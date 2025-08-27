Popular influencer reta a Abelito para subirse al ring en la próxima edición de Supernova Strikers

La influencer solicitó a Abelito para un combate en el popular evento de box. (Jesús Avilés)

El evento Supernova Strikers 2025 dejó la vara muy alta tras convertirse en un rotundo éxito. Ahora, a poco tiempo de su cierre, varias “influencers” ya comienzan a levantar la mano para formar parte de la edición 2026. No obstante, una de ellas no solo expresó su deseo de participar, sino que incluso sorprendió propios y extraños al externar su anhelo de tener como rival a Abelito, actual participante de La Casa de los Famosos México 2025.

Durante las últimas semanas, el influencer Abelito ganó los reflectores mediáticos gracias a su participación en el reality show de Televisa: La Casa de los Famosos México 3, en donde entró el día del estreno dentro de una bola disco, de manera sorpresiva para todos.

Desde ese entonces ha logrado conectar con millones de personas gracias a su forma de ser: amable, sincero y con los pies en la tierra, sin dejar a un lado su característico sentido del humor que agrada a muchos.

Partiendo de esa premisa, en una charla reciente para el podcast “Cómplices del desmadre”, la influencer Cielo Anais externó su entusiasmo por poder figurar en el Supernova Strikers 2026 y que, de tener la oportunidad, le gustaría enfrentar a Abelito en una pelea de box

“Sí, me gustaría pelear contra Abelito”, sentenció la creadora de contenido.

Aunque sus palabras generaron revuelo por la gran amistad que ambos comparten, Cielo Anais dejó claro que se trata únicamente de entretenimiento: “Esto es puro show, no hay nada personal, nuestra amistad seguiría igual”.

Pese a lo viral que se volvió el reto, Abelito aún no ha podido emitir alguna respuesta al respecto debido a que permanece dentro de “La Casa de los Famosos México”. De igual manera, es importante señalar que Cielo Anais tampoco ha sido confirmada por parte de la organización de Supernova Strikers para participar en la siguiente edición.

Nacida en San Luis Potosí, Cielo Anais es una creadora de contenido de Talla Baja, misma siendo esta la misma condición de Abelito. Si bien, gran parte de su popularidad la adquirió a través de las redes sociales gracias a su faceta como influencer, es importante señalar que también puede presumir de ser modelo, nutrióloga y conferencista.

Tanto ha sido su impacto mediático, que algunos años atrás fue reconocida como una de las mejores creadoras de contenido en el país azteca. Actualmente, cuenta con más de 2 millones de seguidores en su perfil de Instagram, red social en la que interactúa más.