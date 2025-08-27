Así fue como Ángela Aguilar reveló que vivió una “relación tormentosa” con su exnovio Josh Ball

Recientemente Christian Nodal confirmó en una entrevista que Ángela habría salido con el jugador de americano antes de que ellos dos salieran. (Instagram: @angela_aguilar_ // @joshball79)

Una reciente serie de declaraciones colocó nuevamente en medio de la polémica a Ángela Aguilar y su presunta relación pasada con el jugador de fútbol americano Josh Ball. El hecho cobró notoriedad luego de que Emiliano Aguilar, medio hermano de la cantante, cuestionara abiertamente los supuestos episodios de violencia sufridos por la artista durante el tiempo que habría compartido con el deportista.

El hijo de Pepe Aguilar recurrió a sus redes sociales donde comentó un tema referente a la integridad física y emocional de las mujeres. Asimismo señaló comportamientos violentos por parte de algunos hombres hacia sus parejas.

En el video difundido, Emiliano Aguilar preguntó directamente a su audiencia: “¿Qué piensan de estar con un jugador de fútbol americano que les está metiendo golpes todos los días en la cabeza y son violentos y les pegan a las mujeres y abusan y son alcohólicos?”.

La cantante confrimó su relación con el jugador de fútbol en una entrevista con Adela Micha. (Instagram @angela_aguilar_/@joshball79)

Durante su intervención añadió: “¿No creen que la persona que está juntada con alguien así tiene la mente muy dañada? ¿Por qué no se casan con un cantante de Sonora mejor?”, sumando críticas y abriendo el diálogo. Por lo que internautas ligaron estas revelaciones y ciertos detalles a la relación que Ángela tuvo con un Josh Ball, jugador de fútbol americano previo a su noviazgo con Christian Nodal.

Por otro lado, según Javier Ceriani, el tema abordado en redes por Emiliano Aguilar no surgió aislada. El periodista en su programa más reciente, recordó haber informado tiempo atrás sobre una denuncia de violencia doméstica en contra de Josh Ball, quien habría sido pareja de Ángela.

Ceriani sostuvo: “Lo que acaba de decir Emiliano es lo que yo había informado hace dos años. Yo encontré la denuncia de violencia doméstica de la ex novia del jugador que vivió en la casa de Ángela Aguilar”, detalló el comunicador.

De igual manera, en una entrevista realizada a principios de 2025 por Adela Micha, la propia Ángela Aguilar se refirió al tipo de relación que experimentó junto al deportista estadounidense. La artista confirmó que mantuvo una relación sentimental con un jugador de fútbol americano y la describió como tormentosa.

Según Javier Ceriani, Ángela Aguilar vivió un tiempo con Josh Ball en un departamento ubicado en Houston.

“Me dijiste, tengo un novio, y no quisiste decir quién y luego te casaste. No sé si con otro o era él”, comentó Adela Micha.

A lo que Ángela respondió, “Cuando estuve contigo la vez pasada yo todavía estaba de novia con mi ex. No, no, no con otro. Pues yo andaba con un jugador de fútbol americano. Esa fue una relación muy difícil, estuvo tormentosa, entonces me dio mucha fuerza para escribir estas (canciones) de desamor”, reconoció la cantante dentro del marco de la conversación.

Hasta el momento ni el jugador Josh Ball ni la familia Aguilar han emitido comentarios oficiales sobre las acusaciones.