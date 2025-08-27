México

Así fue como Ángela Aguilar reveló que vivió una “relación tormentosa” con su exnovio Josh Ball

Recientemente Christian Nodal confirmó en una entrevista que Ángela habría salido con el jugador de americano antes de que ellos se convirtieran en pareja

Por Cinthia Salvador

Guardar
Recientemente Christian Nodal confirmó en
Recientemente Christian Nodal confirmó en una entrevista que Ángela habría salido con el jugador de americano antes de que ellos dos salieran. (Instagram: @angela_aguilar_ // @joshball79)

Una reciente serie de declaraciones colocó nuevamente en medio de la polémica a Ángela Aguilar y su presunta relación pasada con el jugador de fútbol americano Josh Ball. El hecho cobró notoriedad luego de que Emiliano Aguilar, medio hermano de la cantante, cuestionara abiertamente los supuestos episodios de violencia sufridos por la artista durante el tiempo que habría compartido con el deportista.

El hijo de Pepe Aguilar recurrió a sus redes sociales donde comentó un tema referente a la integridad física y emocional de las mujeres. Asimismo señaló comportamientos violentos por parte de algunos hombres hacia sus parejas.

En el video difundido, Emiliano Aguilar preguntó directamente a su audiencia: “¿Qué piensan de estar con un jugador de fútbol americano que les está metiendo golpes todos los días en la cabeza y son violentos y les pegan a las mujeres y abusan y son alcohólicos?”.

La cantante confrimó su relación
La cantante confrimó su relación con el jugador de fútbol en una entrevista con Adela Micha. (Instagram @angela_aguilar_/@joshball79)

Durante su intervención añadió: “¿No creen que la persona que está juntada con alguien así tiene la mente muy dañada? ¿Por qué no se casan con un cantante de Sonora mejor?”, sumando críticas y abriendo el diálogo. Por lo que internautas ligaron estas revelaciones y ciertos detalles a la relación que Ángela tuvo con un Josh Ball, jugador de fútbol americano previo a su noviazgo con Christian Nodal.

Por otro lado, según Javier Ceriani, el tema abordado en redes por Emiliano Aguilar no surgió aislada. El periodista en su programa más reciente, recordó haber informado tiempo atrás sobre una denuncia de violencia doméstica en contra de Josh Ball, quien habría sido pareja de Ángela.

Ceriani sostuvo: “Lo que acaba de decir Emiliano es lo que yo había informado hace dos años. Yo encontré la denuncia de violencia doméstica de la ex novia del jugador que vivió en la casa de Ángela Aguilar”, detalló el comunicador.

De igual manera, en una entrevista realizada a principios de 2025 por Adela Micha, la propia Ángela Aguilar se refirió al tipo de relación que experimentó junto al deportista estadounidense. La artista confirmó que mantuvo una relación sentimental con un jugador de fútbol americano y la describió como tormentosa.

Según Javier Ceriani, Ángela Aguilar
Según Javier Ceriani, Ángela Aguilar vivió un tiempo con Josh Ball en un departamento ubicado en Houston.

“Me dijiste, tengo un novio, y no quisiste decir quién y luego te casaste. No sé si con otro o era él”, comentó Adela Micha.

A lo que Ángela respondió, “Cuando estuve contigo la vez pasada yo todavía estaba de novia con mi ex. No, no, no con otro. Pues yo andaba con un jugador de fútbol americano. Esa fue una relación muy difícil, estuvo tormentosa, entonces me dio mucha fuerza para escribir estas (canciones) de desamor”, reconoció la cantante dentro del marco de la conversación.

Hasta el momento ni el jugador Josh Ball ni la familia Aguilar han emitido comentarios oficiales sobre las acusaciones.

Temas Relacionados

Ángela AguilarPepe AguilarChristian NodalJosh Ballmexico-entretenimiento

Más Noticias

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.1

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de magnitud

Internet CFE: Cómo contratar paquetes de datos por menos de 100 pesos al mes

La comisión informó que dichas facilidades están a disposición del público con la intención de combatir la brecha digital en México

Internet CFE: Cómo contratar paquetes

Atacan vivienda de Arley Pérez en Culiacán: el cantante descarta que facciones del Cártel de Sinaloa estén detrás

La vivienda de la madre de Arley Pérez en Culiacán fue atacada a tiros y con una bomba molotov la noche del lunes

Atacan vivienda de Arley Pérez

Alerta en CDMX: Detectan nueva modalidad de ciberataque en estaciones USB públicas

La Policía Cibernética emitió algunas recomendaciones para evitar ser víctima de robo de datos

Alerta en CDMX: Detectan nueva

Tras exoneración de Pío López Obrador, revelan nuevo video de David León entregando dinero para campaña de Morena en Chiapas

El clip exhibe la entrega de recursos en efectivo presuntamente enviados por el entonces gobernador Manuel Velasco al general José Antonio Moreno Alvarado

Tras exoneración de Pío López
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan vivienda de Arley Pérez

Atacan vivienda de Arley Pérez en Culiacán: el cantante descarta que facciones del Cártel de Sinaloa estén detrás

Acusan en EEUU a líderes de una organización criminal con sede en México de enviar droga en autos modificados

Caen siete hombres tras agresión armada contra elementos de seguridad en operativo de búsqueda en Huaniqueo, Michoacán

Detienen a dos miembros del CJNG en Baja California, estarían ligados con pugnas por venta de drogas

Quién es el narcotraficante mexicano más exitoso por colaborar con EEUU, según experto en seguridad

ENTRETENIMIENTO

Danna Paola brilla junto a

Danna Paola brilla junto a Shakira en el regreso de la colombiana a CDMX

Novia de Facundo habría hablado con Poncho de Nigris tras controversias en La Casa de los Famosos 3: “Esto es un juego”

Xavi y Grupo Frontera sorprenden con una cumbia que celebra el empoderamiento femenino

José María Napoleón se prepara para su concierto Sinfónico en CDMX

Gala Montes culpa a Adrián Marcelo y a su mamá de la baja venta de boletos para sus conciertos

DEPORTES

Esta es la sanción que

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta