade reaparece en redes con andador y sorprende a Thalía con felicitación de cumpleaños |Video

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales para felicitar a su querida amiga Thalía por su cumpleaños número 54.

“Feliz Cumpleaños a mi hermosa mhru @thalia. Por tantos momentos que nos unen y como tú dices de la mano de Dios. Más de la mitad de nuestras vidas, estamos unidas. GRACIAS POR JAMÁS soltarme y estar conmigo en mi enfermedad. Te amo", escribió.

La conductora acompañó su mensaje con un video que grabó con Thalía a la distancia. Se trató de una icónica escena que John Travolta y Olivia Newton-John protagonizaron en ‘Grease’ (Vaselina) a ritmo de ‘You’re The One That I Want’.

La conductora dedicó una emotiva felicitación de cumpleaños a Thalía. IG: @yolandaamor

Mientras Thalía interpretó a ‘Danny Zuko’, Yolanda Andrade dio vida a ‘Sandy Olsson’; la conductora recurrió a un andador como herramienta de apoyo para poder bailar, esto debido a los problemas de salud que enfrenta actualmente.

El video se viralizó en redes sociales y Thalía reaccionó con un emotivo mensaje.

“Te amo mi Mrhu! Ya sabes que estoy a tu lado SIEMPRE! A cada momento me encontrarás de frente sonriente y feliz para acompañarte en lo que quieras como quieras cuando quieras! Te amo. ¿Eres tú Sandy?“, escribió en la sección de comentarios.

Thalía nació el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México. (Foto: Instagram)

Yolanda Andrade reacciona al reencuentro de Julio César Chávez con su hijo

La conductora reposteó en sus historias de Instagram un video del momento exacto en que la Leyenda del Boxeo se reencontró con Julio César Chávez Jr. después de que este último pasó casi dos meses en prisión en Estados Unidos y México por presuntos nexos con el crimen organizado.

Si bien, la conductora no mencionó nada al respecto, su reposteo fue interpretado como una muestra de apoyo para la familia Chávez.

Cabe recordar que Yolanda Andrade tiene una estrecha relación de amistad con Julio César Chávez.

Julio César Chávez Jr. obtuvo libertad condicional en México luego de que se realizó la primera audiencia de su caso el pasado 23 de agosto. El boxeador enfrenta una investigación por presuntos nexos con el crimen organizado. (IG: @yolandaamor)

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Durante los últimos dos años, la conductora ha sufrido complicaciones en su estado de salud que la han obligado a cambiar su estilo de vida y mantenerse lejos de la televisión.

Hasta el momento, se desconoce qué enfermedad padece; sin embargo, su padecimiento ha sido relacionado con un aneurisma cerebral, mientras que rumores apuntan un supuesto diagnóstico de esclerosis múltiple.

“Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes (...) Los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, declaró Andrade en un encuentro con medios.