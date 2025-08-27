Cuándo y por qué deberías quemar laurel en septiembre, según la filosofía oriental

Los días específicos del mes para realizar el ritual están alineados con ciclos energéticos y lunares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la espiritualidad, septiembre marca un momento de transición energética entre el cierre del ciclo del verano y la llegada del otoño, por lo que se le considera un mes ideal para realizar rituales de renovación y limpieza energética. Entre ellos, uno de los más antiguos y efectivos es el de quemar laurel, una práctica ancestral adoptada por distintas culturas y tradiciones a lo largo del tiempo.

Este tipo de prácticas esotéricas, que pueden ir desde colocar estratégicamente elementos naturales en el hogar hasta limpiezas completas, sirven como herramientas para reconectar con las fuerzas de la naturaleza y restablecer el equilibrio perdido en los espacios donde se desarrolla la vida cotidiana con el objetivo de liberar energías negativas y atraer bienestar.

Según la revista especializada en interiorismo y diseño, Architecture Digest, el laurel posee propiedades energéticas y purificadoras tan efectivas que su humo ha sido utilizado durante siglos como un canal de transformación espiritual, pues además de limpiar el ambiente de cargas negativas, quemar sus hojas también promueve la prosperidad, la armonía y el equilibrio emocional dentro del hogar.

Sumado a ello, la especialista en filosofía oriental Corina Mendoza, colaboradora en ese medio, destaca que el laurel ha sido símbolo de victoria, éxito y sabiduría desde la antigüedad, por ejemplo, en culturas como la griega y la romana, se utilizaba para coronar a los vencedores y pensadores, simbolizando el triunfo sobre los obstáculos. En el Feng Shui, por otro lado, se considera un canalizador de energía yang, favoreciendo la motivación, la acción y la claridad mental.

Qué días de septiembre deberías quemar laurel

Más allá de la limpieza energética, el laurel influye en la concentración y el equilibrio mental.

Realizar este ritual en días específicos potencia su efecto, y en septiembre existen algunas fechas recomendadas por la tarotista y coach espiritual Cordelia, conocida en redes sociales como @cordeliatarot. En su cuenta oficial de Instagram, ha compartido un calendario con el momento ideal para quemar laurel dependiendo del propósito que se busque:

Lunes 1 de septiembre: para activar la buena suerte durante todo el mes.

Martes 9 de septiembre: ideal para abrir caminos laborales y nuevas oportunidades.

Jueves 18 de septiembre: para atraer nuevas fuentes de ingreso económico.

Viernes 19 de septiembre: excelente para conectar con el amor eterno o afianzar vínculos sentimentales.

Domingo 28 de septiembre: enfocado en endulzar situaciones tensas o mejorar relaciones difíciles.

Martes 30 de septiembre: útil para mejorar la comunicación con personas que desees.

Estas fechas están alineadas con ciclos energéticos y fases lunares que, según la especialista, potencian la eficacia del ritual.

¿Cómo realizar el ritual de quema de laurel en casa?

El procedimiento para quemar laurel es sencillo y efectivo, requiere concentración y afirmaciones positivas para transformar el ambiente.

Según las recomendaciones de Corina Mendoza, este ritual es sencillo de realizar, pero requiere de concentración y buena intención. A continuación, los pasos e ingredientes necesarios:

Ingredientes:

Hojas secas de laurel

Un recipiente resistente al fuego (cuenco de cerámica o metal)

Cerillos o encendedor

Una afirmación o deseo escrito en la hoja de laurel (opcional)

Procedimiento:

Prepara el espacio: abre puertas y ventanas para facilitar la salida de energías negativas. Enciende el laurel: coloca una o varias hojas en el recipiente y préndelas con un cerillo. Permite que el humo se expanda: mueve el recipiente suavemente por diferentes áreas del hogar, permitiendo que el humo purifique cada rincón. Recita afirmaciones como: “La energía positiva fluye en mi hogar” o “La prosperidad y la armonía inundan mi espacio”. Apaga con seguridad: asegúrate de extinguir completamente las brasas antes de desecharlas.

Cuáles son los beneficios de quemar laurel

Símbolo de victoria y canalizador de energía, el laurel trasciende culturas y épocas.

Según Architectural Digest, uno de los principales beneficios de quemar hojas de laurel es su capacidad para purificar energéticamente el ambiente, pues el humo que desprende al arder se considera un agente de limpieza espiritual capaz de eliminar energías estancadas o negativas. Dicha purificación transforma los espacios en lugares más ligeros, propicios para la armonía, la paz interior y la estabilidad emocional.

Además de limpiar, también es reconocido por su relación con la prosperidad y la abundancia. Durante los rituales, muchas personas escriben en sus hojas afirmaciones positivas o deseos específicos antes de quemarlas, con la creencia de que el humo actúa como un canal que lleva esas intenciones al universo.

El laurel también tiene un impacto directo en el bienestar emocional, ya que su aroma natural tiene efectos relajantes, ayudando a disminuir los niveles de estrés y ansiedad. Al quemarlo, su humo purifica el aura personal, disipando emociones densas y promoviendo un estado de calma, claridad y equilibrio mental.

Por último, quemarlo puede funcionar como un potente estimulante de la creatividad y la concentración, por ello, es ideal para personas que trabajan en proyectos de diversa índole, ya que su energía estimula la mente y ayuda a romper bloqueos mentales. Así, incorporar este ritual en la rutina puede marcar la diferencia en momentos de estancamiento o fatiga mental, convirtiéndose en una herramienta de enfoque y renovación.