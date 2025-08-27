Ariana Grande podría regresar a México con gran concierto y estas son las pistas: “Nos vemos el año que viene” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Ariana Grande sorprendió a sus seguidores mexicanos con un enigmático anuncio publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En un video que ha circulado ampliamente, la cantante hizo referencia al cierre de su etapa en las películas de Wicked y dejó abierta la posibilidad de una nueva gira internacional. La frase final del clip, “Nos vemos el año que viene”, encendió las especulaciones sobre su esperado retorno a los escenarios de México tras más de una década sin conciertos en el país.

La era Eternal Sunshine y el posible regreso a los escenarios

Grande confesó que su rol en Wicked significó una pausa en su carrera musical y en la promoción de su último álbum, “Eternal sunshine”. La actriz dedicó años a prepararse para el personaje, sacrificando incluso la posibilidad de continuar una gira musical anterior. Esta dedicación explica la ausencia de espectáculos musicales en vivo durante el periodo de rodaje y promoción de la película.

La cantante pop visitó el país en el año 2024 como parte d ela promoción de su película 'Wicked'. Crédito: Instagram/Ariana Grande

El video compartido en redes sociales cambió el enfoque. Con la frase “Nos vemos el año que viene”, Ariana Grande sugiere que en 2026 concluirá su participación en las dos películas de Wicked y estará lista para darle prioridad a su música, incluyendo una posible gira mundial.

México, pieza clave en la promoción de Wicked

Durante 2024, Ariana Grande pisó de nuevo suelo mexicano, pero esta vez no para dar un concierto, sino para promocionar la primera parte de la película “Wicked”, donde interpreta a Glinda, la buena bruja del famoso musical. La Ciudad de México acogió una de las premieres internacionales más vistosas del año, con alfombra verde incluida en el Auditorio Nacional. El evento reunió a fanáticos y medios, y consolidó la importancia del público mexicano en la trayectoria de la artista.

La propia Grande destacó esta conexión al optar por un vestido blanco inspirado en su personaje, elogiado en redes sociales y por el propio equipo de la película, con Jon M. Chu resaltando la transformación de la cantante para el papel. Este regreso marcó un momento significativo, ya que su última presentación musical en México data de hace más de diez años.

México, pieza clave en la promoción de Wicked . (Foto AP/Fernando Llano)

Expectativa máxima por su retorno: mexicanos quieren a Ariana Grande en el Estadio GNP

El mensaje ha generado optimismo entre sus seguidores mexicanos, quienes llevan años esperando un show en vivo de la artista. El regreso de Grande a México, incluso si solo fue para una premiere, demostró la fuerte relación entre la estrella internacional y su base de fans en el país.

Hasta ahora no hay fechas oficiales para un concierto, pero las pistas y el cierre del ciclo “Wicked” aumentan las probabilidades de una visita en 2026, con un espectáculo que podría marcar uno de los grandes regresos musicales del año.