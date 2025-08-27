México

Los mejores perfumes para caballero este otoño-invierno 2025, según la IA

En la temporada más fría del año, mucho hombre buscan las mejores opciones para dejar su marca a través de la experiencia olfativa

Por Jesús Tovar Sosa

Los mejores perfumes para atraer
Los mejores perfumes para atraer la atención durante las temporadas más frías del 2025. Foto: (iStock)

Con la llegada del frío, es el momento perfecto para elegir fragancias masculinas que aporten calidez, elegancia y presencia. De acuerdo con una consulta realizada por Infobae México a una plataforma de inteligencia artificial, estos fueron los cinco perfumes ideales para otoño‑invierno 2025, destacando por su intensidad, carácter envolvente y capacidad de dejar huella:

1. Dior Sauvage Elixir se posiciona como una fragancia potente y especiada, perfecta para noches frías. Con notas de nuez moscada, canela, cardamomo, lavanda, ámbar, pachulí y vetiver haitiano, ofrece una rica experiencia aromática con gran proyección y longevidad superior a 12 horas. Su carácter robusto la convierte en una elección que destaca en el ambiente otoñal e invernal.

Foto: (Dior)
Foto: (Dior)

2. Maison Margiela Replica Jazz Club evoca una atmósfera íntima y sofisticada: un club de jazz con notas de pimienta rosa, ron, vainilla y tabaco. La fragancia es especiada, rica y acogedora—perfecta para veladas cálidas.

InStyle la destaca como la mejor fragancia con ámbar para el otoño, mientras que la descripción del producto resalta su calidez y sofisticación.

Foto: (Mercado Libre)
Foto: (Mercado Libre)

3. Terre d’Hermès Intense (2025), la última edición de esta emblemática línea, ofrece un perfil moderno y robusto ideal para climas fríos. Combina bergamota y pimienta negra con corazón de café y regaliz, apoyados por una base mineral y amaderada. Su frescura inicial equilibrada con notas profundas lo convierten en un aroma elegante de día o noche.

Foto: Hermés
Foto: Hermés

4. Tom Ford Myrrhe Mystère combina mirra, vainilla y sándalo en una fragancia reconfortante, cremosa y envolvente, perfecta para las noches frías. Real Men Real Style la recomienda como una opción cálida ideal para otoño e invierno, especialmente en entornos formales o sociales.

Foto: (Palacio de Hierro)
Foto: (Palacio de Hierro)

5. Bleu de Chanel es una opción versátil que funciona en cualquier estación, pero su evolución de cítricos a maderas y especias lo hace especialmente atractivo durante el otoño‑invierno. Su perfil equilibrado y su elegancia lo vuelven una elección destacada para cualquier ocasión.

Foto: (Chanel)
Foto: (Chanel)

¿Por qué estas cinco fragancias funcionan tan bien en otoño‑invierno?

  • Calidez y riqueza: Todas tienen notas profundas como especias, mirra, tabaco o cereales cálidos, ideales para combatir el frío.
  • Buena duración y presencia: Fragancias como Sauvage Elixir o Jazz Club son reconocidas por su longevidad y proyección, amplificando su impacto en ambientes más densos.
  • Versatilidad en ocasiones: Desde una cena elegante (Elixir, Myrrhe Mystère, Terre Intense) hasta veladas íntimas o casuales (Jazz Club, Bleu de Chanel).
  • Perfil moderno y atemporal: Terre Intense y Bleu de Chanel combinan frescura y sofisticación, mientras que Elixir y Myrrhe Mystère ofrecen profundidad y audacia; Jazz Club, por su parte, es ideal para ambientes cálidos y bohemios.
Es recomendable tomar algunas medidas
Es recomendable tomar algunas medidas como aplicar el perfume en ciertas regiones. Foto: (iStock)

Elegir el mejor perfume es clave porque refleja tu personalidad, mejora tu presencia y deja una impresión duradera. Una fragancia adecuada puede elevar tu confianza, adaptarse a la temporada y complementar tu estilo de vida. Además, un buen perfume se convierte en una especie de “firma olfativa” que los demás recuerdan.

Para que tu perfume dure más, aplica el perfume en puntos de pulso como cuello, muñecas y detrás de las orejas. Hidrata tu piel antes de usarlo y evita frotarlo. También puedes rociarlo sobre la ropa (con precaución) o usar productos complementarios como cremas o desodorantes de la misma línea.

