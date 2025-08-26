México

Quién es “El Tury”, operador del Cártel de Sinaloa que controla la pesca en Ensenada y fue vinculado a Marina del Pilar

Arturo Alejandro Hernández Medina trabaja para la facción de “Los Aquiles”, liderada por “El Aquiles” y “La Rana”

Por Carlos Salas

El presunto grupo criminal asegura que ellos no han atentado en contra de los comerciantes. (Redes sociales)

En los últimos años, el nombre de Arturo Alejandro Hernández Medina, alias El Tury, cobró notoriedad en la vida pública de este municipio costero, tras ser identificado como operador del Cártel de Sinaloa (CDS). Su figura fue señalada en denuncias de empresarios, pescadores y restauranteros que lo acusan de controlar la cadena productiva del sector pesquero mediante extorsiones, amenazas y violencia.

De acuerdo con reportes de inteligencia consultados por ZETA Tijuana, El Tury responde directamente a la facción de “Los Aquiles”, liderada por los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como El Aquiles y La Rana, quienes a su vez operan bajo la estructura del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Hernández Medina ha consolidado su poder imponiendo un sistema de cobro de piso que va de los 20 mil a los 60 mil pesos mensuales a comerciantes y empresarios del ramo. El esquema de presión no se limita a cuotas fijas: también dicta precios de compra y venta de productos del mar, decide a qué proveedores acudir y quién puede participar en la cadena de distribución.

Para mantener este control, El Tury convoca reuniones con pescadores y distribuidores, donde suele aparecer rodeado de hombres armados. Testimonios anónimos recogidos por la prensa local señalan que quienes se resisten a pagar son víctimas de amenazas, golpizas, ataques con armas de fuego e incluso incendios a sus negocios.

El sector pesquero asegura que se encuentran bajo las amenazas del crimen organizado. (Jovani Pérez / Infobae México)

Uno de los casos más sonados ocurrió en 2023, cuando la pescadería “La Casita del Camarón” fue incendiada tras negarse a pagar la cuota exigida. Situaciones similares se han repetido en restaurantes y distribuidoras, generando un clima de miedo en Ensenada y comunidades pesqueras cercanas.

De la pesca a otros delitos

Aunque su principal fuente de poder es la extorsión en el sector pesquero, investigaciones federales también lo vinculan con trata de personas y tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Zonas como Los Arbolitos, en Maneadero, han sido señaladas como rutas donde opera bajo la protección de grupos armados ligados al CDS.

Asimismo, organizaciones del sector pesquero han denunciado que las cuotas se extienden incluso a productos premium de exportación. La Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) documentó cobros de un dólar por kilo de almeja hasta 5 mil dólares por camiones cargados de mariscos de alto valor, como la almeja generosa.

Violencia en ascenso

De acuerdo con el medio, el dominio de El Tury no solo afecta a Ensenada. Su influencia se extiende desde Villa Jesús María, en San Quintín, hasta Puerto Nuevo, en Rosarito, lo que le permite controlar gran parte de la cadena de comercialización en Baja California.

Alfonso Arzate García, el mayor de los hermanos. (Foto: DEA)

Esta expansión ha dejado una estela de violencia: homicidios de comerciantes, secuestros de empresarios y ataques con bombas molotov a negocios del ramo restaurantero y pesquero. En 2023, por ejemplo, fue asesinado un comerciante conocido como El Sinaloa, mientras que la familia propietaria del restaurante Mariscos Bahía sufrió un secuestro que cimbró a la comunidad local.

En la mira del CJNG

La presencia de El Tury ha comenzado a generar fricciones con otros grupos criminales. Este fin de semana, en dos puntos de Ensenada, aparecieron narcomantas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusando a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda de permitir las operaciones del operador del CDS.

En los mensajes, el CJNG lanzó amenazas directas y advirtió que “seguirá corriendo sangre” mientras El Tury continúe operando con impunidad.

