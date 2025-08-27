México

Clima en Mérida: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Mérida para este miércoles 27 de agosto:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se estima que en Mérida habrá un 55% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 35 centígrados y una mínima de 25°. La nubosidad será del 43% y por la noche habrá una probabilidad del 8% de lluvias.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con lluvias durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

Esta zona yucateca también tiene una época larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, no obstante, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La temporada con más calor es de abril a agosto, cuando el termómetro sube hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son comunes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país beneficiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaMéridaYucatánmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Empresario niega que Christian Nodal haya ganado demanda de millones de dólares por cancelar conciertos

Aseguran que el proceso legal contra el sonorense aún no comienza, solo existe una petición formal para negociación

Empresario niega que Christian Nodal

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta

En total, habrá cinco encuentros que se podrán ver por señal abierta

Apertura 2025: partidos de la

Muere Lidia Tehuitzin, excandidata de Morena a la alcaldía de Zitlala, en Guerrero

El accidente movilizó a autoridades y servicios de emergencia, quienes acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes

Muere Lidia Tehuitzin, excandidata de

¿Los motociclistas pueden conducir entre carriles? Esto dice el reglamento de la CDMX

Dicha normativa regula toda la movilidad en la capital de la república

¿Los motociclistas pueden conducir entre

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Cancún: pronóstico de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos miembros del

Detienen a dos miembros del CJNG en Baja California, estarían ligados con pugnas por venta de drogas

Quién es el narcotraficante mexicano más exitoso por colaborar con EEUU, según expertos

Sentencian a “El Gato” de la Familia Michoacana, el hombre que viajó a la capital para negociar protección de policías

Mujer extranjera es herida de bala en asalto armado en CDMX, agresores habrían intentado huir por Metro

Detienen en Sonora al conductor de un camión que llevaba casi 20 millones de pesos en droga oculta en cubetas

ENTRETENIMIENTO

Empresario niega que Christian Nodal

Empresario niega que Christian Nodal haya ganado demanda de millones de dólares por cancelar conciertos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 26 de agosto: Dalílah y Mar Contreras se reconcilian y abrazan tras discusión

Las mejores películas que puedes disfrutar por Google en México

Junior H en México: precio, preventa y ciudades de su Sad Boyz Tour

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

DEPORTES

Por qué Memo Ochoa podría

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta

Faitelson desmiente veto de los partidos de Cruz Azul tras su ausencia en la transmisión de TUDN

Estrella del Milan reacciona al golazo de Luca Romero con Cruz Azul

Reportan que Emilio Fernando Alonso está delicado de salud: el cronista deportivo ingresó al hospital