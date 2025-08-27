México

María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ reaparece en redes tras hospitalización de emergencia | Video

La actriz compartió detalles sobre su estado de salud tras gira por Perú

Por Adriana Castillo

Guardar
La actriz tiene 78 años.
La actriz tiene 78 años. (EFE/Photoamc /SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA)

María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ reapareció en redes sociales tras rumores sobre su supuesta hospitalización de emergencia.

La actriz confirmó que tuvo un problema de salud durante su reciente gira por Perú y compartió detalles sobre su estado actual.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, se lee en su publicación de Instagram.

(IG: @lachilindfrina_oficial)
(IG: @lachilindfrina_oficial)

Eso no fue todo, la querida actriz de ‘El Chavo del 8′ acompañó su mensaje con un video que grabó desde la comodidad de su casa. En éste aparece sentada cerca de un balcón con un dibujo de un león sobre una mesa.

“Que tal amigos, soy María Antonieta de las Nieves, aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo las cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo”, dijo.

De esta manera, ‘La Chilindrina’ demostró que actualmente está estable y en proceso de recuperación.

Infobae Perú / Captura IG
Infobae Perú / Captura IG

Cabe mencionar que la actriz padece fibromialgia, un síndrome crónico del sistema nervioso que provoca fatiga, rigidez, dolor muscular, trastornos del sueño, dolor de cabeza, alergias, colon irritable y problemas de concentración.

Es un síndrome caracterizado por la fatiga y el dolor prolongado en todo el cuerpo. También puede presentarse sensibilidad en las articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos. No existen estudios de laboratorio ni de gabinete como resonancias o ultrasonidos para diagnosticar esta enfermedad. Su detección depende de evaluaciones clínicas para diferenciarla de otros padecimientos con los que puede confundirse”, informó la Secretaría de Salud.

María Antonieta de las Nieves
María Antonieta de las Nieves tuvo una participación especial en la bioserie de Chespirito. (Fotos: YouTube)

Esta enfermedad no tiene cura, pero actualmente existen varios tratamientos que ayudan a mitigar los síntomas:

  • Fisioterapia
  • Ejercicio
  • Terapia cognitivo conductual
  • Métodos para reducir y aliviar el estrés
  • Medicamentos (relajantes musculares o analgésicos)

¿Cuáles son los síntomas de deshidratación?

La deshidratación es un condición que ocurre cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que ingiere, lo que afecta directamente la falta de fluidos esenciales para el funcionamiento del organismo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales síntomas de deshidratación son dolor de cabeza, boca seca, fatiga, mareos, piel seca, orina de color oscuro y calambres.

Para evitar un cuadro de deshidratación, la Secretaría de Salud recomienda:

  • Mantener el hogar ventilado.
  • Evitar la exposición prolongada a las altas temperaturas.
  • Ingerir suficientes líquidos (agua natural)
  • Llevar un control apropiado de sus padecimientos, respetando las indicaciones de su médico tratante.

Temas Relacionados

María Antonieta de las NievesLa ChilindrinaEstado de saluddeshidrataciónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Sorteo Mayor 3984: los ganadores de los premios de la Lotería Nacional del 26 de agosto 2025

Los cachitos ganadores pueden cobrarse en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados en los centros de venta o en el edificio de la Lotería Nacional

Sorteo Mayor 3984: los ganadores

¿Osar es mejor que osar a? La RAE explica el uso correcto del verbo

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

¿Osar es mejor que osar

Aparatoso accidente en Gustavo Baz provoca caos vial en Tlalnepantla

Camión de carga queda a la mitad de la avenida, no se reporta lesionados

Aparatoso accidente en Gustavo Baz

Pronóstico del tiempo en Tijuana este miércoles 27 de agosto: ¿Cuál será la temperatura máxima?

Con baja humedad y ráfagas de viento considerables, la exposición solar requerirá precauciones adicionales en exteriores

Pronóstico del tiempo en Tijuana

La conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 27 de agosto | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de Claudia Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cuál es el estado de

¿Cuál es el estado de salud de ‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’? Esto se reveló en su audiencia en EEUU

Tras culpabilidad de ‘El Mayo’ Zambada, Pam Bondi dice que ya se conoce el final de la serie de Netflix ‘Narcos: México’

FGR investiga a exfuncionarios de Profeco por aliarse con tres cárteles y operar red de extorsión contra gasolineras

Asesinan en Sinaloa a hermana del youtuber El Conejo Toys, amigo de Markitos Toys

Atacan vivienda de Arley Pérez en Culiacán: el cantante descarta que facciones del Cártel de Sinaloa estén detrás

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara marca sus diferencias

Wendy Guevara marca sus diferencias con Ninel Conde: “platicamos de ganadora a exparticipante”

“Eternamente Xava Drago”: fecha y detalles del tributo de Coda

Facundo se quiebra en La Casa de los Famosos México y habla del impacto mental del aislamiento: “Está duro el juego”

Así fue como Ángela Aguilar reveló que vivió una “relación tormentosa” con su exnovio Josh Ball

Danna Paola brilla junto a Shakira en el regreso de la colombiana a CDMX

DEPORTES

Esta es la sanción que

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta