María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ reaparece en redes tras hospitalización de emergencia | Video

María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ reapareció en redes sociales tras rumores sobre su supuesta hospitalización de emergencia.

La actriz confirmó que tuvo un problema de salud durante su reciente gira por Perú y compartió detalles sobre su estado actual.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, se lee en su publicación de Instagram.

Eso no fue todo, la querida actriz de ‘El Chavo del 8′ acompañó su mensaje con un video que grabó desde la comodidad de su casa. En éste aparece sentada cerca de un balcón con un dibujo de un león sobre una mesa.

“Que tal amigos, soy María Antonieta de las Nieves, aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo las cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo”, dijo.

De esta manera, ‘La Chilindrina’ demostró que actualmente está estable y en proceso de recuperación.

Cabe mencionar que la actriz padece fibromialgia, un síndrome crónico del sistema nervioso que provoca fatiga, rigidez, dolor muscular, trastornos del sueño, dolor de cabeza, alergias, colon irritable y problemas de concentración.

“Es un síndrome caracterizado por la fatiga y el dolor prolongado en todo el cuerpo. También puede presentarse sensibilidad en las articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos. No existen estudios de laboratorio ni de gabinete como resonancias o ultrasonidos para diagnosticar esta enfermedad. Su detección depende de evaluaciones clínicas para diferenciarla de otros padecimientos con los que puede confundirse”, informó la Secretaría de Salud.

Esta enfermedad no tiene cura, pero actualmente existen varios tratamientos que ayudan a mitigar los síntomas:

Fisioterapia

Ejercicio

Terapia cognitivo conductual

Métodos para reducir y aliviar el estrés

Medicamentos (relajantes musculares o analgésicos)

¿Cuáles son los síntomas de deshidratación?

La deshidratación es un condición que ocurre cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que ingiere, lo que afecta directamente la falta de fluidos esenciales para el funcionamiento del organismo.

Los principales síntomas de deshidratación son dolor de cabeza, boca seca, fatiga, mareos, piel seca, orina de color oscuro y calambres.

Para evitar un cuadro de deshidratación, la Secretaría de Salud recomienda:

Mantener el hogar ventilado.

Evitar la exposición prolongada a las altas temperaturas.

Ingerir suficientes líquidos (agua natural)

Llevar un control apropiado de sus padecimientos, respetando las indicaciones de su médico tratante.