México

Popular influencer reta a Abelito para subirse al ring en la próxima edición de Supernova Strikers

La influencer solicitó a Abelito para un combate en el popular evento de box

Por Alex Domínguez

Guardar
La influencer solicitó a Abelito
La influencer solicitó a Abelito para un combate en el popular evento de box. (Jesús Avilés)

El evento Supernova Strikers 2025 dejó la vara muy alta tras convertirse en un rotundo éxito. Ahora, a poco tiempo de su cierre, varias “influencers” ya comienzan a levantar la mano para formar parte de la edición 2026. No obstante, una de ellas no solo expresó su deseo de participar, sino que incluso sorprendió propios y extraños al externar su anhelo de tener como rival a Abelito, actual participante de La Casa de los Famosos México 2025.

Durante las últimas semanas, el influencer Abelito ganó los reflectores mediáticos gracias a su participación en el reality show de Televisa: La Casa de los Famosos México 3, en donde entró el día del estreno dentro de una bola disco, de manera sorpresiva para todos.

(ViX)
(ViX)

Desde ese entonces ha logrado conectar con millones de personas gracias a su forma de ser: amable, sincero y con los pies en la tierra, sin dejar a un lado su característico sentido del humor que agrada a muchos.

Partiendo de esa premisa, en una charla reciente para el podcast “Cómplices del desmadre”, la influencer Cielo Anais externó su entusiasmo por poder figurar en el Supernova Strikers 2026 y que, de tener la oportunidad, le gustaría enfrentar a Abelito en una pelea de box

“Sí, me gustaría pelear contra Abelito”, sentenció la creadora de contenido.

La influencer retó a Abelito
La influencer retó a Abelito para un combate en el Supernova. (Instagram/Cielo Anais)

Aunque sus palabras generaron revuelo por la gran amistad que ambos comparten, Cielo Anais dejó claro que se trata únicamente de entretenimiento: “Esto es puro show, no hay nada personal, nuestra amistad seguiría igual”.

Pese a lo viral que se volvió el reto, Abelito aún no ha podido emitir alguna respuesta al respecto debido a que permanece dentro de “La Casa de los Famosos México”. De igual manera, es importante señalar que Cielo Anais tampoco ha sido confirmada por parte de la organización de Supernova Strikers para participar en la siguiente edición.

Cielo Anais

Nacida en San Luis Potosí, Cielo Anais es una creadora de contenido de Talla Baja, misma siendo esta la misma condición de Abelito. Si bien, gran parte de su popularidad la adquirió a través de las redes sociales gracias a su faceta como influencer, es importante señalar que también puede presumir de ser modelo, nutrióloga y conferencista.

La influencer retó a Abelito
La influencer retó a Abelito para un combate en el Supernova. (Instagram/Cielo Anais)

Tanto ha sido su impacto mediático, que algunos años atrás fue reconocida como una de las mejores creadoras de contenido en el país azteca. Actualmente, cuenta con más de 2 millones de seguidores en su perfil de Instagram, red social en la que interactúa más.

Temas Relacionados

AbelitoLa Casa de los FamososLa Casa de los Famosos MéxicoSupernovaSupernova Strikersmexico-entretenimiento

Más Noticias

Ricardo Salinas Pliego no descarta buscar la Presidencia en 2030

El empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó que no descarta competir en las elecciones presidenciales de 2030, aunque admitió no tener certeza de ser un candidato ganador

Ricardo Salinas Pliego no descarta

Cómo preparar retinol casero con ingredientes de cocina para estimular la producción de colágeno y eliminar arrugas

Aunque en el mercado existen formulaciones dermatológicas de alto costo y potencia, es posible reproducir algunos de sus principios bioquímicos a partir de compuestos obtenibles en el hogar

Cómo preparar retinol casero con

“Ya párenle de buscar”: localizan con vida a dos taxistas en Jilotepec, Edomex, tras presunto secuestro

Reportes de seguridad pública mexiquense señalan que dicho municipio es un punto estratégico para grupos como el CJNG o el mismo Cártel de Sinaloa

“Ya párenle de buscar”: localizan

Israel Vallarta vacaciona en Tamaulipas a casi 20 años del montaje en el caso Cassez-Vallarta

El excarcelado ahora cuenta con su identificación oficial y, como lo hizo saber anteriormente, está por casarse con la activista Mary Sainz

Israel Vallarta vacaciona en Tamaulipas

Quién es Cibad Hernández, el nuevo novio de Alicia Villarreal

La ‘Güerita Consentida’ anunció su romance tras formalizar su divorcio de Cruz Martínez

Quién es Cibad Hernández, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Ya párenle de buscar”: localizan

“Ya párenle de buscar”: localizan con vida a dos taxistas en Jilotepec, Edomex, tras presunto secuestro

Israel Vallarta vacaciona en Tamaulipas a casi 20 años del montaje en el caso Cassez-Vallarta

Vinculan a proceso a “La Hiena”, presunta operadora criminal en el Istmo de Tehuantepec

“Se marca otro hito histórico para la eliminación de cárteles”: EEUU tras declaración de “El Mayo” Zambada

22 policías no pasan prueba antidoping en Tijuana: dan positivo tras exámenes a fuerzas municipales

ENTRETENIMIENTO

Quién es Cibad Hernández, el

Quién es Cibad Hernández, el nuevo novio de Alicia Villarreal

Priscila Valverde destapa la verdad: la falta de privacidad casi la quiebra en La Casa de los Famosos México 3 | Entrevista

Chalino Sánchez ‘vuelve’ a los escenarios con inédito dueto con Los Tucanes de Tijuana

Critican a Christian Nodal por su nuevo video con Kunno: “Lo ha visto más veces que a su hija Inti”

Aaron Mercury desata críticas tras polémicas declaraciones sobre víctimas de violencia en ‘LCDLFMX’

DEPORTES

Shocker se someterá a operación

Shocker se someterá a operación de mandíbula y espera volver a ser ‘guapo’ | Video

Checo Pérez desmiente mala relación con Red Bull al anunciar nuevo contrato: “Lo di todo, hasta la última vuelta”

“Mi último gran proyecto”: Checo Pérez piensa retirarse de la F1 después de Cadillac

Pumas vs Atlas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 7 del Apertura 2025?

Inter Miami vs Orlando City: ¿A qué hora y por dónde ver en México la semifinal de la Leagues Cup?