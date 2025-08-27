México

Asesinan en Sinaloa a hermana del youtuber El Conejo Toys, amigo de Markitos Toys

La víctima, identificada como María de Jesús, fue atacada a tiros en El Tamarindo, Culiacán, frente a un jardín de niños

Por Anayeli Tapia Sandoval

Hermana de El Conejo Toys
Hermana de El Conejo Toys fue asesinada. (Redes sociales)

Una mujer identificada como María de Jesús, hermana del youtuber El Conejo Toys y parte del entorno de los creadores de contenido sinaloenses asociados a Markitos Toys, fue asesinada a balazos la tarde del martes 26 de agosto en El Tamarindo, municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la información de Noroeste, el ataque ocurrió poco después de las 15:00 horas, sobre el bulevar Miguel Hidalgo, cerca de un jardín de niños y un mercado abandonado, en una zona habitacional de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos.

La víctima, de 35 años, era originaria del poblado San Blas, sindicatura de La Palma, Navolato, y, de acuerdo con la información confirmada era hija del yotuuber conocido como “El Loco Mailo” y hermana de José Ismael, alias El Conejo Toys, influencer del grupo de Los Toys, un grupo de creadores de contenido formado por Marcos Eduardo Castro, mejor conocido en redes como Markitos Toys.

Asesinan a hermana de El
Asesinan a hermana de El Conejo Toys. (Captura de pantalla)

Medios locales, como Ríodoce, señalaron que la mujer se encontraba sentada en una choza improvisada, fabricada con cartones y cobijas, al momento de ser interceptada por sujetos armados que se desplazaban en varios vehículos.

Vestía una blusa negra con estampado de corazones rojos y mallas negras al momento del ataque. Los agresores abrieron fuego a corta distancia, en presencia de al menos un testigo —un hombre que logró escapar del lugar, sin que hasta ahora se confirme si resultó lesionado o su identidad.

El ataque provocó una rápida movilización de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quienes resguardaron el área. Al lugar acudieron también peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes recogieron al menos siete casquillos percutidos.

Contexto de violencia y vínculos con creadores de contenido

El Conejo Toys y Los
El Conejo Toys y Los Toys. (X/conejotoys_)

Aunque se desconoce si María de Jesús también era creadora de contenido como su padre y hermano, su asesinato se inscribe en un contexto de recientes ataques violentos contra creadores de contenido en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

En enero de 2025, una avioneta arrojó diversos narcovolantes en Culiacán, donde 25 personas —entre ellas youtubers, cantantes y tiktokers— fueron señaladas por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

José Ismael (El Conejo Toys), Markitos Toys, Peso Pluma, Roberto Tapia y Gail Castro, entre otros, aparecieron en dichas listas, que los acusaban de ser “financieros” o colaboradores.

Desde la divulgación de esos panfletos, al menos nueve personas mencionadas han sido asesinadas. Entre las víctimas se encuentran Justin Paul (El Pinky), Gael Castro (Gail Castro), Leobardo Aispuro Soto (El Gordo Peruci), Miguel Vivanco (El Jasper), Juan Carlos (El Chilango) y Camilo Ochoa (El Alucín).

Crédito: Redes sociales
Crédito: Redes sociales

La figura de El Conejo Toys ha sido estrechamente vinculada al círculo de Markitos Toys, especialmente con sus hermanos Kevin Castro y Mayve Castro, con los que apenas hace un mes celebró su cumpleaños, incluida Ana Gastélum.

En enero de 2023, el influencer habló abiertamente en el pódcast “Los Mafia” con El Horny sobre su experiencia personal con las adicciones, relatando el impacto que sus problemas tuvieron en su círculo familiar. En diciembre de 2024, la vida privada de José Ismael se vio sacudida por la muerte de su hija. A pesar de esa tragedia y del clima violento que impera en la región, El Conejo Toys sigue generando contenido en redes sociales: su canal de YouTube cuenta con 393 mil suscriptores.

En su último video, El conejo Toys se mostró en cabalgatas con Kevin Castro (hermano de Markitos Toys).

Hasta el momento el influencer no ha hecho ningún tipo de declaración sobre el asesinato de su hermana.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánHomicidioEl Conejo ToysMarkitos ToysNarco en Méxicomexico-noticias

