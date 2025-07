Vecina de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos revela cómo es el famoso boxeador como vecino

Las autoridades estadounidenses no solo detuvieron al boxeador porque su visa habría expirado, sino también porque existe una investigación en su contra en México. (Foto: IG/thefightersvoice)

La información sobre el arresto y deportación de Julio César Chávez Jr. de Estados Unidos, cae a cuentagotas.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia ha confirmado que existe una carpeta de investigación en contra del famoso boxeador en México, así como una orden de aprehensión por su presunto vínculo con el crimen organizado y tráfico de armas.

Se desconoce cuándo el hijo de la leyenda Julio César Chávez será deportado de Estados Unidos a México, pero se especula que ocurrirá en los próximos días.

El boxeador mexicano fue detenido por una orden de aprehensión vigente que tiene en México desde 2023. Crédito: X/@MattSeedorff

Vecina de Julio César Chávez Jr. lamenta el arresto del boxeador

El periodista de espectáculos, Javier Ceriani, se acercó a una vecina del boxeador para cuestionarla sobre cómo fue el arresto. Y es que autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvieron al atleta afuera de su casa.

“No vi a nadie, no vi a la policía, no vi nada. Esto es una sorpresa para nosotros. Solo vi a los miembros de la familia al frente esperando por alguien, algunos coches, eso es todo. Cuando hay actividad policial en la calle, están aquí durante horas y no vimos nada”, contó.

Julio César Chávez Jr. junto a su esposa Frida Muñoz, sus dos hijos y su padre. (@ jcchavezjr)

La señora no profundizó en detalles, pero manifestó su desconcierto por la rapidez en que las autoridades abandonaron el lugar tras arrestar al boxeador.

¿Cómo es Julio César Chávez Jr. de vecino?

Bajo este contexto, la señora se sinceró sobre cómo es el comportamiento del boxeador como vecino.

“Estoy triste por ello (arresto) porque como vecino es muy buen chico, para nosotros nunca fue un problema, lo vemos caminando y todo con su entorno. Cuando hay peleas, él se detiene, incluso si realmente tenemos una barrera de lenguaje, él todavía se detiene en algunas fiestas solo para decir hola”, dijo.

| Etienne Laurent / Associated Press

Según la señora, ni Julio César Chávez Jr. ni su esposa o sus hijos han tenido problemas en el vecindario.

“Él es solo un hombre de familia, un buen vecino, vemos a sus pequeños niños jugando afuera”, concluyó.

Cabe recordar que el boxeador vivía en Los Ángeles, California, Estados Unidos, con su esposa y sus hijos.

¿Cuántos hijos tiene Julio César Chávez Jr. y quién es su famosa madre?

El boxeador oriundo de Culiacán, Sinaloa, México, tiene dos hijos fruto de su matrimonio con Frida Muñoz. La mayor se llama Julia y el menor se llama Julio.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Esto no es todo, también tiene una hijastra llamada Frida Sofía Guzmán, hija de Frida Muñoz y Édgar Guzmán López (hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán).