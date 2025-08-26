México

Survivor México: quién sale eliminado hoy 26 de agosto

La recta final pone al borde de la extinción a cualquiera de los seis sobrevivientes

Por Mariana L. Martínez

La semana final tiene una
La semana final tiene una eliminación diaria CRÉDITO: (FB/survivormx)

La tensión crece en la recta final de Survivor México, donde los últimos días han estado marcados por eliminaciones inesperadas y un ambiente de competencia cada vez más intenso. La reciente salida de Eli Varela ha generado reacciones encontradas entre los seguidores del programa, mientras los participantes restantes se preparan para enfrentar los desafíos decisivos que definirán a los finalistas.

La eliminación de Eli Varela durante la semana final de Survivor México ha sido uno de los momentos más comentados por la audiencia. Aunque la concursante demostró un desempeño destacado a lo largo de la temporada, no logró asegurar su lugar entre los tres mejores. La jornada previa estuvo marcada por la victoria de Sergio, quien obtuvo el Collar de Inmunidad y garantizó su permanencia en la competencia. En contraste, Eli no contó con la misma fortuna y debió enfrentarse al Juego de la Extinción, donde finalmente quedó fuera del certamen.

Las reacciones del público ante la salida de Eli han sido diversas. Mientras algunos celebraron su eliminación, otros destacaron el mérito de haber llegado hasta la semana final. La relación de Eli con Esmeralda, su principal aliada dentro del juego, fue un factor clave en su avance, aunque también generó opiniones divididas entre los seguidores. Muchos comentarios en redes sociales han señalado que la percepción negativa hacia ambas concursantes no se debe a su capacidad competitiva, sino a ciertas actitudes que no fueron bien recibidas por la audiencia. En particular, se ha mencionado que la falta de simpatía y el menosprecio hacia los rivales influyeron en la opinión pública.

El reality está en su
El reality está en su semana final y ya sólo quedan siete concursantes hasta hoy. (Facebook/SurvivorMx)

El ambiente dentro de Survivor México se encuentra en un punto de equilibrio, con tres participantes de cada bando: Kenta, Sergio y Esmeralda por un lado, y Sargento, Agustín y Tadeo por el otro. La competencia por el Collar de Inmunidad individual se ha convertido en el elemento decisivo para definir quiénes avanzarán a la final. La habilidad para ganar este collar puede marcar la diferencia entre permanecer en el juego o convertirse en el próximo eliminado.

En medio de la expectativa, las redes sociales se han visto inundadas de spoilers y especulaciones sobre los posibles eliminados de la semana. Circulan versiones que apuntan a la salida de Agustín, Sargento o Tadeo, lo que dejaría a Sergio, Kenta y Esmeralda como los finalistas. No obstante, la incertidumbre persiste y muchos seguidores prefieren esperar la transmisión oficial para conocer el desenlace.

La transmisión de la nueva eliminación de Survivor México está programada para las 19:30 horas a través de la señal de Azteca UNO, así como en la aplicación y el sitio web de TV Azteca. Los próximos episodios serán determinantes para definir quiénes lucharán por el gran premio de dos millones de pesos y el Collar Sagrado, en una competencia donde las alianzas, las estrategias y el rendimiento individual serán puestos a prueba hasta el último momento.

