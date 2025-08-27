México

Cuándo y por qué deberías quemar laurel en septiembre, según la filosofía oriental

Estas fechas específicas ayudan a eliminar energías negativas, mejorar el bienestar emocional y abrir caminos a nuevas oportunidades

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Los días específicos del mes
Los días específicos del mes para realizar el ritual están alineados con ciclos energéticos y lunares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la espiritualidad, septiembre marca un momento de transición energética entre el cierre del ciclo del verano y la llegada del otoño, por lo que se le considera un mes ideal para realizar rituales de renovación y limpieza energética. Entre ellos, uno de los más antiguos y efectivos es el de quemar laurel, una práctica ancestral adoptada por distintas culturas y tradiciones a lo largo del tiempo.

Este tipo de prácticas esotéricas, que pueden ir desde colocar estratégicamente elementos naturales en el hogar hasta limpiezas completas, sirven como herramientas para reconectar con las fuerzas de la naturaleza y restablecer el equilibrio perdido en los espacios donde se desarrolla la vida cotidiana con el objetivo de liberar energías negativas y atraer bienestar.

Según la revista especializada en interiorismo y diseño, Architecture Digest, el laurel posee propiedades energéticas y purificadoras tan efectivas que su humo ha sido utilizado durante siglos como un canal de transformación espiritual, pues además de limpiar el ambiente de cargas negativas, quemar sus hojas también promueve la prosperidad, la armonía y el equilibrio emocional dentro del hogar.

Sumado a ello, la especialista en filosofía oriental Corina Mendoza, colaboradora en ese medio, destaca que el laurel ha sido símbolo de victoria, éxito y sabiduría desde la antigüedad, por ejemplo, en culturas como la griega y la romana, se utilizaba para coronar a los vencedores y pensadores, simbolizando el triunfo sobre los obstáculos. En el Feng Shui, por otro lado, se considera un canalizador de energía yang, favoreciendo la motivación, la acción y la claridad mental.

Qué días de septiembre deberías quemar laurel

Más allá de la limpieza
Más allá de la limpieza energética, el laurel influye en la concentración y el equilibrio mental.

Realizar este ritual en días específicos potencia su efecto, y en septiembre existen algunas fechas recomendadas por la tarotista y coach espiritual Cordelia, conocida en redes sociales como @cordeliatarot. En su cuenta oficial de Instagram, ha compartido un calendario con el momento ideal para quemar laurel dependiendo del propósito que se busque:

  • Lunes 1 de septiembre: para activar la buena suerte durante todo el mes.
  • Martes 9 de septiembre: ideal para abrir caminos laborales y nuevas oportunidades.
  • Jueves 18 de septiembre: para atraer nuevas fuentes de ingreso económico.
  • Viernes 19 de septiembre: excelente para conectar con el amor eterno o afianzar vínculos sentimentales.
  • Domingo 28 de septiembre: enfocado en endulzar situaciones tensas o mejorar relaciones difíciles.
  • Martes 30 de septiembre: útil para mejorar la comunicación con personas que desees.

Estas fechas están alineadas con ciclos energéticos y fases lunares que, según la especialista, potencian la eficacia del ritual.

¿Cómo realizar el ritual de quema de laurel en casa?

El procedimiento para quemar laurel
El procedimiento para quemar laurel es sencillo y efectivo, requiere concentración y afirmaciones positivas para transformar el ambiente.

Según las recomendaciones de Corina Mendoza, este ritual es sencillo de realizar, pero requiere de concentración y buena intención. A continuación, los pasos e ingredientes necesarios:

Ingredientes:

  • Hojas secas de laurel
  • Un recipiente resistente al fuego (cuenco de cerámica o metal)
  • Cerillos o encendedor
  • Una afirmación o deseo escrito en la hoja de laurel (opcional)

Procedimiento:

  1. Prepara el espacio: abre puertas y ventanas para facilitar la salida de energías negativas.
  2. Enciende el laurel: coloca una o varias hojas en el recipiente y préndelas con un cerillo.
  3. Permite que el humo se expanda: mueve el recipiente suavemente por diferentes áreas del hogar, permitiendo que el humo purifique cada rincón.
  4. Recita afirmaciones como: “La energía positiva fluye en mi hogar” o “La prosperidad y la armonía inundan mi espacio”.
  5. Apaga con seguridad: asegúrate de extinguir completamente las brasas antes de desecharlas.

Cuáles son los beneficios de quemar laurel

Símbolo de victoria y canalizador
Símbolo de victoria y canalizador de energía, el laurel trasciende culturas y épocas.

Según Architectural Digest, uno de los principales beneficios de quemar hojas de laurel es su capacidad para purificar energéticamente el ambiente, pues el humo que desprende al arder se considera un agente de limpieza espiritual capaz de eliminar energías estancadas o negativas. Dicha purificación transforma los espacios en lugares más ligeros, propicios para la armonía, la paz interior y la estabilidad emocional.

Además de limpiar, también es reconocido por su relación con la prosperidad y la abundancia. Durante los rituales, muchas personas escriben en sus hojas afirmaciones positivas o deseos específicos antes de quemarlas, con la creencia de que el humo actúa como un canal que lleva esas intenciones al universo.

El laurel también tiene un impacto directo en el bienestar emocional, ya que su aroma natural tiene efectos relajantes, ayudando a disminuir los niveles de estrés y ansiedad. Al quemarlo, su humo purifica el aura personal, disipando emociones densas y promoviendo un estado de calma, claridad y equilibrio mental.

Por último, quemarlo puede funcionar como un potente estimulante de la creatividad y la concentración, por ello, es ideal para personas que trabajan en proyectos de diversa índole, ya que su energía estimula la mente y ayuda a romper bloqueos mentales. Así, incorporar este ritual en la rutina puede marcar la diferencia en momentos de estancamiento o fatiga mental, convirtiéndose en una herramienta de enfoque y renovación.

Temas Relacionados

Laurelritualesespiritualidadbienestarmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo del estado del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México

Cómo se encuentra la calidad

Chiles en nogada: cómo prepararlos desde casa y por qué son buenos para tu salud

Este platillo tradicional destaca por su mezcla de sabores y por su historia, lo que lo convierte en una de las más grandes muestras de la cultura mexicana a través de la gastronomía

Chiles en nogada: cómo prepararlos

Cuáles son los beneficios de comer betabel hervido

Se trata de un vegetal que puede apoyar el funcionamiento del sistema digestivo y la salud cardiovascular

Cuáles son los beneficios de

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de agosto

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Cuál es el estado de salud de ‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’? Esto se reveló en su audiencia en EEUU

Antes de ser trasladado a EEUU, Abigael González Valencia fue intervenido quirúrgicamente

¿Cuál es el estado de
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cuál es el estado de

¿Cuál es el estado de salud de ‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’? Esto se reveló en su audiencia en EEUU

Tras culpabilidad de ‘El Mayo’ Zambada, Pam Bondi dice que ya se conoce el final de la serie de Netflix ‘Narcos: México’

FGR investiga a exfuncionarios de Profeco por aliarse con tres cárteles y operar red de extorsión contra gasolineras

Asesinan en Sinaloa a hermana del youtuber El Conejo Toys, amigo de Markitos Toys

Atacan vivienda de Arley Pérez en Culiacán: el cantante descarta que facciones del Cártel de Sinaloa estén detrás

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara marca sus diferencias

Wendy Guevara marca sus diferencias con Ninel Conde: “platicamos de ganadora a exparticipante”

“Eternamente Xava Drago”: fecha y detalles del tributo de Coda

Facundo se quiebra en La Casa de los Famosos México y habla del impacto mental del aislamiento: “Está duro el juego”

Así fue como Ángela Aguilar reveló que vivió una “relación tormentosa” con su exnovio Josh Ball

Danna Paola brilla junto a Shakira en el regreso de la colombiana a CDMX

DEPORTES

Esta es la sanción que

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta